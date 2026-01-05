尖沙咀九龙酒店自助餐半价 低至$250叹蟹脚、自助晚餐任食生蚝 小童$199食Mövenpick雪糕︳亲子优惠

各位海鲜控爸妈要留意，今日（5日）中午12时有自助餐优惠，尖沙咀九龙酒店自助餐推出快闪半价优惠，低至$250即可尽情食蟹脚，自助晚餐更有7大海鲜，可以任食生蚝、蓝青口，小朋友更低至$199即可大叹Mövenpick雪糕！想一次过水满足一家大小不同口味，就要即刻去入手自助餐优惠喇！

亲子优惠︳尖沙咀九龙酒店自助餐半价

想一次过吃不同款式的海鲜，最好就是去叹自助餐，今次介绍的尖沙咀九龙酒店自助餐优惠就集齐多款受欢迎的海鲜！国际海鲜自助午餐将有加拿大雪花蟹脚、青口、矶煮鲍鱼、杂锦刺身、海虾，也有慢煮和牛脸颊、烤肉及多款热荤，还有小朋友最爱的Mövenpick雪糕呢！

亲子优惠︳尖沙咀九龙酒店倚窗阁国际海鲜自助午餐（图片来源：KKday）

而全新主题「奈禾牛·海鲜飨宴」自助晚餐就有齐七大海鲜，如生蚝、雪花蟹脚、加拿大翡翠螺、鲜海虾、智利蓝青口、纽西兰青口、香草小龙虾等，更有日式奈禾牛海鲜汤、香草海盐慢烤有骨肉眼扒、香煎鹅肝、北京片皮鸭、日式即炸天妇罗等，每日还会提供6款养生汤（每天轮流供应一款），以淮山、党参、五指毛桃、鲜人参、红枣、姬松茸、花胶等作引，最啱养生妈妈！最后必叹多款甜品，如芒果拿破仑千层酥、榴梿朱古力挞、菠罗金宝挞、椰汁班兰芒果卷、开心果芝士蛋糕等，更可以心太软配Mövenpick雪糕，绝对大满足。

亲子优惠︳尖沙咀九龙酒店倚窗阁「奈禾牛·海鲜飨宴」自助晚餐（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪｜成人5折 及 小童HK$199/位】自助午餐

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：

．星期一至五，成人HK$275/位，长者HK$245/位，小童HK$199/位（原价：成人HK$504/位，长者HK$504/位，小童HK$252/位）

．星期六、日及公众假期，成人HK$287/位，长者HK$257/位，小童HK$199/位（原价：成人HK$526/位，长者HK$526/位，小童HK$263/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪｜买五送一】自助午餐

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：星期一至五，HK$1,374/组（6位），平均HK$229/位（原价：HK$3,023/组）

购买连结：＞＞按此＜＜

亲子优惠︳尖沙咀九龙酒店倚窗阁「奈禾牛·海鲜飨宴」自助晚餐（图片来源：KKday）

【快闪｜成人5折 及 小童HK$299/位】「奈禾牛·海鲜飨宴」 自助晚餐

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：星期一至日，公众假期及其前夕，成人HK$455/位，长者HK$425/位，小童HK$299/位（原价：成人HK$834/位，长者HK$834/位，小童HK$417/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪｜买三送一】自助晚餐

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：星期一至四，HK$1,592/组（4位），平均HK$398/位（原价：HK$3,336/组）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年1月5日12:00至2026年1月11日23:59

用餐日期： 2026年1月2日至2月28日

地址：尖沙咀弥敦道19-21号 九龙酒店2楼倚窗阁

*以上优惠价已包括原价加一服务费

购买连结：＞＞按此＜＜



