港威酒店自助餐买一送一低至$206叹雪蟹腿 自助晚餐3.5小时任食龙虾/阿拉斯加皇帝蟹腿︳亲子优惠

亲子
更新时间：11:53 2026-01-13 HKT
发布时间：11:53 2026-01-13 HKT

尖沙咀是大、小朋友周末好去处，既有太空馆、艺术馆、科学馆等适合小朋友的游玩点，爸妈也可以去shopping，一次满足一家人的愿望。利街玩乐前后想舒舒服服叹个午餐或晚餐，位于尖沙咀海港城的港威酒店就是个好选择。港威酒店Three on Canton是不少自助餐爱好者的心水之选，今日（13日）推出自助餐优惠，平日周末皆可享买一送一、买二送二，低至$206即可叹自助午餐尝冰镇海鲜，晚餐低至$368即可3.5小时任食龙虾、阿拉斯加皇帝蟹腿，即刻预定，一家人舒舒服服玩乐chill一chill！

亲子优惠︳港威酒店自助餐买一送一

尖沙咀港威酒店Three On Canton新推出臻选青口盛宴自助午餐可任食日式刺身，包括三文鱼、吞拿鱼、北寄贝，喜欢海鲜的必食龙虾钳、大虾、雪蟹脚、小龙虾，亦有充蒜香迷迭香烤澳洲西冷牛肉、香草黑胡椒烤牛柳、美式烤西冷牛肉，亦可一试炸蚝、烤半壳带子配松露酱、白酒忌廉炒蓝青口；小朋友又可吃布朗尼、甜薯挞、麻糬、马卡龙，还有鲜果芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、苹果挞、香蕉朱古力蛋糕、焦糖苹果蛋糕呢！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

而自助晚餐除了自助午餐的多款美食，更有龙虾、阿拉斯加皇帝蟹腿、雪蟹腿、半壳带子，还有松露酱焗带子、法式海龙皇汤配蒜蓉法包、炸蚝、西班牙蒜蓉虾，亦有中式美食如烤全鸭（3款配料：荷叶饼、青瓜、京葱、甜面酱） ，而烹饪站则有黑松露蘑菇意大利面配全只风干火腿芝士，最后必食蓝莓芝士蛋糕、鲜果忌廉蛋糕，也有拉明顿蛋糕、柠檬泡芙袋、朱古力挞、马卡龙，人人都满足回家。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠：

【快闪限量抢–买一送一】平日自助午餐
用餐时间：12:00 – 14:30
优惠：星期一至五，公众假期除外，HK$502/2位，平均HK$251/位（原价 HK$449/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢–买二送二】周末自助午餐
用餐时间：12:00 – 14:30
优惠：星期六至日，及公众假期适用，HK$1,196/4位，平均HK$299/位（原价 HK$537/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢–买一送一】平日自助晚餐
用餐时间：18:30 – 22:00
优惠：星期一至四，公众假期及前夕除外，HK$898/2位，平均HK$449/位（原价 HK$812/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪限量抢–买二送二】周末自助晚餐
用餐时间：18:30 – 22:00
优惠：星期五至日，公众假期及前夕适用，HK$1,868/4位，平均HK$467/位（原价 HK$845/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情： 
优惠期（预订期） : 2026年1月13日12:00至1月19日23:59 
用餐日期：2026年 1月14日至2016年2月28日 
地址：九龙尖沙咀海港城广东道13港威酒店3楼 

*以上优惠价已包括原价加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳海洋公园万豪酒店自助餐买一送一 3.5小时任食波士顿龙虾/6大海鲜 畅玩免费儿童游乐天地︳亲子优惠

 

