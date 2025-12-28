「生理冷静技巧」助家长降躁狂 建构和谐家庭3个实用小贴士︳儿童心理

家长要减少在家里的「抓狂」时刻，不是一夜之间靠压抑或者自责可以做到，而是需要父母提升情绪觉察与管理能力，更要用新的方法与孩子沟通。不少心理学理论与实证都发现，当父母学会自我平静和正面反应，整个家庭氛围会有显著改善。父母学会正视自己和孩子的需要，也才能带领孩子健康面对情绪，建立互信的亲子关系。

「情绪暂停」让身心同步降温

当你觉得快要发怒，即刻深呼吸三次，将注意力集中在呼吸节奏上，或运用「身体释放法」 — 如握拳放松、抬肩落下等。心理学称之为「生理冷静技巧」（Physiological Regulation），透过身体的小举动协助大脑切换焦点，令情绪强度减弱。如果场面许可，可以简单告知孩子：「Give me a minute.」自己再离开房间短暂放空。这不但示范了「自我调节」的能力，也给孩子健康的行为榜样，让他们知道情绪来临时可以如何处理。这种方法不仅适用于父母，也鼓励孩子学习认识和管理自己的情绪，为其未来应对压力和困境奠定基础。

以同理心设定沟通界线

面对孩子的挑战行为，父母不必立即说教或长篇大论。其实亲子沟通模式可以有很多不同的方案，家庭心理学近年推崇的以「确认 → 设定界线 → 讨论方案」三步处理是其中一个理想方案。例如：「我明白你很生气（确认情绪），但在家里我们各人都不应大声叫喊（设定界线），我们可以用说话表达（讨论方案）」。这种有同理心的回应不单让孩子感受到被理解，亦有助他们逐步建立自我约束力，而非纯粹服从或反抗。此法强调尊重与理解，有助建立良好沟通氛围，也减少对孩子情绪的否定，帮助他们学会合适的表达方式。

维护家庭稳定从伴侣关系出发

孩子的情绪和行为很大程度上反映了家庭系统的稳定性。当父母之间经常争执、缺乏沟通和共识，孩子在潜意识中会试图透过不良行为分散父母的注意力，有时还会加剧挑衅，以迫使父母将矛盾集中于自己身上，这种现象在心理学中被视为「三角关系」的一种表现。「家庭系统理论」（Bowen Family Systems Theory）指出，家庭中情感和行为是息息相关的系统，家庭气氛越稳定、和谐，孩子就越容易展现合作和积极的行为。

若父母双方能定期讨论教养理念和家庭价值观，彼此支持，便能为孩子提供一个安全且稳固的成长环境。这种稳定的家庭基础不仅降低了潜在的家庭矛盾对孩子产生负面影响的风险，也使孩子即使面对外在压力时，仍能感受到家庭的支持与安全感。此外，伴侣之间正向的互动、情绪支持与有效沟通，更能成为孩子学习如何健康表达情绪，以及解决冲突的良好榜样。这模式有助于提升孩子的情绪调节能力，加强他们面对挫折和压力时的心理韧性。

建构和谐家庭的3个实用小贴士：

父母先稳定自己的情绪，才能有力量引导孩子； 留意夫妻或伴侣关系紧张时，孩子行为易出现变化； 以「我们等大家平静再倾」取代即时吼叫，有助双方思考和修复情绪。

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

