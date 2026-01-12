Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国团扇融合绘画与书法 爱秩序湾官立小学视觉艺术课制作 传承与创新美好交融︳创意贴堂区

亲子
更新时间：14:53 2026-01-12 HKT
发布时间：14:53 2026-01-12 HKT

创意贴堂区︳中国团扇是一种蕴含深厚文化的传统艺术，融合了绘画和书法等多种形式。爱秩序湾官立小学的学生们在视觉艺术课制作团扇，深入了解它的历史和文化意义。

创意贴堂区︳爱秩序湾官立小学制作团扇 融合新旧文化

爱秩序湾官立小学一班学生透过亲手创作中国团扇，既展现出个人风格，还将这一中国传统艺术带入进家庭，并在社区中分享，吸引更多人参与，让中国团扇在现代生活中继续发光，展现出传统与创新的美好交融，把中华文化传承下来。

5A 吴沚谦（图片来源：受访者提供）
5A 吴沚谦（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览创意贴堂区作品： 

爱秩序湾官立小学
地址︰筲箕湾爱礼街1号
查询︰2561 1118 / [email protected]
网址︰www.abgps.edu.hk

一起分享好作品！即刻投稿

有好的创作一定要公诸同好，欢迎学校、学生投稿（所有中文作文、平面及立体视艺作品或STEAM作品皆可，题材不限，但请尊重原创，严禁抄袭），传送至[email protected]

相关文章︳「中西区之最」普普艺术风格创意探索社区 圣公会吕明才纪念小学专题研习作品︳创意贴堂区

相关文章︳以花灯在佳节传递温情 乐华天主教小学学生中秋有艺 心事成画︳创意贴堂区

相关文章︳循道学校学生画出心中的一扇窗 展现对世界的独特理解与情感︳创意贴堂区

相关文章︳大角嘴天主教小学青花纹样创意再生 传统纹饰与童趣想像交织出瓷艺新境︳创意贴堂区

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
特朗普先前在卡塔尔乌代德空军基地，向美军喊话。美联社
白宫突宣布「天佑美军、我们正要开始」 五角大楼薄饼指数一度飙升 惹动武猜测
即时国际
4小时前
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」离港转行做脊医  跟女星老婆变「网恋」曝光真实夫妻关系  传曾遭女歌手狠撇
影视圈
6小时前
星岛申诉王｜粉面厂千万争产案 剧情再反转！ 四哥现身大反击：邪恶到入骨
06:31
星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨
申诉热话
8小时前
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
TVB新闻女神林婷婷结婚 低调嫁男主播李天耀户外婚礼画面曝光 新闻界猛人云集
影视圈
4小时前
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
大棋盘︱宏福苑安置舆情有变化 原址重建速「落闸」有原因 知情人士：疑有人「带风向」
政情
6小时前
光明顶停播︱陶杰《光明顶》周五晚最后一集 陈志云江玉欢新节目《讲再见》取代
政情
4小时前
美媒：联储局主席鲍威尔遭刑事调查
01:33
美联储局主席证实遭刑事调查 涉总部大楼翻新工程 鲍威尔：特朗普找借口施压
即时国际
5小时前
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
影视圈
5小时前