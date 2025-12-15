DSE选科︳DSE、A-Level选科黄金秘诀：升学规划要「以终为始」 4大大学学系对应科目︳海外升学

对于选科，不少香港学生和家长都会陷入「边科成绩好选边科」的思维。这种策略看似稳妥，却可能让未来升学之路越走越窄。作为海外升学顾问，我始终建议学生以一个核心原则规划选科：从大学与职业目标倒推中学选科。这不仅能最大化竞争力，更可避免将来因科目限制而错失理想学系。

为甚么「以终为始」如此重要？

大学热门学科收生，对高中选科有明确要求。若等到中六才发现自己未修读关键科目，即使成绩优异，也可能与梦想学系失之交臂。例如：

医科类（如医学、牙医、药剂）：必须修读生物、化学。若只凭「成绩好」选修地理、历史，却忽略科学科目，将来几乎无法申请医学相关学系。

英国经济学：许多顶尖大学（如伦敦政经LSE、华威Warwick）要求附加数学（M1 /2、Further Mathematics）成绩，因为经济学需扎实的数理基础。若仅修读核心数学，即使5**亦难满足要求。

University of Warwick（图片来源：University of Warwick）

电脑科学：学生常误解「修读ICT已足够」，但实际上，英美大学更看重数学、附加数学，甚至物理，因为编程与算法核心是逻辑与数理能力。在多年升学指导经验中，最让我担忧的选科组合之一，莫过于中史、生物加ICT。这三科单独来看皆具价值，但组合在一起却暴露致命问题：科目关联性弱，无法形成明确的学术方向。

对英国大学而言，这样的组合缺乏核心学科支撑。若学生想申请生物相关学系，缺少化学会让申请非常被动。想申名牌大学的电脑科学或数据分析，但没有附加数学或物理学的背景加持，亦未必申请到名牌大学的电脑科学。

（图片来源：Freepik）

这种「大杂烩」组合，往往反映学生选科时仅凭兴趣或成绩，而未考虑大学学科的连贯性要求。我曾遇过修读此组合的学生，最终因科目不符合要求，被迫放弃申请英国罗素集团大学的生物相关学系，十分可惜。

以下是常见目标学系与对应的DSE或A-Level选科建议（具体需参考大学官网）：

工程类：数学、物理、化学，而且部分大学要求附加数学。 法律：虽无硬性科目要求，但英国大学重视「批判思维」，推荐选修历史、经济、英国文学等对文字理解要求较高的学科。 经济学：数学、经济为核心，附加数学能提升申请顶尖院校（如牛剑、LSE）的竞争力。 建筑学：需结合艺术与科学，建议修读数学、物理，并准备作品集。

University of Oxford（图片来源：University of Oxford）

许多学生因「化学成绩一般」而放弃选修，改选其他「易取高分」科目，但若未来想读医科，这便成致命伤。与其逃避难科，不如及早补强基础。例如，附加数学难度高，却是申请工程、经济、电脑科学的关键，放弃它等于放弃这些领域的入场券。给家长的建议：平衡兴趣与现实我理解家长担心子女压力，但与其让孩子「先选易读科目，再见步行步」，不如提早与他们深入讨论未来方向。记住：今天的选择，决定明天你能走多远。

（图片来源：Freepik）

Iris Cheung - 英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

Iris Cheung

英识教育升学顾问、2023年荣升新手妈

由美国密歇根大学（安娜堡）政治及国际关系双学士毕业，一心想为世界作正面影响。机缘巧合下从事海外升学，擅长替学生规划英美等地区的私校和大学申请。

网站：www.britannia-study.com

电邮：[email protected]

