浸信会吕明才中学资讯日 沙田Band 1中学入学讲座参加方法 附面试详情及收生准则︳中一入学2026

中一入学26/27︳步入新一年，家长们与和高小都在为中学入学作出准备，而一月份亦是各位准中一生递交中一自行分配学位表格的日子。沙田区Band 1英中、资助基督教男女校浸信会吕明才中学，将于2026年1月举办「吕中资讯日」，为家长和学生提供最全面的入学资讯，各位有意入读的小五、小六学生，可趁这难得的机会到浸信会吕明才中学，透过资讯日更了解学校的教育理念、课程及入学流程等。

中一入学26/27︳浸信会吕明才中学资讯日

浸信会吕明才中学为沙田区Band 1英文中学，学校有两所联系小学，分别是浸信会吕明才小学、浸信会沙田围吕明才小学，在中学统一派位中，联系中学需为其联系小学保留最多25%的学位，意味尚有75%学额留给其他小学生，各位有意入读的学生就要留意了。浸信会吕明才中学致力于为学生提供全人教育，强调心灵、智慧和体能的全面发展，并鼓励学生从学习中培养对社会的责任感与奉献精神。

中一入学26/27︳浸信会吕明才中学资讯日（图片来源：学校概览）

浸信会吕明才中学学生于公开试下向来成绩优异，于2025年中学文凭试有94.3%学生考获入读大学学位课程资格，以及91%同学于JUPAS中取得入学学额，当中最佳成绩为4科5**及1科5*，数学（78.9%）、生物（78%）、英语语言（77.2%）等科目亦获得接近75%或以上4级或以上成绩，亮丽成绩令学校成为区内家长的热门心水之选。

（图片来源：浸信会吕明才中学校网）

浸信会吕明才中学将于2026年1月3日（星期六）举行「吕中资讯日」为小六学生及家长提供最新学校资讯，以及由吕中同学主理的各种学科展览，亦有学校导赏团、4节箭艺体验等活动，另有两场入学讲座不用提前报名，却需要当天于指定时间、地点领取门票，先到先得，家长要留意。要是家长想深入认识吕中的学校愿景、理念和价值，可先浏览短片，相关内容不会在入学讲座中重复。

浸信会吕明才中学资讯日「吕中资讯日」

日期：2026年1月3日（星期六）

时间：12:00 - 17:00

入学讲座：

（1） 13:00 - 14:15 （礼堂及演艺厅）

门票于12:00起在地下乒乓球室派发

（2） 15:00 - 16:15 （礼堂及演艺厅）

*门票于14:00起在地下乒乓球室派发

地址：沙田沥源源禾路11号

查询：2692 2161

（图片来源：学校概览）

升中面试安排

面试 日期及通知 第一轮面试安排 日期：2026年2月28日（星期六）

*申请人将于2025年2月6日前收到有关面试安排的邮件通知。 第二轮面试安排 日期：2026年3月21日（星期六）

*申请人将于2026年3月10日前收到第一轮面试结果及第二轮面试安排的邮件通知。

首轮升中面试内容：

主要考核面试生在讨论中表达、应对、沟通等能力，期望面试生可展示识见学养、组织思维、人际交流、语言表达等能力。 面试以广东话及小组形式进行，每组由 5 名面试生组成，包括首轮个人发言和次轮自由讨论。 题材符合小六学生的常识范围，以贴近生活见闻和学习经验为原则。 题目附设简单的阅读材料，逗引面试生从不同角度思考论题；或对题目中较艰深的概念略作解释，协助面试生理解。

首轮升中面试流程：

面试生到达等候室报到。 在面试开始前，面试生将由风纪员带到备试室，并根据所属组别就座，形成一个由 5 人组成的小组。各人的发言编号则会实时以程式抽签决定。 每名面试生将收到两张评分纸，并须在两张评分纸上填写姓名、面试室、组别及发言编号。 随后，每名面试生将收到一份试题，试题纸上包含一则阅读材料、一道首轮个人发言题目和一道次轮自由讨论题目，并且有 10 分钟的准备时间。准备时间结束后，面试生将由风纪员带到相应的面试室进行小组面试。 面试者进入课室后，须将两张评分纸交给面试员，然后按照发言编号就座。 在面试开始时，每名面试生将有 1 分钟的首轮发言时间。当各人完成发言后，将进入次轮小组讨论，讨论时间为 7 分 30 秒。（如果面试生人数不足，讨论时间将按比例调整，但整个小组的人数不会少于 4 人）。 面试生可以在准备和讨论期间在试题纸上记下笔记。 面试生须于面试后将试卷交回面试员。

评分准则：

内容包括讨论、协作、汇报，考核学生学习行为、态度、策略及能力。



资料来源：浸信会吕明才中学校网

