尖沙咀凯悦酒店点心放题买二送二 $264连茶芥加一叹足120分钟 必试蜜汁叉烧/笋尖虾饺皇︳亲子优惠

亲子优惠︳年末到了，圣诞、新年假期一个接一个，想趁机多约长老们一聚，最好就是选间坐得舒舒服服的「茶楼」叹茶！今日（19日）就有五星级酒店点心放题推出快闪优惠，尖沙咀凯悦酒店凯悦轩点心放题买2送2，买足120分钟都只需低至$264，更有有超过20款点心任食，特别要一试其驰名的本地梅头肉蜜汁叉烧及虾饺皇，最重要是周末、圣诞、新年一样有优惠，即睇点心放题优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳尖沙咀凯悦酒店点心放题买二送二

自助餐多「生冷」食物，点心放题就最合长辈们口味！假日带他们跟孩子一聚去叹「一盅两件」，尖沙咀凯悦酒店凯悦轩就是个好选择！趁有特别优惠120分钟点心放题买二送二，周末、假日、甚至圣诞及新年一样有优惠，快快订坐，跟小朋友可以在这间装潢融合现代艺术与20年代传统茶馆的凯悦轩，舒舒服服叹点心。

亲子优惠︳尖沙咀凯悦酒店120分钟点心放题半价（图片来源：KKday）

凯悦轩点心放题将有多款经典精致点心、小食、甜点任食，共20多款可选，特别推介叉烧，选用本地梅头肉、配以蜜汁，口感一流，为必食之选！

点心放题精选包括有蜜汁叉烧、笋尖虾饺皇、飞鱼子烧卖、香滑麻酱包、虾肉时蔬饺、羊肚菌榆耳饺、陈村粉面酱蒸排骨、蜜汁叉烧包、上汤鲜竹卷、时蔬饺鱼球、鲜虫草花鸡丝凉拌粉皮、一口爽、八味豆腐、香煎腊味萝卜糕、X.O. 酱炒肠粉、松露素香卷、樱花虾咸水角，还有虾头酱海鲜粒炒饭、南瓜粟米咸瘦肉粥、雪菜火鸭丝稻庭乌冬、金菇瑶柱炊面、白灼时令蔬菜，甜点则有椰汁喳咋糖水、蛋花大菜糕，多吃两次就试到不同美味点心，大、小朋友一样爱吃！

（图片来源：KKday）

【快闪限量抢–买二送二】120分钟点心放题

用餐时间：10:00 – 12:00

优惠：HK$1,056/4 位，平均 HK$264/位（原价 HK$1,831/4位）

（已包括原价加一服务费及茶芥）

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2025 年 12 月 18 日 15:00 至 12 月 24 日 23:59

用餐日期：2025 年 12 月 19 日 至 2026年2 月 28日

用餐地址：香港尖沙咀凯悦酒店 3 楼凯悦轩

*以上优惠价已包括原价加一服务费及茶芥

