自建中英词库巩固学习根基 高效识字法提升写作能力︳《亲子王》新一期精选内容

更新时间：14:43 2025-12-18 HKT
发布时间：14:43 2025-12-18 HKT

成年人常调侃「识人好过识字」，抚心自问，「唔识字」又点识人呢？唯有识字才能进阶学习语文、造句写文，增强阅读能力继而做学问，更直接是精准表达所思所想，以及提升语文能力。本地小学生在两文三语的听、说能力都很成熟，唯独用字遣词未必个个准绳，家长力求各种方法辅助，倒忘了最基本的「储蓄」词库。动手建立词库，不止增强认知文字的能力，更能快速理解词义，巩固语文根基。

识字量参差 由做好词库改善

让崔校长锐意变革，只因眼见连高小同学的词汇都甚贫乏「形容开心，写来写去也只有高兴、非常高兴，（十分高兴）对呀！开心快乐也可以的，还有喜出望外、心花怒放呢！」词库顾名思义是「词语的库存」，爱秩序湾官立小学（下称爱官）在一年级及二年级推行中文科的「小词库」计划，主因正是低年级同学在识字量有所参差。崔家祥校长说：「孩子从幼稚园升上小一，由写单字、简易词语、句子跨步至面对默书、测验或评估，所需的识字量大增，早年我们已经发现，依靠默书未能做到真正『识字』，大部分学生只识写却不知其意，于是作出调整。」

（图片来源：受访者提供）
参考综合高效识字法

崔校长参考了前香港大学教育学院副院长谢锡金教授的「综合高效识字法」，谢教授认为传统「识字」就是「识默写」的观念，造就抄写和默书为主的教学法，既沉闷也加重学生压力，亦减慢认字速度，为此崔校长也大表赞同，于是先从日常拆字开始改变学习方向，家长也可参考跟孩子练习。

爱秩序湾官立小学崔家祥校长（图片来源：受访者提供）
书包里有甚么？打开自己的书包，写下词语再画画。（图片来源：受访者提供）
英文词汇库 由被动学习转为主动

身为外籍英文老师，威廉王国英语教室Senior Head Teacher Mr Luke经常被家长询问「怎样才能学好英文」。Mr Luke坦言不少本地小朋友认为学英文只为了应付考试，生活上欠缺频繁使用英文的机会，违反了学习语言的本质。「语言是与人沟通的工具，将其侧重于考试的话，难免对学习英文失去兴趣。」本地小学鼓励同学制作英文词汇库（vocabulary building、word bank），Mr Luke认为正好鼓励小朋友由「被动学习」转为「主动学习」。

（图片来源：《亲子王》）
令记忆更深刻

词汇库让小朋友将课堂所学的生字，以自己的方式（笔录、画图、创意小本子）纪录下来，有别于传统模式老师教授、学生抄写死记的单向模式，Mr Luke指出：「小朋友培养出整合能力，自行思考如何将生字分类，例如用图画表达生字，既能运用左右脑功能，也令记忆更深刻，更具趣味性。」
作为全球使用最广、最具影响力的通用语，英文跟中文一样，都是一种历史悠久的语言，小朋友要增加识字量、掌握学习法门，就要掌握英文的两个系统，一个是Phonics（拆解拼读），另一个就是Sight Words（靠记忆识别)，又或英文阅读中频繁出现的单字，这些字都未能完全用Phonics拼出来，小朋友只能硬记，而Sight Words（常见字或视觉字）正好是词汇库的骨干成员，也对听、说、读、写有极大帮助。

威廉王国英语教室Senior Head Teacher Mr Luke（图片来源：《亲子王》）
与女儿坦诚倾诉、City Walk度周末 梁雅琳：「和孩子一起成长，青春期其实不可怕。」

对于梁雅琳（Hilda）曾选港姐一事，至今仍觉得匪夷所思，不过看她一路走来，此女子一向予人惊喜，外表柔弱，实质硬净过人，创意满泻，对每件事都带点坚持。离婚后继续埋首闯自己的路，从当年泪流满脸，到今天昂首阔步，她自觉成长，亦因而更有信心让女儿活出光，快乐共行。即睇最新一期《亲子王》「CEO妈妈」的访问。

（图片来源：《亲子王》）
珠海冬日亲子游 4大推介

圣诞假期即将展开，一家人想放松度假但又不想「挨」贵机票，两小时生活圈的珠海会是个好选择，一来国内优质酒店未有因圣诞假期而大幅涨价，二来珠海既有美丽海岸景色，也有相当好玩的最新越野车基地，不到主题乐园也乐趣多多！家长们立即跟最新一期《亲子王》「玩乐提案」推介趁假期去玩。

（图片来源：《亲子王》）
