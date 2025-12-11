无印良品圣诞礼物$12起入手、必扫自制圣诞屋 圣诞免费礼遇+限定工作坊参加方法︳圣诞礼物

圣诞礼物︳圣诞派对其中一个重要环节就是「交换礼物」，家人、好友于节日上精选的礼物，不止是礼物的价值与实用度，也载满送礼者的心思与祝福。想无虑入手既经济实惠又精致温馨的圣诞礼物，可到无印良品MUJI挑战，于节日期间更有3场圣诞限定工作坊，教大家遥身制作木片香氛圣诞花环，也可自制圣诞蜡烛台为家中添上圣诞气氛。即睇精选礼物推介与免费礼遇、圣诞限定工作坊参加方法。

圣诞礼物︳无印良品圣诞礼物$12起入手

每年到圣诞节，便要为「交换礼物」而大伤脑筋，既要符合「价钱限制」，也要切合节日气氛，还要够实用，以免沦为废物。无印良品「GOOD HOLIDAYS 2025」系列就可以让大家轻松入手圣诞礼物，从实用的日常小物到疗愈的装饰品一应俱全，也有适合小朋友的自制圣诞小食材料，亦有衣饰配件，照顾男女老少的需要！

自制圣诞屋 原价$98（图片来源：无印良品）

推介充满圣诞气氛的圣诞袜/雪人造型室内香氛瓶、红当当的羊毛针织冷帽，藏著冬日暖意与细腻关怀；还有自制圣诞曲奇、自制圣诞屋，可跟小朋友一起制作，共享亲子时光之余，也可用来招呼好友来开派对！小朋友亦可预备圣诞包装小吃（小熊形状饼干）送给同学仔，分享圣诞的愉悦与美好。

圣诞袜 / 雪人造型室内香氛瓶 原价$58（图片来源：无印良品）

点击图片浏览无印良品精选圣诞礼物推介：

限定礼遇活动：圣诞限定工作坊

除了一系列的圣诞礼物，MUJI app会员于店内或网上消费满额，即可获赠无印良品限定木制挂饰，可以储齐3款挂在圣诞树上装饰。6间指定店舖（美丽华广场店、太古城中心店、皇室堡店、如心广场店、新都城中心店、新世纪广场店）更设有圣诞扭蛋机，大家可以齐齐玩，分享快乐。同期亦会推出3场圣诞限定工作坊，故大家制作日系圣诞蜡烛台和日本传统注连绳工作坊，在专注于手作的过程中，感受内心的平静与放松。

限定木制挂饰（图片来源：无印良品）

圣诞花环工作坊

日期：12月13日

时间：12:00 - 14:00 及 15:00 - 17:00

名额：每场8人（总共16人）

地点：无印良品新都城中心

费用：$300/位（已包括所需材料及工具）

内容：可亲手挑选材料及制作，再加入喜爱的香薰油，制作专属的圣诞花环。

报名方法：＞＞按此＜＜

圣诞花环工作坊（图片来源：无印良品）

圣诞蜡烛台工作坊

日期：12月14日

时间：12:00 - 14:00 及 15:00 - 17:00

名额：每节8人（总共16人）

地点：无印良品美丽华广场

费用：$300/位（已包括所需材料及工具）

内容：导师将教授基础手工技巧、花材色彩搭配，教大家根据不同花材的色彩特点制作圣诞蜡烛台。报报名方法：＞＞按此＜＜

圣诞蜡烛台工作坊（图片来源：无印良品）

日本传统注连绳工作坊

日期：12月20日

时间：12:00 - 14:00

名额：每节8人

地点：无印良品太古广场

费用：$300/位（已包括所需材料及工具）

内容：可亲手编织、学习配搭不同的花材、叶材，制作专属的注连绳。

报名方法：＞＞按此＜＜

日本传统注连绳工作坊（图片来源：无印良品）

相关文章︳港威酒店自助餐买一送一额外88折叹圣诞甜品 $251任食松叶蟹脚、自助晚餐叹波士顿龙虾︳亲子优惠