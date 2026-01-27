巴士安全带｜小童佩戴 安全带 后箍紧感不安？ 职业治疗师3个小贴士助孩子克服安全带

巴士安全带｜新修订的《道路交通规例》于1月25日实施，乘搭巴士等公共交通工具及商用车时，如座位上有设置安全带，乘客必须佩戴 安全带，否则最高罚款5,000元及监禁3个月。不过相关条例实施后，有不少家长分享，小朋友佩戴巴士 安全带有「困难」，佩戴安全带后出现「箍颈」，又或是孩子不习惯被安全带箍紧而感到不安。香港基督教服务处儿童复康服务职业治疗团队设计「安心乘车小锦囊」，提供3个小贴士助孩子克服安全带。

巴士安全带｜小朋友唔肯佩戴安全带点算好？3个小贴士助孩子克服

自今年1月25日起，乘搭所有公共交通工具及商用车辆时，如座位设有安全带，乘客必须佩戴安全带。家长们要留意，如儿童能够坐稳在座位上，便需佩戴安全带！而未能坐稳的幼儿，成年乘客应先为自己佩戴好安全带后，再紧抱幼儿，以减低意外风险不过，小朋友一般不喜欢束缚，尤其是对于有特殊需要的小朋友而言，更需要时间适应这条「巴士安全带」！若小朋友不肯佩戴安全带怎么办？香港基督教服务处儿童复康服务职业治疗团队设计「安心乘车小锦囊」，提供以下3个小贴士，助小朋友克服巴士安全带。

（图片来源：《星岛日报》）

助孩子克服佩戴安全带贴士1：具体提示

用「倒数车站」活动告诉小朋友：「仲有x个站，安全带就会帮助我们安全到达 ! 」

职业治疗师建议：「倒数概念能减低小朋友焦虑，让他们知道佩戴安全带是有开始和结束的。」

（图片授权：Threads@alyssadingdong）

助孩子克服佩戴安全带贴士2：角色扮演

「戴上呢个超人装备出发喇 ! 」

职业治疗师建议：把安全带比喻成「超级英雄的保护装备」，增加趣味。

助孩子克服佩戴安全带贴士3：以身作则

家长先扣好安全带，让小朋友模仿，建立榜样。

点击图片浏览职业治疗师助孩子克服佩戴巴士安全带建议：

分散注意力的3个小游戏

1. 「视觉扫描」活动「看看窗外数一数」

鼓励小朋友望窗外数算车辆、数颜色，或者玩「寻找红色车」的游戏。

职业治疗师贴士：使小朋友的注意力由安全带转移到环境探索。

2. 听觉分散

播放小朋友喜欢的音乐或故事。

职业治疗师建议：听觉输入能安抚情绪，减少抗拒行为，特别适合容易焦躁的小朋友。

（图片来源：《星岛日报》）

3. 亲子互动游戏

玩「猜猜我是谁」、「动物声音模仿」等口头游戏

职业治疗师：透过语言互动，建立安全感，并让小朋友专注于游戏而非安全带。

幼童佩戴 巴士安全带 被箍颈 家长担忧

由于法例上写明，如果儿童能够坐稳在座位上，便需要佩戴安全带！不少家长于社交平台上分享，幼童于佩戴 巴士安全带 后出现箍颈情况，令爸妈们既担心安全之余，不少网民亦注意到有卫生问题。为安全计，妈妈惟有全程替小朋友「Hold」住，以免触范法例与伤及孩子的颈部，大叹「妈咪只手好攰」。不少网民亦留意表示身同感受，也同情妈妈与孩子的处境：「条带污糟到非常，辛苦各位家长」、「小朋友用真系辛苦，平时我女都好钟意搭巴士，寻日用安全带都话箍到唔舒服，想呕」、「辛苦妈妈，辛苦囡囡，我囡13岁都𠝹到面𠝹到颈。」

（图片来源：《星岛日报》）

点击图片浏览网民对安全带意见：



行政长官李家超于今早（27日）行会前见记者时表示，明白 安全带 新措施于初期会带来不方便，但形容这个小改变可以减低严重受伤、死亡风险。他强调，推出安全带 措施用意为保障乘客安全，在实施过程会以公众教育、劝喻培养习惯为首阶段目标。实政圆桌立法会新任议员庄豪锋就建议政府应在执法初期，给予市民一段较长的适应期，并主力进行「教育宣传」，而非立即严厉执法。他以垃圾征费为例，指出法例通过后仍有修订空间，相信安全带措施，亦可在日后根据实际情况作出相应的调整。

（图片来源：《星岛日报》）

资料来源：香港基督教服务处、《星岛日报》

图片授权：Threads@alyssadingdong、《星岛日报》

相关文章︳自闭症Barbie︳全球首个自闭症Barbie 6大特点让患者「在公仔上看到自己」