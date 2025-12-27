「失踪的小朋友去了哪里？」灾难过后的调节 多层面心理支援减少PTSD ︳儿童游戏治疗

一场火灾夺去了无数生命，除了悲痛，我们更要把这段经历时刻铭记，用来警惕自己。往后在安全措施、维修保养及监察工作上，都必须更加仔细。灾难过后有许多事情需要处理，重建固然重要，但我同样关心的是灾情对小朋友心理健康的影响，希望日后能参与更多灾后重建工作，帮助有需要的人。

火灾发生后，许多热心人士主动捐献或亲身参与义工服务，支援受影响的居民，这举动证明香港仍是一个充满关怀的地方。灾难中有不少人不幸离世，其中包括小孩。从事儿童工作10年，每当看到新闻或社交媒体上寻找失踪小孩的报道，心中总是祈求消防员能救出他们，可惜最后往往事与愿违。但我们仍要为在世的受难者出一份力，协助他们重回正轨。我虽才疏学浅，但仍希望略尽绵力，帮助更多人。在重建过程中，我期望能为受影响的父母和孩子提供心理支援，即使渡过灾难创伤需要漫长时间，但只要坚持信念，总能慢慢好过来。

灾难发生后，儿子带着困惑问我：「那些失踪的小朋友去了哪里？」我一时不知如何回答，但最后还是告诉他真相，他听后伤心得哭了。即使是不相关的小孩也会有情绪，更何况是亲历其境的人。看着新闻报道罹难人数不断增加，就能感受到这次灾难的严重性，更确切灾后重建、支援以及居民的心理状态，都是我们应该关心的重点。

我希望政府能担起带头作用。除了物质损失，心理创伤和情感困扰同样不可忽视。火灾过后，及时提供心理支援尤为重要，这有助受影响者恢复正常生活，重建心理健康。火灾是一种突发性重大危机事件，往往会引发一系列心理反应，如焦虑、恐惧、失落等情绪困扰。在某些情况下，受害者甚至可能出现创伤后应激障碍（PTSD）。许多居民目睹火灾的发生或经历疏散与避难的恐惧，都会造成心理创伤。

心理支援的必要性

在灾后恢复过程中，心理支援的作用不可忽视。首先，它能帮助受灾者表达情感，缓解焦虑与恐惧。透过专业心理咨询与介入，受灾者能在安全的环境中倾诉感受，获得情感释放。其次，心理支援能促进社会支持网络的建立。灾后，社区的团结与合作尤为重要。专业心理辅导员与志愿者可以组织团体活动，鼓励居民彼此支持，共同面对困境，增强集体归属感。

宏福苑火灾后的心理支援工作是一项多层面的系统工程，需要全社会共同关注与努力。未来，我们应持续完善心理健康服务体系，确保每位遭遇困境的人都能得到应有的支持与关怀。香港人，加油！

袁志枫Jack 儿童游戏治疗师

一位在职爸爸，希望透过游戏治疗的方法令家长们轻松在家教育小孩。「家」 是教育的起步点，如能在小朋友成长早段介入，往后就能轻松管教。家长和小朋友的误会往往是大家频率sync不到所致，我会透过这平台让大家重新认识你的小孩。

