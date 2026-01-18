话题GABA添加品系失眠人救星？营养师拆解人气GABA朱古力/软糖助眠减多梦成效︳亲子健康

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亲子健康︳有否试过在夜深人静时辗转难眠？根据最新调查显示，每10个香港人就有四个饱受失眠之苦。在节奏急促、压力如影随形的香港，情绪紧绷致难以入睡，或有容易扎醒、浅眠等问题，已成为不少人生活的一部分。近年，不少保健品、机能饮品，甚至是朱古力和软糖，都标榜添加「GABA」，一种被指为有助放松大脑、促进睡眠的成分。究竟GABA添加品是甚么？真的有助改善睡眠和情绪吗？

甚么是GABA添加品？

GABA，全名为Gamma-Aminobutyric Acid（γ-氨基丁酸），是人体内一种重要的神经传递物质，主要负责减缓神经系统过度活跃，帮助大脑冷静下来。当我们因压力、焦虑而难以入睡时，GABA或能促进身心放松，达致安神入睡的状态。

GABA可补充吗？

虽然人体可以自行合成GABA，但随着年龄增长，或因饮食不均、肠道菌群失衡等因素，GABA分泌量会逐渐减少。这时，透过摄取富含GABA的天然食材，或辅以保健品来补充，便成为不少人的选择。不过，这也引发一个疑问：GABA真的摄取越多越好吗？又是否每个人都适合补充？

目前已有不少研究指出，GABA对稳定情绪、缓解焦虑，甚至改善认知方面可能具有正面效果。然而，这些研究仍存在一些限制，例如样本数量有限，且参与者的年龄、性别和健康状况等变项尚未完全控制。因此，GABA保健品应视为辅助性质，而非医疗级用途，切勿过量，以免对身体造成不必要的负担。

GABA适合哪些人？

根据台湾衞生福利部食品药物管理署的建议，成人每日摄取GABA的安全上限为100毫克，并建议于睡前30分钟服用，有助促进深层睡眠。值得注意的是，以下三类人士在补充GABA前应格外谨慎，建议先咨询医生专业意见，再依个人健康状况做出适当调整：

适合

  • 难以入睡、夜醒或失眠
  • 更年期女士
  • 情绪常感焦虑、精神紧绷
  • 工作压力大

不适合

  • 婴幼儿、孕妇和哺乳妈妈
  • 正服用某些药物（如精神科药、降血压药、安眠药等）
  • 与酒精同时服用
富含GABA的天然食物，如糙米、番茄、菠菜、提子等。
与褪黑激素、安眠药有何不同？

市面上的助眠产品越出越多，当中较常见的包括：GABA、褪黑激素和安眠药，而它们的助眠原理亦大有不同。

点击图片浏览GABA、褪黑激素和安眠药助眠原理：

Audrey Tam

香港认可注册营养师，毕业于香港大学，主修食品及营养科学，其后于澳洲悉尼大学取得营养科 学硕士学位。现时为澳洲营养师协会会员及香港营养师协会会员，曾为医院、公私营机构、展览、中小学等担任营养讲座导师，亦曾于多间香港老人院舍及日间中心担任顾问营养师，现为香港一间大型非牟利机构担任顾问营养师。以「Eat More Not Less」的理念，推广健康均衡饮食。

