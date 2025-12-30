小一入学26/27︳既然小一统一派位2026不论甲部及乙部都要填学校，最考家长莫过于对所属校网的小学有否充分认识。家长心中的「最心仪」，肯定都是人所共知的热门小学，坊间已经有大量资讯，实在不再需要着墨介绍。综合了各方面意见，精挑细选了部分校网内的隐世地区小学之选，让家长多一个考量。

小一入学26/27│小一统一派位2026填表攻略 10间高质隐世地区小学推介（图片来源：PhotoAC）

隐世地区小学推介：14校网 太古小学

位于东区的老牌小学，创辧之初专为太古糖厂及香港汽水厂职工的子女提供免费教育，后转型为津贴小学，一直发展至今，因此家长认为小学的英语语境较佳。学校向来口碑不错，着重语言发展，乃传统小学模式，小一设双班主任制、不设分班，小二到小六设两班普教中班，其余班别为平衡班。

家长评语：英语水平不俗，升中派位也不错，获派中学有庇理罗士女子中学、张祝珊英文中学、香港中国妇女会中学等。

14校网 太古小学 （图片来源：学校概览）

太古小学 校网 14 类别 资助全日 学生性别 男女 宗教 / 联系中学 /

隐世地区小学推介：16校网 爱秩序湾官立小学

大部分官立小学皆有联系官立中学，当中更不乏Band 1学校，联系中学可在统一派位阶段为其联系小学保留最多25%的学位，虽然不是直升，但只要达到一定的学术要求就机会大增。根据校网显示，2023至25年度升中派位结果，83%获派首三志愿，同时也有学生获派香港真光中学、庇理罗士女子中学、香港中国妇女会中学、圣马可中学等。爱官校内活动甚多，亦有不少外出交流机会，鼓励同学多元化尝试，也不时主办心灵活动如音乐会、每周Busking等，用音乐纾减学业压力。

家长评语：学校有联系官中，升中有保障，而且爱官课外活动多元化，不比直资逊息，也不用交学费。

爱秩序湾官立小学（图片来源：学校概览）

爱秩序湾官立小学 校网 16 类别 官立全日 学生性别 男女 宗教 / 联系中学 皇仁书院、筲箕湾官立中学、金文泰中学、筲箕湾东官立中学

隐世地区小学推介：46校网 香港道教联合会云泉学校

去年才落成的崭新校舍，设备完善，一直受非华语家长欢迎，因而有丰富英文语境，造就国际化校园氛围，同时设外语班，自选修读每星期一节的西班牙语或法语。两大校本课程分别是Hello future programme，即为STEAM，旨在培养学生创科能力，以及世界公民课，以中华文化为轴， 从个人出发、家庭、学校、社区、香港、国家、世界，培养正确价值观及世界公民意识。

家长评语：近年家长心态不同，关注英文资助小学并研究入读的可能性，认定为「平民直资」。学校同时有多元化课外活动，适合活泼好动的孩子。

香港道教联合会云泉学校（图片来源：学校概览）

香港道教联合会云泉学校 校网 46 类别 资助全日 学生性别 男女 宗教 道教 联系中学 /

隐世地区小学推介：46校网 佛教慈敬学校

早于2016年，学校小一已经不设考试，改为多元化进展性评估。小二至小六设不同模式评估，亦会有多方参与评估如学生自评、同侪互评、老师及家长评估；而且更有校外评估如国际性学科评估。下午课堂采用活动学习形式，星期一和二设有多元智能课，星期四为综合课，星期五则为成长课，涵盖跨学科学习和体艺活动。学校自2017年起，连续九个学年成为教育局「数字教育卓越中心」，因此学校的STEAM发展大为成熟。



家长评语：升中表现不俗，学生屡升读区内外的B1 英中（校网有提及如观塘玛利诺书院、顺利天主教中学、保良局第一张永庆中学、华英中学等），因着学校的宗教背景，会带领学生打坐，纾解学业压力。

佛教慈敬学校（图片来源：学校概览）

佛教慈敬学校 校网 46 类别 资助全日 学生性别 男女 宗教 佛教 联系中学 /

隐世地区小学推介：46校网 佐敦谷圣若瑟天主教小学

前身是彩云圣若瑟下午小学，由于地理位置关系，特别受「三彩」（彩辉、彩云、彩虹）家长欢迎。学校致力发展创新课程，推行STEAM、编程及艺术跨学科课程，结合设计思维、运算思维，培养学生创意、逻辑思维及问题解决能力。着重建立英语沉浸环境，低年级以游戏、故事启发英语兴趣，高年级多元英文学习经历，建立沟通能力。

家长评语：浓厚宗教氛围，讲求宗教培育、，如家长有背景宗教会非常投入，学校发展多元化，既有新兴运动，亦有甚多跨学科活动，同时注重培养学生阅读兴趣。

佐敦谷圣若瑟天主教小学（图片来源：学校概览）

佐敦谷圣若瑟天主教小学 校网 46 类别 资助全日 学生性别 男女 宗教 天主教 联系中学 /

隐世地区小学推介：48校网 圣公会基乐小学

隐身于乐华邨，名副其实的屋邨小学，但升中表现唔失礼，2024至25年度的派位结果，派首三志愿达98%，学生入读中学包括蓝田圣保禄中学、圣言中学、顺利天主教中学、观塘玛利诺书院等，也有不少挑战区外英中成功。学校采用不同的教学模式，重视两文三语，一至四年级全为粤教中班，四年级开始按成绩分班，五至六年级开设两班粤教中班及两班英文班。

家长评语：学校的温暖气氛深受家长支持，做到以爱为基础，而且学术成绩有所兼顾但不催谷。

圣公会基乐小学（图片来源：学校概览）

圣公会基乐小学 校网 48 类别 资助全日 学生性别 男女 宗教 基督教 联系中学 /

隐世地区小学推介：48校网 乐华天主教小学

学校双语并重，中文科推行校本写作课程，而英文科就推行CEO 1.0 & 2.0阅读计划，并获教育局支援一至三年级Space Town英语教学计划，更积极推展校本理财教育。每学段特设「无功课日」，鼓励家长与孩子共享亲子时光。2024至25年度升中派位获派首三志愿达99%，比全港的95%高，非常不俗。

家长评语：校园氛围活泼，学习气氛亦浓厚，因着宗教背景，学校着力建立紧密同侪关系，纾解学习压力。

乐华天主教小学（图片来源：学校概览）

乐华天主教小学 校网 48 类别 资助全日 学生性别 女 宗教 天主教 联系中学 /

隐世地区小学推介：62校网 宝血会思源学校

原为宝血会伍季明纪念学校上午校，采用「脑基础学与教」策略，提升学生的主动性及达至百分百参与；同时也着重建立关爱文化及团队精神，设有班级经营、大姐姐大哥哥伴读计划等，为学生营造良好氛围。

家长评语：荃湾小学向有三巨头：天佑、荃天与仁立，而思源的升中表现及得上「巨头」，更属伍季明「分支」，家长投以好感，校园洋溢关爱文化，对学习差异同学支援十足。

宝血会思源学校（图片来源：学校概览）

宝血会思源学校 校网 62 类别 资助全日 学生性别 男女 宗教 天主教 联系中学 /

隐世地区小学推介：95校网 港澳信义会明道小学

区内近年大受家长好评的学校，2024至25年度升中派位结果，获派首三志愿占98%（全港95%），共有73名学生获派受欢迎中学，如香港华仁书院、圣言中学、德爱中学、景岭书院等。按学生学习能力分班及分组学习，并设全校奖励计划，学校推行小班教学（小一至小六），以合作学习模式上课。一、二年级平均分班，三至六年级就按成绩分班。

家长评语：一所很happy的学校，也同时对成绩有合理要求，小朋友读得开心也有「业绩」，而且有联系中学作后盾。

港澳信义会明道小学（图片来源：学校概览）

港澳信义会明道小学 校网 95 类别 资助全日 学生性别 男女 宗教 基督教 联系中学 港澳信义会慕德中学

隐世地区小学推介：95校网 基督教神召会梁省德小学

街坊口中的happy school，只因小一、小二「零测考」，以及全校「零家课」，借以减低学生及家长的压力。虽说「零测考」，每科各个学习单元结束后，课堂上会完成一至两页的评估，检视学习进度，而每日第10节为「No homework challenge」，由每班中英数老师指导学生在校完成功课。为了推动学生运动，更将2,500平方呎的雨天操场改建成健身室，如此多配套，因而得到家长垂青。

家长评语：一至三年级大部分功课已能在学校完成，让家长感到轻松，不过升上高小后要准备呈分试，功课与课业力度都会增加。学校非常重视英文，有七位外籍英语老师，跟本地老师紧密合作。

基督教神召会梁省德小学（图片来源：学校概览）

基督教神召会梁省德小学 校网 95 类别 资助全日 学生性别 男女 宗教 基督教 联系中学 /

文：刘佩桦 图：资料图片、学校概览

相关文章︳小一入学26/27│小一统一派位2026交表攻略 家长实战分享：「Portfolio咪到叩门先做」

相关文章︳小一入学26/27│小一统一派位2026填表3大常见错失 升学专家教3大核心建议提高成功率