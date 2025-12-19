Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

重拾学习兴趣│圣公会基福小学「无边界学习」提升学习氛围 跨学科协作令平淡课堂变精彩

亲子
培养学生的综合素养和跨学科探究能力，是现今小学教育的重要一环。位于深水埗区的圣公会基福小学（下称基福），深信激发学生持续的好奇心和主动探究能力，是提升他们学习兴趣的关键，校方致力创造一个无边界的学习环境，第一步是打破传统课室和学科的界限，令学校环境成为一个随时可用的探索场地，再加上「动手做」的课程设计，将各学科知识转化为可感知的生活经验，使学习动机内化为持续探索的习惯，促使学生能在生活化、趣味化、多元化的实践中主动学习，并在探究式及全方位的教育模式中，实现全面的自我成长。

学生给绿鬃蜥扫扫背，感受其皮肤触感和体温。（图片来源：受访学校提供）
朱伟基校长 打破传统课室界限

基福的校园处处充满惊喜及可见的协作机会，朱伟基校长指出在价值观教育、生态、可持续发展和生活技能教育方面，学校去年增设「基福绿意田园」，既让学生体验种植，同时结合常识与生活教育；一楼设立的「愈悦香草园」让学生体验食材香气，了解其在日常生活中的作用，融合美感、健康与生活范畴；从地下至一楼的「基福蝴蝶生态区」，则让学生察生命的奥妙，培养人文关怀和自然科学的兴趣；四楼的「基福生态园」专门饲养各种爬虫类，让学生近距离认识不同生态，观察生物特性，并从饲养动物的过程中体验责任和乐趣。

圣公会基福小学朱伟基校长（图片来源：受访学校提供）
为了进一步丰富校园的探索空间，学校计划在地下开设「生态园圃」，种植多样的花朵和农作物，吸引不同昆虫，让学生了解生态多样性，并融入艺术、语文写作等学习领域。学校亦将推出「云端智能水耕及物联网鱼菜共生系统」计划，在地下温室增设85台先进系统，结合常识、数学（数据分析）、科技与环境教育的跨学科项目，旨在让学生探究水资源的循环利用，并理解生态系统的永续共存原理。

分组运用科技学习，学生乐在其中。（图片来源：受访学校提供）
学生自制日晷去量度不同时间物件的影子长度。（图片来源：受访学校提供）
创造英语学习氛围

「无边界学习」亦适用于英语学习上，学校设立英语日（English Day），逢周五举行，让学生参与多样化的摊位游戏，学习英语名言，并应用所学。学生还可以在reading corner进行电子阅读，或与外籍及本地老师用英语交流，换取「基福成就护照」印章。集满印章后，学生便可以在二楼的KF Café以英语购买小食或兑换KF Theatre电影票。「当学生从书本和电影中感受到英语的乐趣，才能理解英文不单是一个学科，而是探索世界的钥匙，自然越学越感兴趣，并乐于日常生活中多接触英语。」朱校长说。

经过讨论、互相学习，学生学会如何创作英文作文。（图片来源：受访学校提供）
鼓励动手实作  跨学科协作

本年度，学校亦将STEAM Lab改建为一个多功能的创新实验室（Steam Lab Plus），学生可以在跨学科教师的协作指导下，自由探索机械、电子、编程、工程设计和生物学等领域，实际运用科学探究四式（PDAR），以提升他们的探究、问题解决、科学过程技能及共通能力，让学生在探索中体验实践的乐趣，培养正确的探究态度和价值观，从小启迪学生的创意和潜能。学校未来更会增设「中华航天探知体验馆」，希望扩阔学生的眼界，进一步认识航天、历史、地理，甚至宇宙的奥秘。

学生用放大镜观察不同土壤的颗粒大小。（图片来源：受访学校提供）
在这样的学习环境中，学生不仅积累了丰富知识，更逐步培养批判思考、解决问题与团队协作的综合能力，朱校长说：「他们在互动中分享探索的喜悦，在实践中建立自信与成就感，从而点燃对世界持续发问、勇于实践的热情，这将引领学生以积极的态度面对未来挑战，成为兼具综合素养、人文关怀与社会责任感的终身学习者。」同时，学校的未来抱负是推行数字教育及人工智能等新兴技术，并将这些工具整合至课程和学习环境中，为学生提供更全面的学习体验，帮助他们迎接数字时代的挑战。

学生分享：互动游戏令平淡课文变精彩

4A 陈睿姿：「我们在课堂上常做实验，让我和同学亲自检测真实的结果，真开心！」

陈睿姿 （图片来源：受访学校提供）
6B 张晓雯 ：「老师利用生动的故事互动游戏教授语文，令原本平淡的课文变得精彩，我亦由被动听课变为主动参与，学习兴趣越来越浓。」

张晓雯 （图片来源：受访学校提供）
文：佘君仪 图：受访学校提供
 

相关文章︳重拾学习兴趣│大角嘴天主教小学因材施教激发学习动机排除厌学 多元化课堂体验增投入感

 

