2026教育趋势│IB课程居全球第二 首间一条龙国际学校今年9月开学

2026教育趋势│港府积极推广「留学香港」品牌，推动香港成为「国际专上教育枢纽」，在此气氛带动下，有百年私校落户香港开设海外分校，亦有办学团体正筹备全新国际学校。此外，教育局向全港直资学校发信，邀请有足够资源及条件许可的直资学校申请「直资扩容」，上调班级数目或每班学生人数，直资中小学可分别增至最多45人和37人一班，相信本地的国际化教育会更受海外生重视。

2026教育趋势│首间一条龙国际学校今年9月开学（图片来源：Pixabay）

首间一条龙国际学校今年9月开学

已定于2026年9月开学的香港包玉刚学校（Hong Kong Y.K. Pao School），乃包玉刚教育基金会在香港首间「一条龙」国际学校，办学团体早于2007年在上海创立上海包玉刚实验学校，着重中英双语教学，连续六年被《胡润百富》及《福布斯中国》评选为「中国最佳国际化双语学校」，历年毕业生成功获得全球顶尖学府录取，包括常春藤盟校、牛津大学、剑桥大学、加州理工学院及全球前30名的顶尖学府。香港校首学年开设PYP IB课程，招收Year 1至Year 3适龄学童，约共100个学额。学校早已获教育局分配位于九龙塘玫瑰街4号的空置校舍，正全面翻新及加建教学大楼、体育馆与各种特别室，预计2028年竣工。明年开学会在油塘的校舍上课，暂定全年学费为22万港元，可分10期缴交（待教育局批准）。

油塘九龙东校舍（图片来源：校网图片）

英国私立名校 海外第5所分校 在港设校

具百年历史的英国女子私立名校North London Collegiate School（下称NLCS），明年在香港开设其第五所海外分校「北伦敦书院」，将会是一所12年制男女校。NLCS自2011年起，先后于韩国济州、杜拜、新加坡、日本神户开设海外分校，英国总校是英国历史最悠久的女子学校之一，2025年NLCS在IB成绩平均分达42.9，位列全英国第一，超过40%学生升读全球前20名的著名大学。北伦敦书院将如其他海外分校一样，定期接受专家评估，当中包括来自英国总校的专业人士，确保办学质素。

North London Collegiate School（英国总校）（图片来源：资料图片）

全球百大IB学校 香港有份

说到IB教学，刚于10月更新的2025年全球100大IB学校（Global Top IB Schools），头10位不乏本地学校，可见香港的IB成绩的确厉害，位列全球第一的Letovo School是一所男女寄宿私立学校，采用双语教学，学生毕业时可同时获得俄罗斯和国际文凭。

圣保罗男女中学（图片来源：中学概览）

点击图片浏览2025年全球10大IB学校：



文：刘佩桦 图：资料图片



相关文章︳2026教育趋势│AI仍是主流 不止语文科可行 哪些科目最啱？启动AI教学前老师先要增强两大能力