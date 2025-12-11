Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

无印良品圣诞礼物$12起入手、必扫自制圣诞屋 圣诞免费礼遇+限定工作坊参加方法︳圣诞礼物

亲子
更新时间：17:04 2025-12-11 HKT
发布时间：17:04 2025-12-11 HKT

圣诞礼物︳圣诞派对其中一个重要环节就是「交换礼物」，家人、好友于节日上精选的礼物，不止是礼物的价值与实用度，也载满送礼者的心思与祝福。想无虑入手既经济实惠又精致温馨的圣诞礼物，可到无印良品MUJI挑战，于节日期间更有3场圣诞限定工作坊，教大家遥身制作木片香氛圣诞花环，也可自制圣诞蜡烛台为家中添上圣诞气氛。即睇精选礼物推介与免费礼遇、圣诞限定工作坊参加方法。

圣诞礼物︳无印良品圣诞礼物$12起入手

每年到圣诞节，便要为「交换礼物」而大伤脑筋，既要符合「价钱限制」，也要切合节日气氛，还要够实用，以免沦为废物。无印良品「GOOD HOLIDAYS 2025」系列就可以让大家轻松入手圣诞礼物，从实用的日常小物到疗愈的装饰品一应俱全，也有适合小朋友的自制圣诞小食材料，亦有衣饰配件，照顾男女老少的需要！

自制圣诞屋 原价$98（图片来源：无印良品）
自制圣诞屋 原价$98（图片来源：无印良品）

推介充满圣诞气氛的圣诞袜/雪人造型室内香氛瓶、红当当的羊毛针织冷帽，藏著冬日暖意与细腻关怀；还有自制圣诞曲奇、自制圣诞屋，可跟小朋友一起制作，共享亲子时光之余，也可用来招呼好友来开派对！小朋友亦可预备圣诞包装小吃（小熊形状饼干）送给同学仔，分享圣诞的愉悦与美好。

圣诞袜 / 雪人造型室内香氛瓶 原价$58（图片来源：无印良品）
圣诞袜 / 雪人造型室内香氛瓶 原价$58（图片来源：无印良品）

点击图片浏览无印良品精选圣诞礼物推介：

限定礼遇活动：圣诞限定工作坊

除了一系列的圣诞礼物，MUJI app会员于店内或网上消费满额，即可获赠无印良品限定木制挂饰，可以储齐3款挂在圣诞树上装饰。6间指定店舖（美丽华广场店、太古城中心店、皇室堡店、如心广场店、新都城中心店、新世纪广场店）更设有圣诞扭蛋机，大家可以齐齐玩，分享快乐。同期亦会推出3场圣诞限定工作坊，故大家制作日系圣诞蜡烛台和日本传统注连绳工作坊，在专注于手作的过程中，感受内心的平静与放松。

限定木制挂饰（图片来源：无印良品）
限定木制挂饰（图片来源：无印良品）

圣诞花环工作坊
日期：12月13日
时间：12:00 - 14:00 及 15:00 - 17:00
名额：每场8人（总共16人）
地点：无印良品新都城中心
费用：$300/位（已包括所需材料及工具）
内容：可亲手挑选材料及制作，再加入喜爱的香薰油，制作专属的圣诞花环。
报名方法：＞＞按此＜＜

圣诞花环工作坊（图片来源：无印良品）
圣诞花环工作坊（图片来源：无印良品）

圣诞蜡烛台工作坊
日期：12月14日
时间：12:00 - 14:00 及 15:00 - 17:00
名额：每节8人（总共16人）
地点：无印良品美丽华广场
费用：$300/位（已包括所需材料及工具）
内容：导师将教授基础手工技巧、花材色彩搭配，教大家根据不同花材的色彩特点制作圣诞蜡烛台。报报名方法：＞＞按此＜＜

 

圣诞蜡烛台工作坊（图片来源：无印良品）
圣诞蜡烛台工作坊（图片来源：无印良品）

日本传统注连绳工作坊
日期：12月20日
时间：12:00 - 14:00
名额：每节8人
地点：无印良品太古广场
费用：$300/位（已包括所需材料及工具）
内容：可亲手编织、学习配搭不同的花材、叶材，制作专属的注连绳。
报名方法：＞＞按此＜＜

 

日本传统注连绳工作坊（图片来源：无印良品）
日本传统注连绳工作坊（图片来源：无印良品）

相关文章︳港威酒店自助餐买一送一额外88折叹圣诞甜品 $251任食松叶蟹脚、自助晚餐叹波士顿龙虾︳亲子优惠

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
4小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
9小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
9小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
7小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
2小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
4小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
2小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
5小时前
星岛申诉王｜直击50人冒雨等食 一篇潮文掀味蕾炸弹肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人 饭都煮唔切
03:26
星岛申诉王｜爆红元朗大宝冰室掀「味蕾炸弹」肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人饭都煮唔切
申诉热话
5小时前