温书前助孩子提升专注力一动作醒脑「开窍」 中医推介明目食疗+提神穴位︳亲子健康

圣诞前后正是中小学生的考试旺季，相信许多父母都在思考，如何能同时提升孩子的专注力与健康。孩子除了要准备考试，还要完成各类功课与阅读报告，承受的压力可想而知。这份压力更往往牵动全家，父母为了陪伴子女温习，会选择留在家中共同进退。这样的紧张氛围，与窗外的欢乐气氛，形成强烈对比。这次就推介一些食疗、穴位按摩方法予家长，助孩子解压与专注于温习上，令温书成效事半功倍。

长期受压易损伤脾胃功能

从中医角度来看，长期处于压力状态下，容易导致「肝气郁结」，影响气机的舒畅运行。肝主疏泄，与情绪调节密切相关，当孩子长期承受压力，容易出现情绪低落、烦躁易怒等症状。同时，「思虑伤脾」，过度思虑会损伤脾胃功能，导致食欲不振、消化不良，进一步影响气血生成，形成恶性循环。

小休进行「鸣天鼓」醒脑开窍

中医认为「心主神明」，是精神活动的主宰，保持心境平和十分重要。与其强迫孩子不停温习，不如让他们有适当的休息。不妨在休息时间，与孩子一起进行五分钟的「鸣天鼓」：用双手手掌覆盖双耳，手指置于脑后，以食指压在中指上，轻轻弹拨落下，敲击后脑。这个简单的动作有助醒脑开窍，帮助孩子恢复精神。

在饮食方面，可以准备一些安神健脾的食疗。例如以百合、莲子、龙眼肉煲汤，这些食材能养心安神、补益心脾。也可以泡制一杯简单的玫瑰花枸杞茶，玫瑰花能疏肝解郁，枸杞则能滋补肝肾，两者合用既能缓解压力，又可明目补脑。应避免过多寒凉生冷或油炸辛辣的食物，以免加重脾胃负担。

「阴阳平衡」适用于教育

从不同的社会数据可见，学童的精神健康问题日趋严重，焦虑不安与自我伤害的个案也日益增多。若要改善学童精神健康，父母必须尝试代入他们的处境，真切感受他们的需要。中医养生讲求「阴阳平衡」，这个道理同样适用于教育。学习固然重要，但休息与玩乐同样是成长中不可或缺的部分。读书只是人生的一部分，健康的身心才是陪伴孩子走得更远的基石。在这个温馨的圣诞佳节，让我们都能以更宽容的态度看待学习，运用中医的整体观照护孩子的身心健康，让节日回归它本该有的温馨与快乐。

注册中医师陈翠萍

香港注册中医师陈翠萍，从小受母亲薰陶，对于养生和治未病的概念根深柢固，同时亦受到多位著名教授启蒙，醉心于中医药学研究，多年的临床经验成就了一套独特见解，主攻内科和肿瘤。陈医师同时亦作为三名小孩的妈妈，对育儿和中医儿科保健也有相当心得。陈医师曾多次获邀与不同机构主持中医讲座，亦常于各大社交媒体分享中医养生及治病之道。

