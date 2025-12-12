香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助餐快闪12折 晚餐低至$176叹阿拉斯加蟹脚/烤火鸡︳亲子优惠

亲子优惠︳圣诞渐近，爸妈们为孩子安排了哪些圣诞假期活动？可会到海洋公园探龙凤胎大熊猫「家姐」、「细佬」？去玩时记住先预订香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助餐！今日（12日）中午12时香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助餐将有快闪优惠，快闪$176即可享用「星耀厅佳节盛宴自助餐」，大叹新鲜龙虾与雪蟹脚，更可观赏现场即剖吞拿鱼表演 ！另有买一送一及第2位加$12等多个自助餐优惠，低至$88即可享用半自助午餐，睇圣诞自助餐优惠详情与快抢连结，快快预订。

亲子优惠︳香港富丽敦海洋公园酒店圣诞自助晚餐快闪12折

富丽敦海洋公园酒店星耀厅于即日起至12月31日推出「佳节盛宴自助餐」，跟大家于这个普天同庆的佳节，以节庆美食同庆祝。圣诞自助餐特设冰镇海鲜区，不止有鲜甜加拿大龙虾与雪蟹脚，于平安夜、圣诞节及除夕夜更有阿拉斯加蟹脚；于现场即切刺身区还可欣赏厨师即剖原条可持续发展黄鳍吞拿鱼，更可细味配带上子刺身的上乘鱼子酱，更有满杂锦刺身与鱼子的特盛鱼生丼饭！

而精选烤肉区则有鲜嫩肉眼扒、传统烤火鸡，以及周末限定的意式脆皮猪腩卷与烧羊鞍；即席烹调区及烧烤区轮流就有龙虾意大利饭、铁板海鲜、参巴酱烧扇贝及印度泥窰烤鸡等热荤；小朋友也可在传统粉面区自选汤底与配料，叹碗暖心汤面。当然要试试节庆特色甜品，如意式圣诞蛋糕、圣诞馅饼，并有即制香甜脆卷、姜饼芝士蛋糕、法式栗子挞与朱古力喷泉等，为圣诞自助餐画上甜蜜完美句号。

点击图片浏览亲子优惠详情：

绿色轻怡半自助午餐限定12折低至$88

富丽敦海洋公园酒店自助餐厅星耀厅Lighthouse Café亦设有绿色绿色轻怡半自助午餐，以新鲜水耕菜入馔，提供多款清新怡人的健康菜式，让大家一尝于「从农场到餐桌」的绿色餐饮体验之中。

精选主菜包括招牌海南鸡饭、风味椒盐猪扒饭配煎蛋、香煎厚切餐肉煎蛋饭配瑞士鸡翼、马来喇沙、鲜菌松露意大利炖饭（以上主菜菜单轮流供应）等，每日均可加$90升级成香煎法式黑椒美国牛小排、焗香草羊鞍、香煎智利鲈鱼等。另可任食是日餐汤、沙律及前菜自助吧、精选甜品自助吧 。

【双12优惠 - 限定12折】星耀厅自助晚餐︳送星耀廊蛋糕8折优惠码

用餐时间：18:00 – 21:30

优惠：星期一至四，HK$176/位（原价 HK$798/位）

购买连结：＞＞按此＜＜



【双12优惠 – 第2位只需HK$12】星耀厅自助晚餐｜送星耀廊蛋糕8折优惠码

优惠：

．12 月12-14日 ：HK$1,032/2 位，平均HK$516/位

．12 月15-18 日及22-23 日及29-30 日 ：HK$944/2位，平均HK$472/位

．12 月19-21 日，26-28 日及1月1日 ：HK$1,054/2位，平均HK$527/位

．12 月31日 ：HK$1,538/2 位，平均HK$769/位

．2026 年1 月星期五六日及公众假期：HK$990/2位，平均HK$495/位；

．星期一至四：HK$890/2位，平均HK$445/位（原价 HK$977/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 - 限定12折】星耀厅自助午餐︳送星耀廊蛋糕8折优惠码

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：

．12月13-14 日 ：HK$736/2位，平均HK$368/位

．12 月15-19 日及22-23 日及29-31日 ：HK$724/2位，平均HK$362/位

．12 月20-21 日及27-28 日 ：HK$758/2 位，平均HK$379/位

．12 月24-25 日 ：HK$1,110/2 位，平均HK$555/位

．12 月26 日及1月1日 ：HK$890/2位，平均HK$445/位

．2026 年1 月星期六、日及公众假期：HK$670/2位，平均HK335/位（原价HK658/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 - 限定12折】星耀厅绿色轻怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕8折优惠码

用餐时间：12:00 – 14:30

优惠：星期一至五 HK$88/位（原价 HK$398/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 - 第2位$12】星耀厅绿色轻怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕8折优惠码

用餐时间：12:00 – 14:30

星期一至五 HK$450/2位，平均HK$225/位（原价 HK$438/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

【双12优惠 - 第2位$12】星耀厅自助早餐｜送星耀廊蛋糕8折优惠码

用餐时间：9:45-10:45

优惠：星期一至日划一价 HK$438/2位，平均HK$219/位（原价 HK$427/位）

购买连结：＞＞按此＜＜



优惠详情：

优惠期（预订期）： 2025年12月12日12:00至12月18日23:59

用餐日期：

．2025年12月13日至2026年1月31日

．2025 年12 月20、21、27、28日分两轮供应晚餐自助餐17:30至19:30 及 20:00至22:00；

．2025 年12 月24 日及25日提供两场圣诞自助晚餐， 17:30至19:45 及 20:15至22:30；

．2025 年12 月31 日跨年夜自助晚餐时段18:00至22:00

地址：香港富丽敦海洋公园酒店 - 星耀厅

*以上优惠价已包括原价加一服务费

*以上菜式轮流供应，食物或会因应季节变化及食材供应而改变并不作事前通知。

