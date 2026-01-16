自闭症Barbie︳全球首个自闭症Barbie 6大特点让患者「在公仔上看到自己」

自闭症Barbie︳美国玩具制造商Mattel宣布推出全球首个自闭症Barbie公仔，为Barbie多元包容的系列再添新成员。这款公仔与自闭症自我倡导网络（Autistic Self Advocacy Network, ASAN）合作开发，从关节设计到配饰细节，都真实还原了自闭症谱系人士的生活体验与支援工具，旨在让自闭症儿童能在游戏中找到「自己」，并促进社会的理解与接纳。

自闭症Barbie得到家长与患者支持

Mattel全球公仔主管Jamie Cygielman表示：「Barbie一直努力反映孩子眼中的世界，这款自闭症Barbie让每位孩子都能在游戏中找到自己。」而ASAN执行总监Colin Killick强调，这个娃娃带来「自闭症的真实、快乐代表」，希望可帮助年轻自闭症人士感受到被关顾与接纳。自闭症Barbie属于于Fashionistas系列，获得多位自闭症倡议人士与家长的支持。一名自闭症儿童的母亲在社交平台分享，她向自闭症女儿展示这个Barbie时，女儿未经提示便说出「他们造了一个『我』」，令母女甚为感动。

美国玩具制造商Mattel宣布推出全球首个自闭症Barbie公仔。（图片来源：Mattel）

自闭症Barbie 6大设计细节 真实呈现自闭症经历

自闭症是一个「谱系」，每个人的表现和支援需求都不同。这款Barbie的设计团队深入自闭症社群，更特别加入6大特色细节，确保公仔能以真实且尊重的方式呈现。

自闭症作家Ellie Middleton支持自闭症Barbie面世。（图片来源：IG@elliemidds）

1. 可活动的手肘与腕关节

关节可以完全弯曲，可做出「stimming」（自我刺激）动作，如手部拍打或重复手势，这样的设计让孩子们与Barbie互动时，可表现出与他们相近的情感和感官反应，从而更好地处理感官讯息。这亦增强了公仔的可玩性，让孩子们能用更符合他们的方式进行游戏。

自闭症Barbie拥有可活动的手肘与腕关节。（图片来源：Mattel）

2. 眼神微微侧移的设计

这款Barbie的眼神设计成微微侧望，真实地反映了部分自闭症人士对眼神接触的敏感性。许多自闭症谱系的孩子会避免直接目光接触，而这一特点使Barbie成为他们的共鸣体，更帮助孩子们在游玩中感到被理解和认同。

自闭症Barbie眼神微微侧移的设计反映了部分自闭症人士对眼神接触的敏感性。（图片来源：Mattel）

3. 粉红指尖陀螺（Fidget Spinner）

附有一个粉红色的指尖陀螺，是一种常见的感官玩具，减压转盘有助于纾缓压力、提升专注力，是常见的减压转盘。这不仅有助于自闭症儿童在游戏中获得乐趣，还能为他们的情绪管理提供支持。

自闭症Barbie附有一个粉红色的指尖陀螺，是一种常见的感官玩具。（图片来源：Mattel）

4. 粉红降噪耳机（Noise-Canceling Headphones）

Barbie配戴粉红色耳罩式耳机，代表自闭症人士常用来减少环境噪音、防止感官超载（sensory overload）的重要工具。

自闭症Barbie配戴粉红色耳罩式耳机，代表自闭症人士常用来减少环境噪音、防止感官超载（sensory overload）的重要工具。（图片来源：Mattel）

5. 粉红辅助沟通平板电脑

自闭症Barbie还配备了一部辅助沟通平板电脑，这是一种能帮助她以非语言的方式表达自己和进行沟通的工具。设计不仅强调了自闭症人士可能会使用的不同沟通方式，还让孩子们更加了解和尊重与其他人的差异。

自闭症Barbie还配备了一部辅助沟通平板电脑。（图片来源：Mattel）

6. 感官友善服装设计

自闭症Barbie的服装也经过精心设计，穿上的紫色直纹A字裙采用了宽松剪裁，旨在减少布料与皮肤的接触，这样的设计可减低不适感，与对触觉敏感的自闭症儿童一样，服饰造型令孩子更有共鸣感。

自闭症Barbie穿上感官友善的服装。（图片来源：Mattel）

多样化Barbie公仔 带出孩子眼中的世界

Barbie自1959年面世，近年推动多样化的Barbie公仔，公仔有不同身形、肤色、职业，如有轮椅使用者Barbie，也有唐氏综合症、失明、配戴义肢、助听器等设定的角色，Mattel希望透过不同角色设定的Barbie，带出孩子眼中的世界与想像的可能性，也希望每一名孩子都在Barbie身上看到「自己」。

首款患糖尿病Barbie配备血糖监测仪及胰岛素泵。（图片来源：Mattel）

资料来源：mattel、autisticselfadvocacy

