高效温习法│脑内筛选法零分心高效温习 校长小贴士：边听书边做一件事加强记忆

高效温习法︳小时候，曾有长辈赠言：人家不是叻过你，只是比你专心比你小心，一字记之曰：心。测验考试评估，大家学习相同范围，虽说不比较，成绩就是有高低，家长不用揪心，我们可以取长补短，学习不同人士的专心心法，放诸于温习方面，然后会发现，一切没有想像中困难，一切只是有没有用心，用对的心。有心人人都可以是食神，有心人人都可以是自己的学霸。

高效温习法︳脑内筛选法 仁济医院罗陈楚思小学校长陈嘉碧博士小贴士：边听书边做一件事加强记忆（图片来源：PhotoAC）

仁济医院罗陈楚思小学校长陈嘉碧博士：脑内筛选法

刚取得博士学位的仁济医院罗陈楚思小学校长陈嘉碧博士，要在繁忙的工作中兼顾博士课程，其专注温习方法，实在要跟同学分享。「首先必然要有良好的时间管理，让自己处于随时准备好的读书状态。」

（图片来源：受访学校提供）

温书最重要「找对的人」解难

在学校是校长，当陈博士回归学生身份时，自言上课100%专心，她特别推介自己也在用的「筛选」法。「听课时要先在脑中筛选合用的资料才写进笔记，这是一种『啱用的艺术』，那么上课就不会只是盲目抄笔记，或没有把课堂内容听入脑。」如日常接触到适合的资讯，陈博士还会将之传送到自己的WhatsApp，「开个group畀自己，方便随时应用。」都说懂得应用手机，它就会是好工具，AI亦然。

仁济医院罗陈楚思小学校长陈嘉碧博士（图片来源：受访学校提供）

陈博士还有一个由读书年代已养成的习惯，课堂上有听不懂的地方，下课后立即问老师，就算修读博士时也会问清楚教授。「常提醒同学要养成课堂上但凡有不明白的地方，就要立即笔记下来习惯，并即日找对的人解答；举例有算式不明白，就该找数学老师问清楚。」当然情况不能一概而论，如同学或妈妈能解说清楚，他们也是「对的人」。

（图片来源：受访学校提供）

温习要定时「验收」目标 被看见才有成功感

相信家长或同学都听过无数次，要有高效益温习之首要是「上课要专心」，可是如何专心呢？陈博士说：「讲畀自己听：上堂要专心！不是在心里默念，而是宣之于口要自己听到，这是非常有效的小方法。」此外，陈博士提醒家长，孩子需要被「看见」，才会有成功感，譬如先为孩子设定半小时的温习默写时间，然后再共同商议半小时后的「验收」目标。「可以在半小时内写生字两遍，又可以请妈妈在范围中找四个词语让孩子造句，甚或自己试默五个词语；完成后请先自己赞赏自己，因为不论结果，你都完成了定下的目标。」陈博士不讳言「我哋可以赞自己架」！

（图片来源：受访学校提供）



生活化训练不可少 家长要做好一件事

说了很多课堂上的专注方法，陈博士还有一些生活上的「小步子」，第一步是家居布置。「要孩子专注做功课或温习，一定要关电视、收起手机，如果家长会陪伴温习，你的手机也要一起收好。书枱附近不要有玩具和杂物，也要教孩子用『舍难取易』的方法，由自己最易处理的功课或温习内容开始，以我工作习惯为例，我会先覆email，然后见老师，最后才写proposal。」

（图片来源：受访学校提供）

家长同步可在日常中进行「小步子」，让孩子进行「小任务」。「每次外出都带备纸笔，上酒楼时让孩子剔点心，并请他找出四款自己识读识写的点心；旅行时，车程中见到富趣味的告示牌，也抄录或记在手机，借此训练孩子快速掌握任务并完成。」就算在家中看电视，陈博士也有方法。「跟孩子一起数主角出现了几多次，广告时一起数算，看谁数得对，既好玩又没有负担。」陈博士强调，只要方法有趣，孩子能自然投入，专注力便能从中锻炼，持之以恒成为高度集中的读书模式。

一天这段时间最集中

究竟校长读书的日常是如何？陈博士强调要善用早上。「读书那两年差不多每天4:00起床，专注功课两小时后就返回学校工作，黄昏约18:15抵达中大图书馆，持续温习至晚上21:15打道回府。」一个如此紧凑的日程，陈博士扬言当中一定不能误时，否则会延后下一个行程，而晚上会准时睡觉，以充足睡眠来补充体力。 「周末会放松一点，早上7:00才起床，8:00是运动时间，我们一定要做运动，一来锻炼身体，二来放松身心。」

（图片来源：受访学校提供）

陈博士解释早上是最精神的时段，所以不论备课、最花脑力的工作都会在早上处理，「一日之计在于晨永远是对的」。陈博士畀贴士同学，返到学校不要第一时间跑到操场玩，可以尝试先看一篇文章、读几个生字，日子有功，必有得着。

仁济医院罗陈楚思小学校长陈嘉碧博士（图片来源：受访学校提供）

文：刘佩桦 图：受访学校提供



