圣公会基德小学举办两大校园体验活动 附报名方法及活动详情︳小一派位26/27

小一派位26/27︳位于黄大仙区，拥有逾60年历史的圣公会基德小学是一所资助基督教男女校，以基督精神办学，校训为「非以役人，乃役于人」，致力提供优质的全人教育，注重学生的均衡发展。圣公会基德小学将于1月10日（星期六）举办「缤粉玩乐在基德」的校园体验活动。即睇活动详情与报名方法。

小一派位26/27︳圣公会基德小学举办两大校园体验活动

圣公会基德小学不仅关注学术表现，更重视学生成长与潜能开发，让孩子在六年小学阶段成为自信、坚毅、乐于贡献社会的人。学校近年学校积极推行正向教育、校本辅导及多元化活动，如小老师计划等，营造关爱校园氛围。

圣公会基德小学举办校园体验活动（图片来源：小学概览）

为了让学前家庭提前感受基德小学的教育氛围，圣公会基德小学将1月3日亦有「Fun Fun课堂体验之旅」，欢迎区内幼稚园小朋友参加，一起透过「数字对对碰」、「认字小跳豆」、「STEAM体验」、「Fun with Mr Horse」、「Finger painting」等活动，从玩乐中体验做个「小学生」的乐趣。

（图片来源：小学概览）

另外于1月10日（星期六）举办「缤粉玩乐在基德」的校园体验活动。活动内容极富趣味，设有多个创意游戏摊位，包括彩虹爬行、竞速扭扭车、足球小将等，旨在让学龄前家庭预先体验校园的欢乐氛围。为促进深入互动，是次活动仅限50对家长与幼稚园生，有兴趣的家庭可于1月5日或之前透过扫描二维码报名。若报名人数过多，将会抽签处理。建议有意参加的家庭及早报名，把握机会，与孩子共度一个活力上午。

点击图片浏览「幼小历奇体验日2025年」活动花絮：

圣公会基德小学「Fun Fun课堂体验之旅」

日期：1月3日（星期六）

时间：10:00 - 12:00

地址：黄大仙大成街

查询：2320 3077

报名方法：＞＞按此<＜

圣公会基德小学「缤粉玩乐在基德」

日期：1月10日（星期六）

时间：10:00 - 12:00

地址：黄大仙大成街

查询：2320 3077

报名方法：＞＞按此<＜

