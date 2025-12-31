给双申英美大学「双申」家庭3个建议：录取季进行时从容规划每一步 ︳海外升学

近日，许多同时申请英美大学的学生陆续收到录取消息，过程中既有欣喜，也有焦虑。作为升学顾问，我常提醒家长：英美大学申请节奏迥异，时间线是关键。以下为大家梳理近期动态与注意事项，助你稳步前行。

英国申请：稳步推进，耐心等待是常态

英国大学透过UCAS系统申请，大部分课程采「滚动录取Rolling Basis」，但审核进度因校而异。许多学生已收到首批录取，例如University of Bristol的兽医科学、University of Manchester的电脑科学等热门学科。这类课程竞争激烈，早期录取反映学生背景与课程高度匹配，值得庆贺。

（图片来源：网上图片）

然而，牛津、剑桥及医学类课程仍处于面试阶段，结果须待明年1月后公布。若你申请这些课程，现阶段专注面试表现即可，无需与他人比较进度。

尚未收到任何录取的学生也无须气馁。部分大学（尤其G5名校）或需更长时间审核，例如帝国理工、LSE的个别学科，往往至明年春季才发放通知。请注意：只要在2026年1月14日首轮截止前递交申请，大学均会公平审核；逾期则可能被拒或列入候补。建议学生定期查看UCAS系统，并确保联系邮箱畅通。

（图片来源：Imperial College London）

美国申请：紧张与策略并行的早期阶段

美国大学的申请节奏更为复杂，当前正是Early Action（EA）与Early Decision（ED）结果发布的高峰期。与英国不同，美国早期申请具有约束性（Binding）或非约束性（non-binding），需谨慎规划：Early Decision（ED）：具约束力，录取后必须入读，适合已确定「梦校」的学生。Early Action（EA）：非约束性，可同时申请多所，录取后仍可比较选择。

麻省理工学院（图片来源：Ana Garnica＠Unsplash）

本周起，许多顶尖大学将陆续公布早期申请结果。若收到录取，恭喜你！ED录取者需按约定撤回其他申请；EA录取者则可继续等待后续结果。若未获录取或遭延后至 Regular Decision（RD），请勿灰心，这仅意味大学需要更多时间评估整体申请池。

Regular Decision阶段将于明年1至2月截止，建议学生利用圣诞假期完善补充材料，如更新奖项、活动成就或提交近期成绩。尤其对于常春藤盟校或顶尖文理学院，RD竞争同样激烈，细节准备至关重要。

（图片来源：pexels）

给双申家庭的3个建议：平衡心态，放眼长远

时间管理至上：英国UCAS截止后，重心可转移至美国RD申请或面试准备，避免最后一刻匆忙。 结果解读要理性：录取与否受多重因素影响，毋须凭单一结果否定自身努力。英美教育理念不同，审核角度各异，适合的才是最好的。 留备后路：即使英国已获录取，亦不妨等待美国结果，比较课程结构、资源与职业支援后再作决定。

（图片来源： Armin Rimoldi＠pexels）

申请季是成长的历程，每一步都值得珍视。祝愿所有学生稳守节奏，收获理想成果！

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

相关文章︳海外升学︳把握黄金申请期：英国顶级私校香港面试全攻略 家长必做的3件事

相关文章︳申请英国寄宿名校5大要诀：为子女铺设最适合的英国升学之路︳海外升学

相关文章︳英伦升学：掌握改革新制写好UCAS个人陈述 3大核心重点+4个实用技巧︳海外升学

相关文章︳人生的两个转捩点：从挫折到成长的旅程 或有意想不到的正面影响︳海外升学

相关文章︳DSE选科︳DSE、A-Level选科黄金秘诀：升学规划要「以终为始」 4大大学学系对应科目︳海外升学