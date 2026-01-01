最有效的教育方法是「身教」 爱篮球的校长把篮球之最带进校园︳梁永乐专栏

今日先不讲小朋友，讲一讲「男人的浪漫」 ── 有多少爸爸年轻时迷过《男儿当入樽》，被樱木花道那股莽撞却真诚的热血吸引？湘北队最终虽未能称王，但樱木那句「我最光荣的时刻，就是现在啊！」却感动千万人，就算我没有篮球员的身高，那份搏尽无悔的精神，在日后人生不同阶段都用得着。

勾起我这段青春回忆的，是最近认识的一位新校长 ── 今年9月上任天水围陈吕重德纪念中学的黄建豪校长，我形容他「入水能游、出水能投」，因为他年轻时曾经是游泳和篮球队成员，加入教育界多年，至今还活跃于不同业余联队。喜爱「动起来」的黄校长也是《男儿当入樽》粉丝，逆境时会用「篮球体能训练都挨得过，XX我一定搞得掂」来勉励自己，可见篮球对他人生影响之深。

这所中学我已经认识多年，知道学校一直透过境外学习和发展多元化活动，并取得不俗成绩，也反映学生颇具运动天赋。黄校长还是学校的副校长时，与团队努力提升学校，并成为学术成绩「高增值学校」。他又留意到篮球活动在学校有固定捧场客，放学后总有学生自发留校练习到傍晚六、七时，于是决定改善设施，加建室内篮球设备，把学生的兴趣发展成更有系统的课外活动。

爱篮球 就把篮球之最带进校园

能成为运动员总带着热血，黄校长另一个「男人的浪漫」，就是喜欢跟人谈梦想。例如，篮球队今年的目标是「圆一个梦」：不是要打造战无不胜的明星队伍，而是希望学生透过篮球踏出舒适圈，并冲出天水围与强队较劲，从中学习坚持、团队合作，还有失败了重新出发的精神。黄校长这个梦想感动了星级教练，成功邀得退役甲一篮球员、现时香港甲一冠军篮球队「满贯」的总教练梁民熊，担任校队总教练。同时，学校亦邀请到前港队、南华队三分神射手刘子健担任教练。黄校长说：「梁教练、刘教练两位皆是新界西基层出身，我和他们分享，希望自己的学生有朝一日也可以冲出天水围，和市区球队较量！」校队不久前在不同地区比赛取得佳绩，算是不错的开始。另外，今年学校更迎来一位前欧州篮球国家队成员担任外籍英语教师。黄校长认为，从兴趣入手，是学好英文的好方法。

黄校长曾担心「自己与老师钟意打篮球就叫学生打篮球」，会否太个人主义。个人觉得，最有效的教育方法，莫过于由大人身教影响下一代，否则世界上不会有那么多的「星二代」和「杏林世家」。我反而期待，日后学校的篮球场内，多见到这位「动起来」校长的身影，亲自落场跟学生练习体能和切磋球技，这才是最贴地的教育。

梁永乐 — 资深传媒人、教育公关

担任教育公关超过十年，同时为香港电台家长节目 《我们不是怪兽》及商业电台教育节目 《334校网》 主持人，致力将学校特色、优点，透过媒体及各种途径宣扬，让公众特别是家长了解学校的理念更多。

