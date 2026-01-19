2026教育展望│踏入2026学年，迦密梁省德学校将会是观塘区最新的一所学校，新校舍座落于安秀道33号，将于2026年1至2月竣工，是一所设计新颖、配套完备、拥有30个课室的标准公营学校，学校将在2026新学年迁入，提供一个更优质的学习和成长环境。学校在新校舍五楼设有STEAM科普园，还配合科学科课程设置了不同的园区，包括中药园区、鱼菜共生、科技水耕等；校园更透过应用程式控制和收集数据，如温度、湿度、光照度、空气质素感应器，帮助学生理解自然生态循环，农业科技及再生能源的应用。完善的设备为编程与AI学习提供真实情境，促进跨学科探究及协作学习，全面推动学校的科创课程发展。

2026教育展望│迦密梁省德学校新校舍设STEAM科普园 中药园区/鱼菜共生/科技水耕 打造快乐智慧校园（图片来源：受访学校提供）

充满大自然气息

新校舍楼高七层，外观新颖富时代感，正好实行多元化的乐器课程、音乐表演及评赏活动等。现学校师生在旧校舍生活而发展出来的机动和敏捷特质。李小娟校长指出，旧校舍位于顺安邨，虽是只有一座大楼的火柴盒校舍，却一直凝聚学校群体，把校长和家长、老师和学生紧密地连结在一起。为了保留这个文化，新校舍在空间布局上作出刻意安排，如在校门设置入口广场，供家长及教师共聚交流；校务处、校长室、教员室、接待室则连结在一起，大家同心协力照顾学生需要。

座落于安秀道的新校舍，是一所设计新颖、配套完备的智慧校园。（图片来源：受访学校提供）

新校舍面积达6,783平方米，校园环境充满大自然气息，地下有两幅垂直植生墙(Vertical Green Wall)，配以园圃小石径及彩虹围栏，增添校园绿意和自然感，让学生在充满柔和的自然色彩下生活和学习，有助纾缓压力，增强归属感。教师可以善用校园自然环境发展更多的创意课程和教学，如生命教育、创意写作、环保教育、自然科学等。

发展多元体艺 营造艺术氛围

运动是小朋友成长不可或缺的部分，新校舍设有两个篮球场及一个体适能活动中心，活动中心设计融入多项创新元素，分不同区域，以进行科技体感活动、互动体感运动、新兴运动体验及体操培训以配合体育科新课程，发展MVPA60体能项目，并应用人工智能于体育培训，藉运动纪录及技能分析，提升效能。学校将有更多空间进行多元新兴运动，如匹克球、雪合战等，同时成为校队培训基地，突破一贯只以田径及球类为主的体育活动，相信定能培育出更多体艺精英，激发同学们对做运动的兴趣，成为更有实力的健康校园。

STEAM教学融入魔术表演，提升学生的学习兴趣。（图片来源：受访学校提供）

新校舍科创室以「向太空出发」为主题设计，课程整合科学、科技与工程，内有设备完善的硬件装置和打印工具，以支援航天科技的学习与应用；课程透过动手制作日晷、水火箭、micro:bit气象站、mBot太空车及VR宇宙探索等活动，培养学生的科学探究及创新解难能力。同时为了营造沉浸式艺术氛围，音乐室及视艺室设置在新校舍的同一楼层，开拓创作和展示空间，不论门、墙壁、天花，均与艺术创作风配合；如音乐室不设学生枱，家具设置是用作肢体探索及感受音乐韵律，同时进行多元化的乐器课程、音乐表演及评赏活动等。

科创学习能培养学生的科学探究及创新解难能力。（图片来源：受访学校提供）

迦密梁省德学校 2026新面貌

李校长坦言全校师生、家长均十分期待学校在2026学年，以全新面貌屹立于安达臣中心区，多彩颜色的校徽和校舍代表多姿多采的校园生活，师生们可一起进行集体活动，凝聚更强的「迦密人」文化，透过「快乐校园」的环境建设，以及「创新未来」的创新课程与教学，让学生得以更优秀成长。

迦密梁省德学校李小娟校长（图片来源：受访学校提供）



文：佘君仪 图：受访学校提供

