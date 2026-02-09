学习教具│分龄教具针对性教学更高效 高幼/初小/高小教具推介 学英语重发音教学

学习教具｜说来很多益智玩具都兼具教学功能，不过我们将范围集中一点，主力针对K3至小学生的学习需要而作出推介，以下是资深儿童⼯作者、致德教育资深教学顾问Miss Ada介绍的教具，散见于各大网络平台或购物网站，同类型或相似款式已能起教学作用，最重要是如Miss Ada所言，教具买了回来不是让小朋友一个人玩，而是家长必须参与或从旁作出指导。

学习教具｜K3 6种教具推介 重点：加强识字学习握笔

A：Miss Ada

K3是准备升小学的关键之年，小朋友正式学执笔写字，也开始需要大量识字，加强阅读能力。识字的方法可以由拆字开始，而过程可以灵活及贴近生活，令孩子学习于日常、识字于无形。

A： 认为识字要早于写字进行，建议多透过互动游戏认字和识字，不强调labelling（标签），即戒掉不断说「呢个系月字」这些老式教导方法，应该在互动中让孩子自然掌握、日常接触的一切都有「名字」，而名字的写法是这样，家长从中可形容字形，如「你看月字弯弯的，就像天上的月亮」。同时，家长可以利用辅肋工具，协助小朋友学习正确的揸笔姿势。

故事式认字：故事斜枱画板套装让亲子创作属于他们的故事。家长与孩子可以绘画属于他们的背景图和使用自选的STRAW字，自由地创作故事，孩子不单能学懂字词，更掌握到使用字词的情景。

粤语学习：幼儿期是语言发展的敏感期，学好粤语能促进幼儿语言和认知能力的发展，跟学习英文一样，孩子可从趣味性高的童谣开始识字，建立语音与字形的关系。

从揸笔开始：错误的揸笔姿势，书写时不但会造成手部疲劳，严重甚至会影响小朋友骨骼发育，铅笔握笔器采用人体工学设计，贴合小手形状，令小朋友放松地握好铅笔，避免手指过度弯曲或用力过大，而握笔器内的弹簧能易于控制笔尖。

脱离工具辅助：习惯了揸笔后，小朋友可利用洞洞铅笔写字，大三角及加粗的胖胖笔杆，小手较容易握笔，从而训练出正确手势，洞洞设计有助于小手指定位，渐渐掌握及习惯书写。

正式书写前练习：要是小朋友已经有足够的执笔及认字训练，家长可以开始让其实践，重点是鼓励练习，提升手眼协调，而不只是一板一眼写字，家长不要批评字体「靓唔靓」，绝不能让孩子有被打击的感觉。

重复抄单字：选择不同的中文书写练习时，家长可多注意选择一些不是单纯重复抄单字的练习，因为中文词汇有超过85%都是复合词，从单字开始逐步建立词汇，会是最佳的学习方法。

STRAW创意识字练习游戏册（初阶I）重复抄单字（图片来源：受访者提供）

学习教具｜小学教具推介：营造创作氛围

升上小学，开始面对做功课、测考挑战，语文科在高小还会有作文，如果初小时的作句训练有素，以及为孩子库存词汇量足够，就不会应付不来。

A：中文识字需使用不同的策略，其一是部首识字，注意变型部首，其次于进行创作前，需要大量的文字输入，建议选择具故事性，互动性的教具。

建立部件及语音关系（初小）：中文字主要为形声字，将一组组的形声字建构成有趣生动的独立故事，再配合图画、句子、情景及故事等多面向学习，协助小朋友建立中文字部件及语音关系的认知。

形声拼字故事字卡（图片来源：受访者提供）

●素句识字卡（初小）

升小初期，建议亲子可共创句子，，利用各自有意思的字卡，轻松地与他们随心创作，让他们不抗拒作句。

繁体字磁性四素句幼升小识字卡 / 造句卡（图片来源：网上图片）

藉桌游创作（高小）：利用桌游、小朋友抽词语卡作故事，挑战不同难度的村庄。词语卡分为不同元素，用了指定词语就可以走相应的步数，最快走完的玩家胜出。小朋友在游戏中可锻炼故事创作、故事前后连贯及在创作中运用不同元素，同时增进对中文词汇的认识，是少见的写作桌游教材之一。

小木偶村庄游历桌游（图片来源：受访者提供）

练习英语在日常

学好英语，可说是本地小学生之必然，Miss Ada说和学中文一样，在识字写字前，多聆听英语儿歌，以语音「输入」英语词语，对学习大有帮助。「英文还要多注意字母 / 音节的发音教学，这对日后的阅读及默书会大有帮助。」

学习读音：将元音和子音分色的字母教具，蓝色是分母音而红色是子音。有齐A至Z大细楷英文字，每个字母都有大阶一个与细阶三个，共104个字母，附有白板、白板笔同板擦，增加他们对用笔的兴趣。当小朋友见到有两个红色字母（母音）就代表有两个音节，这个意识对孩子学英文读音非常重要。

Magnet Alphabet Box Set（图片来源：受访者提供）

点读发音：利用插卡机点读发音，趣味性高，让小朋友轻易掌握读音的不同。

幼儿童英语自然拼读插卡片机（图片来源：网上图片）

PHONICS入门：要在英语领域进阶，就要从单字过渡至短句，这套教材以单元形式拼读phonics，句子简单易记，可说是phonics入门。

I can read自然拼读阅读国外课堂趣味练习册作业纸（图片来源：网上图片）

文：刘佩桦 图：资料图片

