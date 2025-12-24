Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︳九巴车长网上寻大埔浸信会幼稚园生 为向小朋友送上圣诞礼物感动网民纷纷助寻人

亲子
更新时间：13:38 2025-12-24 HKT
发布时间：13:38 2025-12-24 HKT

大埔宏福苑五级火︳上月底于大埔宏福苑发生五级火，造成严重伤亡，令整个社区为之哀痛。火灾亦令不少居民流离失所，亦影响于附近幼、小、中学校就读的孩子。圣诞临近，本为普天同庆，但对灾民来说更添悲动。一名驾驶大埔九巴「71K」路线的巴士司机，于早两天在社交平台的一个社区群组中发帖，欲为几位大埔区的幼稚园学生送上礼物，温暖的人情味感动不少网民，一起助司机叔叔寻人。

亲子热话︳巴士司机网上寻人 感动网民

于12月22日，一位巴士司机于Facebook「大埔 TAI PO」发帖「寻人」，帖中写上：「寻人POST：我系71K巴士司机，想揾之前每日搭中午12：15分响大埔墟街市巴士站上车的几位浸信会幼稚园上午班小朋友。自从宏福苑大火之后，你哋就冇再搭过我车，我知道你哋系平安，就快圣诞节，想送份小礼物畀你哋，希望你哋父母睇到我呢个POST，欢迎pm我，多谢、」同时贴出一张相片，相片中见有5包圣诞树糖果包的相片，内有有朱古力和糖果，并附有印上「71K司机叔叔」的贴纸。

（图片来源：Facebook@大埔 TAI PO）
（图片来源：Facebook@大埔 TAI PO）

帖文一出即引来热议，暖心行为感动网民，纷纷在留言中表达对司机的赞赏和感谢：「谢谢车长送暖」、「见到个post 都好warm」、「你呢个post睇到我喊咗，大火无情，但人间有爱」，也有网民指自己曾见过该幼稚园学生跟车长打招呼：「我之前搭71K都见过啲小朋友上车落车都叫你同你打招呼！佢哋真系好可爱！谢谢车长！」，也有此幼稚园校友多谢车长：「睇到我眼湿湿，人间有爱，大埔更有爱。我都系浸信会幼稚园嘅旧生。」多得网民支持，帖文终「传递」到小朋友家长：「我地系佢讲既其中1位小朋友既家长，联络中，多谢司机哥哥，多谢各位。」车长的暖心行为感动大家，也体现出居民对于本区的「爱」，网民亦祝福：「希望小朋友同家人都健康平安，祝司机先生你心想事成好人有好报」。

揾到喇！（图片来源：Facebook@大埔 TAI PO）
揾到喇！（图片来源：Facebook@大埔 TAI PO）

想不到事件连「九巴仔」都有回应：「九巴仔知道，自大埔火灾后，71K 车长好耐无见几位一齐返学嘅小朋友，车长一直都挂住呢班幼稚园小乘客。所以，车长特意准备圣诞小礼物，想送上关心与祝福，最终成功联络上家长，车长有爱🫶🏻 大埔有爱❤️感谢这位暖心车长用心关怀每一位乘客 ，喺节日带黎更多温暖。」

（图片来源：facebook@九巴）
（图片来源：facebook@九巴）

点击图片浏览网民留言：

资料来源：Facebook@大埔 TAI PO
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
7小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
17小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
20小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
22小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
18小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
21小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚 妻子爆闺房乐：他真的很强 曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
3小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
21小时前