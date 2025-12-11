Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

顺德联谊总会胡兆炽中学 金禧校庆开放日暨中一入学资讯日 附收生准则︳中一入学26/27

更新时间：12:42 2025-12-11 HKT
发布时间：12:42 2025-12-11 HKT

位于九龙城区的顺德联谊总会胡兆炽中学乃区内其中一所历史悠久的资助男女校。学校创立于1975年，拥有50年办学历史，校风淳朴。该校一直秉承「文、行、忠、信」的校训，「德、智、体、群、美」五育并重，提供优质教育与课程，并因应社会转变和学生需要而调整，致力培养学生成为良好公民及才德兼备的未来栋梁。学校将于12月13日举办金禧校庆开放日暨中一入学资讯日，即睇报名方法及详情。

中一入学26/27︳顺德联谊总会胡兆炽中学金禧校庆开放日

顺德联谊总会胡兆炽中学透过全面推展正向教育，致力培育学生成为高效和积极的学习者，并培养学生正确价值观，以成为德才兼备的良好公民。学校深信学习的天地不应仅限于课室之内，秉持「全人发展」的教育理念，为学生建构多元化、全方位的课外活动平台。胡中鼓励学生在学术、体艺、服务及创意等不同领域中探索个人兴趣、发掘潜在才能、磨练技能，学校提供约62个不同范畴的课外活动，希望孩子可于学习的过程中学会承担、协作与坚持，为丰盛人生奠定稳固的基石。

（图片来源：顺德联谊总会胡兆炽中学校网）
（图片来源：顺德联谊总会胡兆炽中学校网）

中一入学资讯日

为了让更多家长与学生了解学校的教育理念及入学要求，该校即将举行「金禧校庆开放日暨中一入学资讯日」。该活动将于2025年12月13日（星期六）举行，到时将供应多项精彩的活动，让参加者能全面了解学校的环境及提供的教学资源。活动内容包括校园参观、中一入学讲座、各科学习体验活动及学生成果展示，这些都将让参与者体验到学校的教育氛围。如有兴趣了解该校教学环境及中一入学相关资讯，欢迎家长报名参加。是次活动名额有限，先到先得，额满即止。成功报名后，系统会自动将报名资料发送到已验证的电邮地址，校方将于三个工作天内陆续以电邮回复申请者。

（图片来源：顺德联谊总会胡兆炽中学校网）
（图片来源：顺德联谊总会胡兆炽中学校网）

点击图片浏览顺德联谊总会胡兆炽中学校园生活点滴：

中一自行分配学位资讯

中一自行分配学生名额 40名
收生评分准则  (a) 教育局「成绩次第名单」40%
(b) 操行 20%
(c) 课外活动及奖项 20%
(d) 面试表现 20%
面试要求 全部操行达 B 或以上的申请人均获安排面试
面试日期及安排 (a) 面试日期为 2026 年 3 月 14 日（星期六）
(b) 后备日则为 2026 年 3 月 15 日（星期日）

顺德联谊总会胡兆炽中学 金禧校庆开放日暨中一入学资讯日
日期：12月13日（星期六）
时间：校园游览及学习体验活动 11:00 - 16:00；中一入学讲座 ：12:30 - 13:00（已满）、13:45 - 14:15（加场）
地址：何文田巴富街22号
查询：2762 1183
报名：https://bit.ly/4rvJnNs

