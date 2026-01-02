Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百老汇 × HELLO KITTY免费限定色彩体验空间4大打卡位 免费攞HELLO KITTY限定礼品方法︳亲子好去处

亲子
更新时间：12:02 2026-01-02 HKT
发布时间：12:02 2026-01-02 HKT

SANRIO一众角色拥有不少粉丝，近年KUROMI、Cinnamoroll人气急升，但仍无损HELLO KITTY奠堂级地位！这个身高只有五个苹果叠起般高的英国小女孩，近日与百老汇联乘，不但带来最新的全新「LIVE EVERY COLOUR」系列，更特别于旺角西洋菜南街分店打造HELLO KITTY期间限定体验空间，让大家走进由色彩编织而成的缤纷世界，发掘专属色彩个性。

亲子好去处︳免费 HELLO KITTY LIVE EVERY COLOUR活动体验专区 4大打卡位

来到这个以「色彩」为主轴的免费 HELLO KITTY LIVE EVERY COLOUR活动体验专区，先于红、黄、蓝、黑、白、金六种波波中挑选一种颜色，之后就会获赠相应颜色的「HELLO KITTY BUDDY颜色伙伴卡」，然后去不同区域展开色彩旅程。于「Colour Me Mirror Wall」可寻找相应的专属颜色镜面，上面写有与颜色相关的个性语句。

体验空间入口已是打卡位！（图片来源：百老汇）
体验空间入口已是打卡位！（图片来源：百老汇）

「HELLO KITTY Figure Wall」就展示了超过250只、共七种色调的HELLO KITTY钥匙扣，还可走入「巨型HELLO KITTY西洋棋盘」与KITTY一起玩大棋子，体验互动趣味。而以红、蓝、黄及黑四色组成的沉浸式色彩墙，隐藏于墙身的LED光效带出经典HELLO KITTY蝴蝶结与画笔元素，让大家可以投入于KITTY的色彩宇宙。

先挑选一种颜色，之后就会获赠相应颜色的「HELLO KITTY BUDDY颜色伙伴卡」。（图片来源：百老汇）
先挑选一种颜色，之后就会获赠相应颜色的「HELLO KITTY BUDDY颜色伙伴卡」。（图片来源：百老汇）

点击图片浏览亲子好去处详情：

大家只要于指定打卡点拍照上传至指定社交平台，完成小任务就即可获赠HELLO KITTY擦得甩原子笔连擦胶，送完即止，想跟HELLO KITTY打卡与获得限定礼物就要快手喇！同场还会展出HELLO KITTY「LIVE EVERY COLOUR」联乘礼品，同时于活动期间购物满额，更可玩配对游戏，中奖会再有礼遇呀！

完成小任务就可以获赠HELLO KITTY擦得甩原子笔连擦胶。（图片来源：百老汇）
完成小任务就可以获赠HELLO KITTY擦得甩原子笔连擦胶。（图片来源：百老汇）

百老汇 × HELLO KITTY「LIVE EVERY COLOUR」期间限定体验店
日期：即日起至2026年3月1日
时间：12:00 - 20:00
地址：旺角西洋菜南街78号地下百老汇分店

相关文章︳5大全新室内游乐场推介 室内玩碰碰船/7,000呎电动车场/任玩机动游戏/手摇小火车︳亲子好去处

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
22小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
13小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
17小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
14小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
22小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
突发
10分钟前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
19小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
16小时前
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
3小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
2026-01-01 12:00 HKT