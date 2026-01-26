高效温习法│英文老师教「专注三角」 将任务拆成「小胜利」掌握温习「节奏」定3大守则

高效温习法│说到训练孩子的专注力，Charlotte's Writing Garden创办人、英文写作老师Miss Charlotte Chiu每天跟不同年龄学生透过电脑屏幕上课，实在大有心得。「不是『坐定定』就叫专注，真正的专注是由内而外的『心定』，乃由生活细节建立及累积而来。」

高效温习法│英文写作老师教「专注三角」 将任务分拆成「小胜利」练出「心定」力 （图片来源：PhotoAC） ​

把任务分拆成小胜利

经常接触不同个性的孩子，Miss Charlotte疏理出「专注三角」，就是「专注 ＝ 动机 × 任务 × 环境」。「专注不是天生，也不是一种天赋，而是一个系统、一种节奏习惯。」Miss Charlotte指出动机与任务是相连的，要先让孩子预见「可见的进步」，因为他们最害怕「做极做唔完」。「为孩子定下清晰的任务，例如：默写五个中文生字、完成一页笔记，让他们看到一个确定的终点，从而不会有『做极做唔完』的无助感。」同时，Miss Charlotte建议把任务分拆成「小胜利」，每次完成任务后即时赞赏自己，这种被看见的努力，就会变成下一次的动力。

（图片来源：PhotoAC）

掌握温习的「节奏」温习3大守则

不少孩子温习或做功课时「周身郁、易分心」，全因他们掌握不到「节奏」。「最常见是做功课时不停检查自己有否做漏，文具或笔记永远不齐全，又或做了一阵子功课便扭计讨零食、上厕所，在家里走来走去。」这些场面，相信家长都耳熟能详，Miss Charlotte分析第一种情况是孩子习惯被外力催促，久而久之不懂自我管理，而工具不齐全就是脑袋未准备好「开机」，至于最后一个情况是孩子内心无秩序感。要为孩子扫除障碍，可跟随以下三大守则。

开始做功课或温习前，准备好一切文具、用品。 保持书枱整洁企理，所有杂物已经收拾妥当。 定下温习、做功课或写作时间，不随便更改。

Miss Charlotte强调这些守则人人皆知，但切实执行欲寥寥可数，必须每天重复同一个小节奏，孩子才会养成习惯。

（图片来源：Pexels）

环境建立个人化专注

掌握好动机与任务，下一步就要改变环境，让孩子做到「一眼就知依家要做乜」。「书枱只留下所需课本、功课簿、水，手机调校至飞行模式并放在一旁，真正有需要时才使用。书枱前贴上一张A6任务卡：今节（每节20至25分钟）要完成（一）改正五句错句、（二）熟读一段课文等。」一个个清楚的任务，令孩子一坐低，前额叶（负责控制行为和情感的重要区域）就会自问三条内在问题：

我要做咩？（目标）； 点先叫完成？（终点）； 我依家喺边？（进度）。

「答不到自己，脑袋就会逃走而选择做容易而即时有回馈的事情，如饮水、玩擦胶，但能够在脑袋预先植入路线图，让孩子建立个人化专注系统，到时到候就知道自己『要做咩』，自然能坐定定完成需要做的事情了。」

（图片来源：PhotoAC）

家庭是最大助力

此外，Miss Charlotte提醒家长，孩子要锻炼出专注力，整个家庭都要出一分力。「每晚定时定候玩一个小游戏：全家同步静音10分钟，一起进入『专注空气』；这个小小举动，让孩子感受到专注不是一个人的事，而是整个家庭的节奏。」

（图片来源：PhotoAC）

家长们也要不时提示自己：你们只是负责建立系统而不是「威威司令」。「明确而清晰地下任务，语调温和，不是一味靠威吓的言词『你今晚温唔晒就一定唔合格』，改变语气、讲求制度，如：『今节你想完成哪个task？』、『下次想保持 / 改变甚么？』，彼此有商有量，共同完成任务，孩子不止学到自我管理，更因为习惯了有节奏的生活，学习自然更有效率。」

英文写作老师Miss Charlotte Chiu（图片来源：受访者提供）

文：刘佩桦 图：资料图片、受访者提供

