3步教出高情商孩子 美国华盛顿大学研究：家长这2个举动助孩子发展情绪与智力︳儿童心理

你也希望孩子情商高、情绪稳吗？美国华盛顿大学权威心理学家约翰·高特曼（John Gottman）经过数十年研究发现，培养孩子的情绪管理能力，关键在于以下三个步骤。

教出高情商孩子第1步：家长调整心态

当孩子闹情绪时，家长的第一反应至关重要。Gottman教授提醒我们，这些情绪反应其实是亲子建立连结的好机会，也是孩子学习如何与自己情绪共处的时刻。唯有抱持这样的心态，家长才不会因孩子的情绪而感到烦躁，反而能把握时机陪伴与教导。当孩子无法立即清楚表达感受时，他可能会说：「他（其他同学）不应该这样呀！」或「他们怎么可以这样对我！」这时，家长可以用简短的语句回应，让孩子感受到我们正在倾听与理解，也知道自己有情绪是很正常的。

（图片来源：PhotoAC）

教出高情商孩子第2步：帮助孩子表达感受

当我们细心聆听孩子的感受后，可以进一步陪伴他，并运用不同的情绪词语，引导他更具体地表达内心世界。这个过程不一定容易，可能需要一些时间和耐心，但绝对不应忽视。

伦敦大学的研究指出，若孩子在四至七岁时能够透过词汇来表达感受，到了青春期，出现问题行为的机会将大大降低。因为懂得以健康方式表达情绪的孩子，比较不会用酗酒或吸毒等方法来排解压力。

（图片来源：PhotoAC）

不少家长会担心，自己是否能正确地描述孩子的感受，甚至怕说错话让情况变得更糟。其实不必过分担心，静观练习提醒我们，更重要的是以好奇和陪伴的态度，和孩子一起探索：「为甚么这件事会引起我这么大的反应？」借着耐心的察觉和反复练习，孩子可以逐渐学会控制冲动，并明白在回应之前，他们可以先为自己预留一点空间，思考如何表达，这正是情绪智能中非常关键的能力。

（图片来源：PhotoAC）

教出高情商孩子第3步：教孩子设下界线以健康方式解决问题

现代心理学强调，所有情绪都是正常的 — 失望、不开心、愤怒，都是人类自然而合理的反应，关键在于当情绪出现时，我们能否选择健康的方式来表达。以孩子为例，有时会有「他踢我，我也要踢回去」的想法。家长不必急于否定或批评，可以先认同他的感受，并引导孩子思考：「你当然可以这么做，但我们一起想想，这样做之后事情会怎么发展呢？」透过陪伴孩子一步步推演事件的后果，孩子会意识到「以牙还牙」或许会破坏与朋友的关系，而这不一定是自己真正想要的结果。

（图片来源：PhotoAC）

当孩子能够理解自己的行为与结果之间的联系，就能在情绪与行动之间拉开距离，逐渐学会以更成熟、更弹性的方式回应。情绪不稳定的人，往往情绪一涌现就立即反应，缺乏思考；而心智成熟、情绪稳定的人，则能先觉察、接纳自己的感受，再选择如何回应，这份「思考的空间」正是情绪成熟的关键能力。

（图片来源：PhotoAC）

孩子的情绪与智力发展，关键在于家长的陪伴与引导。若家长能以同理与理解的态度，帮助孩子认识、表达并健康地处理情绪，孩子将在稳定的情绪中学会思考与自我调节，成为具备高情商与成熟心智的人。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube频道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook专页：https://www.facebook.com/drrosakwok/

相关文章︳沉迷手机︳研究：64%幼童每日萤幕时间超过1小时 2招助孩子养出健康使用手机习惯 ︳儿童心理

相关文章︳哈佛大学研究：想孩子成功父母必做的2件事 任务难度平衡点是成功关键︳儿童心理

相关文章︳哈佛大学研究：5类食物令孩子越食越蠢 这个快餐店受欢迎食物有份︳儿童心理

相关文章︳哈佛大学研究：想孩子越来越聪明 父母必做的3件事︳儿童心理

相关文章︳生活缺乏意义致沉迷手机游戏？预防孩子手机成瘾2大建议︳儿童心理