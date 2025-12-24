大埔宏福苑五级火︳九巴车长网上寻大埔浸信会幼稚园生 为向小朋友送上圣诞礼物感动网民纷纷助寻人

大埔宏福苑五级火︳上月底于大埔宏福苑发生五级火，造成严重伤亡，令整个社区为之哀痛。火灾亦令不少居民流离失所，亦影响于附近幼、小、中学校就读的孩子。圣诞临近，本为普天同庆，但对灾民来说更添悲动。一名驾驶大埔九巴「71K」路线的巴士司机，于早两天在社交平台的一个社区群组中发帖，欲为几位大埔区的幼稚园学生送上礼物，温暖的人情味感动不少网民，一起助司机叔叔寻人。

亲子热话︳巴士司机网上寻人 感动网民

于12月22日，一位巴士司机于Facebook「大埔 TAI PO」发帖「寻人」，帖中写上：「寻人POST：我系71K巴士司机，想揾之前每日搭中午12：15分响大埔墟街市巴士站上车的几位浸信会幼稚园上午班小朋友。自从宏福苑大火之后，你哋就冇再搭过我车，我知道你哋系平安，就快圣诞节，想送份小礼物畀你哋，希望你哋父母睇到我呢个POST，欢迎pm我，多谢、」同时贴出一张相片，相片中见有5包圣诞树糖果包的相片，内有有朱古力和糖果，并附有印上「71K司机叔叔」的贴纸。

帖文一出即引来热议，暖心行为感动网民，纷纷在留言中表达对司机的赞赏和感谢：「谢谢车长送暖」、「见到个post 都好warm」、「你呢个post睇到我喊咗，大火无情，但人间有爱」，也有网民指自己曾见过该幼稚园学生跟车长打招呼：「我之前搭71K都见过啲小朋友上车落车都叫你同你打招呼！佢哋真系好可爱！谢谢车长！」，也有此幼稚园校友多谢车长：「睇到我眼湿湿，人间有爱，大埔更有爱。我都系浸信会幼稚园嘅旧生。」多得网民支持，帖文终「传递」到小朋友家长：「我地系佢讲既其中1位小朋友既家长，联络中，多谢司机哥哥，多谢各位。」车长的暖心行为感动大家，也体现出居民对于本区的「爱」，网民亦祝福：「希望小朋友同家人都健康平安，祝司机先生你心想事成好人有好报」。

想不到事件连「九巴仔」都有回应：「九巴仔知道，自大埔火灾后，71K 车长好耐无见几位一齐返学嘅小朋友，车长一直都挂住呢班幼稚园小乘客。所以，车长特意准备圣诞小礼物，想送上关心与祝福，最终成功联络上家长，车长有爱 大埔有爱 感谢这位暖心车长用心关怀每一位乘客 ，喺节日带黎更多温暖。」

