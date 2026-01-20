孩子经常发脾气？3个实用黄金法则化解孩子怒火 学管理情绪︳儿童心理

你的孩子是否经常闹脾气？许多家长都希望孩子学会管理情绪，但往往等到孩子已经怒火中烧、像火山爆发时，才急着想办法，这就好比「等到跳伞的一瞬间，才来建造自己的降落伞」 —— 当孩子情绪全面崩溃、理性被淹没时，我们很难再教导他，所以想跟大家分享三个方法，帮助孩子在日常生活中逐步建立健康的情绪管理方式。

化解孩子怒火方法1：日常多练习，别等到情绪爆发

最重要的是，在孩子情绪稳定时，就陪他讨论生活中可能遇到的情境，以及如何处理。例如，孩子在学校不小心撞到同学，我们可以和他讨论：这种碰撞有时是无意的，可能因为空间太小或没有注意到对方。

孩子经常发脾气？要化解孩子怒火，先要日常多练习，别等到情绪爆发。（图片来源：PhotoAC）

那该怎么办呢？可以教孩子：

向对方解释并道歉，表示并非故意。 如果觉得需要，可以告诉信任的大人。 学习观察周围，避免再次发生。

透过这些讨论，孩子能逐步理解「如何在不同情况下，用健康的方式解决问题」。

透过讨论，孩子能逐步理解「如何在不同情况下，用健康的方式解决问题」。（图片来源：PhotoAC）

化解孩子怒火方法2：陪孩子逐步学会处理情绪

有时候，家长和孩子都会感到烦躁不安。这时，我们可以和孩子一起观察当下：「我发现我们现在有点烦躁，让我们一起来了解发生了甚么事。」当孩子逐渐学会用语言表达自己的状态，他就不会停留在消极的「太困难了，我不要做」，而是能转换心态，说出「我能做到，只是需要多一点时间」。这样的表达能帮助孩子调整心态，继续坚持。

如果孩子常发脾气，可陪孩子逐步学会处理情绪。（图片来源：PhotoAC）

由于情绪对孩子来说较为抽象，我们可以用具体方法帮助他理解。例如使用「情绪温度计」：

当温度到达100度，代表情绪即将爆发，非常烦躁；

平常维持在十多度，表示情绪稳定。

也可以鼓励孩子用图像或形状描绘情绪，例如：「我的愤怒像一个六角形，很想攻击别人。」透过这些具体方式，孩子能循序渐进地认识并表达情绪。

可以鼓励孩子用图像或形状描绘情绪，让他们循序渐进地认识并表达情绪。（图片来源：PhotoAC）

化解孩子怒火方法3：扩充情绪词汇 让孩子有语言表达自己

研究显示，当孩子在4、5岁时学会更多情绪词汇，长大后较少用不健康的方式面对情绪，例如酗酒或吸毒。 在日常生活中，我们可以引导孩子用词语描述情绪，并探索背后的原因。例如：

「我起初觉得很愤怒，但仔细想想，其实是因为觉得不公平。」

「我有点烦躁，是因为我很在意这件事，却没有得到回应。」

助孩子扩充情绪词汇，有助他们以语言表达自己，减少发脾气。（图片来源：PhotoAC）

当孩子能在不舒服的情绪下依然完成任务，我们要即时肯定他。比如说：「我知道英文不是你最爱的科目，但我看到你很努力地背单字、学拼音，你真的很棒。」这样，孩子会明白：即使心里有不舒服的感觉，我们仍然可以和情绪和平共处，而不是立刻爆发。随着练习，他的情绪耐受度也会逐步提升。

当孩子能在不舒服的情绪下依然完成任务，我们要即时肯定他。（图片来源：PhotoAC）

教导孩子管理情绪，不是一蹴可几，而是需要在日常生活中持续陪伴与练习。透过预先讨论情境、陪伴觉察情绪及建立情绪词汇，孩子能逐渐学会与情绪和平共处，未来也就更少因小事而大发脾气。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube频道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook专页：https://www.facebook.com/drrosakwok/

相关文章︳这饮品有3大坏处会令孩子越来越蠢？美国大学研究显示：易上瘾、对大脑有负面影响︳儿童心理

相关文章︳3个方法教导孩子轻松应对Freerider 学习分工合作、建立友侪间关系 ︳儿童心理

相关文章︳3个方法陪孩子过圣诞 心理学研究：预先演练助应对社交场合︳儿童心理

相关文章︳3招引导孩子做2025年度回顾 3个「W」助小朋友于2026年激发潜能︳儿童心理