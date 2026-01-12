中国团扇融合绘画与书法 爱秩序湾官立小学视觉艺术课制作 传承与创新美好交融︳创意贴堂区

创意贴堂区︳中国团扇是一种蕴含深厚文化的传统艺术，融合了绘画和书法等多种形式。爱秩序湾官立小学的学生们在视觉艺术课制作团扇，深入了解它的历史和文化意义。

创意贴堂区︳爱秩序湾官立小学制作团扇 融合新旧文化

爱秩序湾官立小学一班学生透过亲手创作中国团扇，既展现出个人风格，还将这一中国传统艺术带入进家庭，并在社区中分享，吸引更多人参与，让中国团扇在现代生活中继续发光，展现出传统与创新的美好交融，把中华文化传承下来。

5A 吴沚谦（图片来源：受访者提供）

爱秩序湾官立小学

地址︰筲箕湾爱礼街1号

查询︰2561 1118 / [email protected]

网址︰www.abgps.edu.hk

