2026教育趋势│AI仍是主流 不止语文科可行 哪些科目最啱？启动AI教学前老师先要增强两大能力

2026教育趋势︳日本有一种名为「今继」（Kintsugi）的传统工艺，将漆与金粉注入器皿的罅隙或裂缝中，修补而不掩饰，象征拥抱缺损、继续前行，就像我们立于2025年之末而展望2026年。这一年，本地教育以AI异军突起，在各个界别刮起变革旋风，未来发展仍以其为核心，唯愿明年今日，大家还有事情可庆祝，亲子融洽，家人朋友无事常相见，安乐度日。

（图片来源：PhotoAC）

2026教育趋势1：AI领航 教学转型

说AI是2025年学界大热课题，相信没有人会反对，教育局公布推出「『智』启学教」拨款计划，以支援中小学善用AI提升学与教效能，并预计于2026年发表「中小学数字教育蓝图」。保良局黄永树小学早就应用AI于学校设施、趣味范畴、课堂上的AI辅助系统，当中最亮眼当然是用于批改中文作文，保良局黄永树小学陈瑞良校长说下一步会从行政和教学两方面推动数字教育。

（图片来源：受访学校提供）

家长担当监督角色

不同学校都大力推动AI，陈校长预计未来当数字教育越普及，既提高学生的独立性和自主性，也同时衍生人际关系和社交技能的问题。「学校课程应加强体验式学习，课时安排上营造真实情境的学习活动。无论是经历为本的成长学习，还是健康生活习惯的培养，两者皆重要。更关键是，必须重视培养学生正确的价值观与资讯素养，才能平衡未来对数字教育的依赖，驾驭日益泛滥的资讯与高端科技的发展，避免学生陷入误信、沉溺或过度依赖等『傀儡式学习』。」此外，陈校长强调家长在人工智能技术应用中，扮演着支持和监督的角色，学校将有更大的责任教育家长，提升他们对新兴技术的认知。「家长有责任教导子女健康与安全地使用人工智能科技，更不能令子女因为过度依赖人工智能进行学习后，导致人格和心灵培育的缺失。」

（图片来源：受访学校提供）

拓展语文以外的学科

至于学校新计划，会是拓展语文以外的学科推行数字教育，并融入日常课程及学与教中。「考虑应用在艺术教育中，例如视艺科会选取工具性较强的人工智能技术，辅助学生对于艺术知识和技能的掌握，如色彩训练和绘画技巧，使他们能够准确和流畅完成艺术创作。又例如在音乐科引入数字工具，提高学习的趣味和创新思维。」可以预见，学校会继续物色和引入人工智能辅助评估，利用多元的数字工具检视学习表现，从而达到以评促教。「现阶段会加强日常教学时的评估素养，包括：对学习的评估（Assessment of Learning）、评估促进学习（Assessment for Learning）和作为学习的评估（Assessment as Learning ）。」

（图片来源：受访学校提供）

老师角色也关键 需加强两大能力

根据校内同学使用AI的情况，陈校长认为他们最突出表现在于高度的学习动机与主动参与的满足感，代表学校强调的「动手做」和「做中学」策略，有效吸引同学投入学习。不过，陈校长提醒，单一教学策略终有一天会过时，想学生保持学习的好奇心，老师要适时注入新鲜感，并加强以下能力：

1. 多元化教学策略：

老师应多才多艺，擅于运用、活用不同的教学策略，从传统板书到AI科技都灵活掌握，切忌赶潮流「为科技而科技」。

2.营造课堂惊喜：

要有成为「百变老师」的决心，让学生对课堂充满期待，这样的教育方法才是有效益并感到愉快。

保良局黄永树小学陈瑞良校长（图片来源：资料图片）

文：刘佩桦 图：受访学校提供

