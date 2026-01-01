小学校长分享2026年计划 新一年教学展望 专家教拆解4大常见亲子冲突情景︳《亲子王》新一期精选内容

即将踏入新一年，小朋友、家长、老师、校长都朝气勃勃，擕手展开新一年的规划，为未来的学习前路打好稳固基础，健康愉快地成长。在AI革命的洪流下，教育应该如何转型，配合新世代的发展呢？几位小学校长将分享他们的真知灼见，合力启发学生探索未知、拥抱未来。

金钱村何东学校 传统与科技融合

位于北区的金钱村何东学校，新一年将持续推动AI与课程的深度融合，强化教师专业发展，并积极与内地及国际教育伙伴交流合作。

（图片来源：受访者提供）

学校引进了宇树科技（Unitree）的机械狗编程课程，让学生学习如何操控与编写机械狗动作，并结合STEAM项目，设计障碍挑战与互动场景等，吴毓琪校长指出，学校以「童•真教育」为办学理念，积极推动传统文化与现代科技的融合，新一年学校继续与时并进，开创AI人工智能跨学科教育，当中机械狗课程为学生开启一扇通往人工智能及机器人技术的大门。

金钱村何东学校校长吴毓琪（图片来源：受访者提供）

迦密梁省德学校 打造快乐智慧校园

踏入2026学年，迦密梁省德学校将会是观塘区最新的一所学校，新校舍座落于安秀道33号，将于2026年1至2月竣工，是一所设计新颖、配套完备、拥有30个课室的标准公营学校，学校将在2026新学年迁入，提供一个更优质的学习和成长环境。

（图片来源：受访者提供）

李小娟校长指出，新校舍面积达6,783平方米，校园环境充满大自然气息，地下有两幅垂直植生墙(Vertical Green Wall)，配以园圃小石径及彩虹围栏，增添校园绿意和自然感，让学生在充满柔和的自然色彩下生活和学习，有助纾缓压力，增强归属感。教师可以善用校园自然环境发展更多的创意课程和教学，如生命教育、创意写作、环保教育、自然科学等。

迦密梁省德学校李小娟校长（图片来源：受访者提供）

圣若瑟英文小学 SJ Pilot启航新篇章

观塘区圣若瑟英文小学为迎接新一年已做好准备，因应「男生特质」设计课程与活动，从语言、思维、体育到STEAM，全方位装备男孩子迎向未来。学校与香港帆船运动总会破天荒合作，将开办帆船课程，成为全港首间为小学生提供系统帆船训练的学校。郑德明校长说：「学校目标是让每一位St.Joe Boys在愉快而富挑战的学习旅程中，学会自律、坚毅与关爱。」

（图片来源：受访者提供）

学校与香港帆船运动总会合作开办帆船课程，学生不但学习掌舵、调帆等基本技巧，更会在教练带领下认识航海安全、阅读海图、风向判断及简单战术部署，从实战中体会团队合作与冷静应变的重要。在风浪中找准角度、调整帆位，同学不知不觉培养出专注力与决策能力，而每一次成功起航，都是对自信心的一次锻炼。

圣若瑟英文小学郑德明校长（图片来源：受访者提供）



想知更多有关各位小学校长的2026年计划，可留意最新一期《亲子王》「教育专题」封面故事。

新年新教养 言语治疗师兼新手妈妈拆解4大常见亲子冲突情景

新年伊始，万象更新，不少家长也期盼能与孩子展开新的相处篇章。然而，在忙碌的香港生活中，亲子冲突总在不经意间爆发：做功课拖拖拉拉、在沙发上蹦跳叫不停、看电视永不愿关机、兄弟姐妹时刻争抢玩具⋯⋯这些场面是否令你感到疲惫又无奈？最新一期《亲子王》就教大家拆解4大常见亲子冲突情景。

（图片来源：PhotoAC）

郊外迎新年 5大推介

新一年新开始，小朋友也长大一岁了。踏入新年，相信家长都希望小朋友能学业猛进，增长知识。今次《亲子王》「玩乐提案」的几项活动，有趣又益智，让孩子从玩中学，探索广阔世界，解锁新技能！

（图片来源：《亲子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。

新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第810期

发售日期：1月1日（星期四）

销售地点：各大OK便利店及7-Eleven