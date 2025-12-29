「眼看不见却很重要」的事物 2绘本带孩子感受用心才看见的力量︳好书推介

好书推介︳在孩子的世界里，甚么最重要？是看得见的玩具、成绩，还是那些看不见却无比真实的情感与价值？我们常想如何向孩子解释那些「眼看不见却很重要」的事物 —— 比如爱、时间、关系，或是努力、习惯、信任，这些默默塑造生命的力量，虽然是无形的存在，却恰巧是主宰我们内心世界与外在互动的关键。以下两本绘本，它们不直接给出答案，却带着孩子与我们一同踏上探索的旅程，感受那份唯有用心才能看见的温柔与力量。

儿童绘本推介1：《爱是什么》

《爱是什么》是一本尝试探索「爱」的绘本。主角想知道爱是甚么，他以为有些年纪的奶奶一定知道，可是奶奶却说不出来，更鼓励他走出外面的世界去寻找答案。于是，他向每一位遇见的人都问爱是甚么。为何奶奶活了这么多年仍未能说出爱是甚么？是她不知道吗？当主角问其他人的时候，却很快得到非常肯定的答案，然而每个回答都各有不同，似乎他越去查探，离答案就越远。

（图片来源：受访者提供）

寻找爱的旅途

书中的图画用色大胆，人物（动物）的造型及动作带点夸张滑稽的感觉，在主角的一片疑惑中，其他人却忍不住渗透出一份内在的热情以证明他们真的懂得甚么是爱，而找到代表爱的事物是何等幸福的事情。对比之下，主角却仿佛有点冷漠，甚至最后有点失去了耐性。

（图片来源：受访者提供）

当我们和孩子共读的时候，也许他们都未能理解那些书中提到的东西为何会被指为代表爱的事物。然而，我们并非从中找出一个「正确」的答案，反而在各人欣喜的氛围中试着感受那东西和说话的人带来的一份感觉与幸福的关系，或许他们都能在生活中找到爱的影子。就如主角一样，最终未能从外界的事物找到爱是甚么，但是他从与其他人的对话中明白到，爱对每一个人来说都是不同的东西，而最后牵引他去找到爱的是离家后的思念。若当初奶奶只是直接地解释而没有鼓励主角踏上旅途，他又如何真正体验「爱是甚么」呢？

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《最捧的礼物》

另一本绘本就把和平形容为礼物，中文书名因此译作《最捧的礼物》（英名书名为Peace is an Offering）。书中以几个面向描写和平︰和善、和谐、和蔼、祥和、和睦及平和。书中用了图文平行的方法，以轻轻的句子配上日常生活的场景把「和平」这抽象的概念展现出来。

（图片来源：受访者提供）

由于文字似是诗句般没有连续的情节，每幅图画也似乎互不相连。但当慢慢向后揭时，会发现之前图画中的角色会在之后另一个独立的情景中再出现。细味之下会发现原来整本书藏着了一条隐形的连系，人物重复出现表达了这是一个社区，每人每天的生活点滴可以是个别发生的事件，也是生命的互相交叠，形成了一段段紧密的关系。

（图片来源：受访者提供）

日常生活中的隐形连结

和睦，同时提供力量使人能保持平和去面对逆境。在追求和平的方向中，每一个面向都是环环相扣。看似轻描淡写的内容却包含了强大的力量，使读者亲自感受到一种充满韧性的温柔。孩子读过后能从感受中明白和平是如何为他人和自己注入内在的力量，确实如作者提出，和平是最捧的礼物了，使孩子学会感恩，也会希望自己能成为一个温柔的人。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

文、图：花生‧莎朗

喜欢与人分享绘本之美，为生命带来一点悸动。修毕绘本创作及文化文凭，并成为绘本作者及《绘本空间》种籽导师。

IG@peanutnogood

www.sr-studio-art.com

