运动教育｜勤做运动对学童5大好处 每星期做x次60分钟带氧运动「转数」更快

运动教育｜曾经流行一时的广告金句：「日日运动身体好，男女老幼做得到」。本地学界，体育早就超越强身健体的意义。学生擅长多项运动已非新鲜事，学校亦全力配合带动，为学生打开运动大门，不但为校争光，更成为个人不可多得的升学优势。两所分别积极发展剑击与手球的小学，不仅投入资源强化硬件设施，同时悉心栽培有潜质的学生，让孩子在刻苦锻炼中，建立坚毅不屈的勇气，他日成长，自能在各种困难逆境中不屈不挠。

（图片来源：PhotoAC）

勤做运动对学童5大好处 聪明伶俐转数快

要数运动的好处，身体健康当然是首位，还可以促进脑部血液循环，从而提升专注力，以及稳定情绪、增强记忆力，所以勤做运动的孩子「转数」快、聪明伶俐，绝不是都市传说，以下是做运动对学童的好处。

（图片来源：PhotoAC）

1. 提升专注力

运动能增加脑部血流量，为大脑输送更多氧气与营养，促进「海马体」（负责记忆与学习的脑区）的发展，帮助神经细胞增生与连结，让孩子面对新资讯时能吸收得更快，思考更清晰，注意力也更集中。当中一些需要协调的规律运动如球类、跳舞等，更能锻炼大脑的执行与解难能力，促使学习更具效率。

（图片来源：PhotoAC）

2. 巩固记忆

做运动的过程会刺激大脑分泌多巴胺、血清素等，它们有助释放压力、减少焦虑与忧郁，有效纾缓孩子的情绪、增强专注力与巩固记忆。此外，孩子若恒常做运动，能显著改善睡眠质素，令深睡时间更长久，大脑因而得到充分休息，翌日便能以最佳状态上课，吸收知识自然会更好。

（图片来源：PhotoAC）

3. 培养纪律性

参与运动是长期「作战」，过程必有高低，孩子需要坚持和坚忍面对，并有助建立良好的时间管理和自我规范，培养出好纪律，造就坚韧个性。

（图片来源：PhotoAC）

4. 建立社交能力

团队运动讲求合作性，孩子必须跟队友紧密合作，从中学懂与人沟通技巧，建立社交能力，拥有融和人际关系与良好沟通技巧，绝对是新世代成功的重要元素，对孩子来说是一份无形资产。

（图片来源：PhotoAC）

5. 策略思维

赛场上战况激烈，往往需要短时间内作出各种策略、判断，造就战略思维与快速解决问题的能力，培育孩子具备敏捷头脑。

（图片来源：PhotoAC）

每天进行限时带氧运动

根据「衞生署学生健康服务」提议，儿童及青少年应每星期平均每天进行最少60分钟中等至剧烈强度（以带氧运动为主）的体能活动，当中应包括每星期最少三天进行剧烈强度的带氧运动，以及可强化肌肉和骨骼的活动，也建议日常多进行一些体能活动，如体育运动、与同学玩耍、走路或骑单车回校、行楼梯、做家务、上体育课等。

（图片来源：PhotoAC）



文：刘佩桦 图：受访学校提供

相关文章｜体育活动改善身体协调问题+建立自信心 助SEN孩全方位发展｜SEN学堂