圣诞亲子活动5大推介：DIY圣诞爱心福袋/营火party/儿童职业体验做小小咖啡师/自掘圣诞树

圣诞节最开心当然是可以享受假期，和家人朋友相聚玩乐，但同时圣诞节也是一个关于爱和分享的节日，值得我们趁这机会关心身边人，以至社会上的弱势社群。不妨参加以下的精彩圣诞活动，跟小朋友过个暖心冬日假期。

圣诞亲子活动推介1：郊野共学掘出属于你的圣诞树

虽然塑胶圣诞树轻易可得，但总是缺少那种真松树的清香，对于蜗居家庭还要解决收纳问题。今年郊野共学的圣诞树苗嘉年华载誉归来，由外籍导师带领小朋友一起走进农田拣选自己最喜欢的圣诞树带回家，并即场利用大自然素材创意装饰，保证独一无二。

（图片来源：受访者提供）

活动期间小朋友还可学习与圣诞节相关的英文词汇， 提升英语能力。园内更不定时有飘雪环节，节日气氛超浓厚。郊野共学同时推出圣诞营火派对，除了掘圣诞树的环节外，还会合力执拾柴枝起火，燃起魔法火焰，更会齐齐玩营火party 小游戏、炮制特色暖笠笠朱古力及烧棉花糖。同日另有土窑烤鸡活动，利用泥与水即场制作土窑，认识生火知识，边学边玩。

土窑煨番薯/烤鸡party，在过程中体验以打火石及钻木取火，学习生火技巧。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞亲子活动详情：

郊野共学圣诞活动

日期：12月21日 （星期日）

地点：大埔童趣自然基地 （邻近大埔坳自然教育径）

对象：2岁以上

报名：4622 2780（WhatsApp）

圣诞树苗嘉年华

时间：13:00 - 14:30、14:30 - 16:00

费用： 2岁或以上儿童 $530 / 位（每位包含圣诞树及活动所需物资），大人 $110 / 位

圣诞树苗嘉年华及圣诞营火派对

时间：16:00 - 19:00

费用：2岁或以上儿童： $680 / 位（每位包含圣诞树及活动所需物资）大人 ：$200 / 位

DIY土窑炉圣诞烤鸡

时间：13:30 - 15:30 / 15:30 - 17:30

费用：2岁或以上儿童 $328 / 位，大人 $238 / 位

圣诞亲子活动推介2：KidzPlus 2025圣诞活动Messy Play过圣诞

零至六岁是幼儿发展的黄金时期，但不少家长要陪玩和学习有时也无从入手，想圣诞与子女度过有质素的亲子时间，不妨参加由香港游乐场协会幼儿服务单位「KidzPlus创智游乐家」的一系列幼儿圣诞亲子活动。

《童玩圣诞绘本剧场》围绕绘本《窗外送来的礼物》，以天然物料设计感官游戏、小肌训练及制作相关图工等。（图片来源：受访者提供） ​

透过圣诞主题messy play、绘本故事、动动手主题游戏、圣诞图工手作、体能游戏及科学元素的实验游戏等活动，培养幼儿认知、大小肌肉、创意及沟通技巧等，家长也能与小朋友边玩边学，共度温馨圣诞亲子时光。

透过绘本故事、动动手主题游戏、圣诞图工手作、大小肌肉任务等，让幼儿与家人共度温馨圣诞亲子时光。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞亲子活动详情：

KidzPlus 2025圣诞活动

地址：旺角奶路臣街38号麦花臣汇2楼

费用：$160起

查询： 6574 2324（WhatsApp ）

《Messy Christmas》

日期：12月27日

时间： 11:45 - 13:00，15:00 - 16:15

对象：1 - 3岁幼儿及家长

《亲子圣诞手作坊》（水晶灯制作）

日期：12月27日

时间：10:15 - 11:15，16:30 - 17:30

对象：3.5 - 6岁幼儿及其家长

《活力圣诞挑战赛》

日期及时间：12月29日 15:00 - 16:00，

12月30日10:30 - 11:30

对象：3 - 6岁幼儿独立上课

《智玩圣诞节》

日期及时间：12月29日 12:00 - 13:00，

12月30日15:00 - 16:00

对象：3 - 6岁幼儿独立上课

圣诞亲子活动推介3：Kiddyland圣诞主题职场体验小小咖啡师

考试季节结束，是时候和小朋友tea一tea享受假期，Kiddyland今年首度联乘三联书店及Pacific Coffee推出全新圣诞主题职场体验「Pacific Coffee小店长+咖啡师」，让6至12岁小朋友穿上围裙，体验咖啡店长的工作。小店长们将在Pacific Coffee内跟随专业咖啡师学习餐厅收银及亲手冲调圣诞鲜奶朱古力或鲜奶咖啡。完成任务后，更获得奖励亲手自制迷你碎冰饮品，连同免费茶点家人与一起享用。随后亲子一起收听圣诞绘本《空空的圣诞袜》，并化身手作达人，由专业导师教授制作精致「圣诞珍珠花环」，完成后直接带回家做圣诞装饰。

点击图片浏览圣诞亲子活动详情：

Kiddyland×三联书店×Pacific Coffee小店长大计划

日期及时间：12月28日14:30 - 17:00

地址：湾仔柯布连道1 - 1A号三联书店湾仔文化生活荟

对象：6 - 12岁及1位家长

费用： $498 （包括2个圣诞花环、2杯饮品、茶点供应及活动证书）

报名：https://shorturl.at/ivShc

圣诞亲子活动推介4：惜食堂粒粒皆辛馆为长者送上暖意

节日派对往往需要场地布置、准备食物及礼物等，难免会产生不必要的浪费。

参加者将会体验长者如何在狭小的空 间居住，知悉他们在日常生活中面对的困难，探讨香港的贫穷问题。（图片来源：受访者提供） ​

今个冬日，惜食堂粒粒皆辛馆「惜心餸暖：冬日亲子工作坊」将透过一连串活动，让小朋友和家长学习减少节日浪费，同时可发挥创意，制作爱心小礼物，为长者送上温暖与心意。而为了让小朋友了解香港贫富悬殊的社会问题，活动还包括VR虚拟实境片体验、厨余重量大挑战、参观模拟㓥房、执纸皮体验、DIY圣诞爱心福袋工作坊 - 制作爱心小礼物，并转送予惜食堂服务使用者。当日亦欢迎大家带干货食品或日用品捐赠有需要家庭，一起分享爱。

●DIY圣诞爱心福袋工作坊中制作爱心小礼物，并转 送予惜食堂服务使用者。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞亲子活动详情：

粒粒皆辛馆「惜心餸暖：冬日亲子工作坊」

日期：12月20、27、29及30日

时间：10:00 - 12:00或14:30 - 16:30 （2小时）

地址：深水埗海坛街235号丰盛大厦1楼粒粒皆辛馆

对象： 4 - 15岁小朋友及家长（每家庭最少1位家长同行）

收费： $250 / 位，4人组别$800 （大小同价）

查询： 3705 2484 （致电惜食堂教育部） / 9461 6572 （WhatsApp）

圣诞亲子活动推介5：书店小店长圣诞专场亲手自制立体书

圣诞临近，很多店铺都已换上圣诞装饰，书店也不例外！大受欢迎的Kiddyland×商务印书馆小店长体验活动也推出圣诞专场，欢迎幼稚园及小学组别的小店长前来听圣诞故事、为cafe制作圣诞甜品、并做圣诞手作带回家装点家居。

小店长大计划圣诞主题职场体验活动，由专业导师教授制作精致「立体圣诞树家庭相框」或 「小森林圣诞微景置物座 」。（图片来源：受访者提供）

另有适合7至12岁的「揭秘一本书的诞生」圣诞专场限定版，拆解一本书的诞生过程，从出版、编辑、校对、图书设计到印刷装帧，更可DIY圣诞限定立体书。活动更增设全新营销推广环节，探究书店独有营销秘诀。

小学组小店长更会动手体验礼物包装服务。（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览圣诞亲子活动详情：

Kiddyland x 商务印书馆书店小店长圣诞专场

「揭秘一本书的诞生」圣诞专场 （小学组）

日期及时间：

•场次1 — 12月21日（星期日） 14:30 - 16:20

•场次2 — 12月28日（星期日） 11:00 - 12:50

地址：锣湾怡和街9号商务印书馆铜锣湾图书中心

对象：7 - 12岁

报名：https://shorturl.at/bPB2Z

