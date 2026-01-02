百老汇 × HELLO KITTY免费限定色彩体验空间4大打卡位 免费攞HELLO KITTY限定礼品方法︳亲子好去处

SANRIO一众角色拥有不少粉丝，近年KUROMI、Cinnamoroll人气急升，但仍无损HELLO KITTY奠堂级地位！这个身高只有五个苹果叠起般高的英国小女孩，近日与百老汇联乘，不但带来最新的全新「LIVE EVERY COLOUR」系列，更特别于旺角西洋菜南街分店打造HELLO KITTY期间限定体验空间，让大家走进由色彩编织而成的缤纷世界，发掘专属色彩个性。

亲子好去处︳免费 HELLO KITTY LIVE EVERY COLOUR活动体验专区 4大打卡位

来到这个以「色彩」为主轴的免费 HELLO KITTY LIVE EVERY COLOUR活动体验专区，先于红、黄、蓝、黑、白、金六种波波中挑选一种颜色，之后就会获赠相应颜色的「HELLO KITTY BUDDY颜色伙伴卡」，然后去不同区域展开色彩旅程。于「Colour Me Mirror Wall」可寻找相应的专属颜色镜面，上面写有与颜色相关的个性语句。

体验空间入口已是打卡位！（图片来源：百老汇）

「HELLO KITTY Figure Wall」就展示了超过250只、共七种色调的HELLO KITTY钥匙扣，还可走入「巨型HELLO KITTY西洋棋盘」与KITTY一起玩大棋子，体验互动趣味。而以红、蓝、黄及黑四色组成的沉浸式色彩墙，隐藏于墙身的LED光效带出经典HELLO KITTY蝴蝶结与画笔元素，让大家可以投入于KITTY的色彩宇宙。

先挑选一种颜色，之后就会获赠相应颜色的「HELLO KITTY BUDDY颜色伙伴卡」。（图片来源：百老汇）

点击图片浏览亲子好去处详情：

大家只要于指定打卡点拍照上传至指定社交平台，完成小任务就即可获赠HELLO KITTY擦得甩原子笔连擦胶，送完即止，想跟HELLO KITTY打卡与获得限定礼物就要快手喇！同场还会展出HELLO KITTY「LIVE EVERY COLOUR」联乘礼品，同时于活动期间购物满额，更可玩配对游戏，中奖会再有礼遇呀！

完成小任务就可以获赠HELLO KITTY擦得甩原子笔连擦胶。（图片来源：百老汇）

百老汇 × HELLO KITTY「LIVE EVERY COLOUR」期间限定体验店

日期：即日起至2026年3月1日

时间：12:00 - 20:00

地址：旺角西洋菜南街78号地下百老汇分店

