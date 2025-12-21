愿望是孩子给世界的一封信 2本绘本让人知道愿望为期待带来力量︳好书推介

好书推介︳生日的时候，我问：「你会怎样许愿？」他说：「闭上眼睛，心里想一件最想要的东西，再吹蜡烛。」我忍不住追问：「为甚么要闭上眼睛？」他想了想：「因为这样愿望才看不见，就不会被别人拿走。」在孩子眼中，愿望不是说出来的愿景，而是一份藏在心里的珍贵信件。

儿童绘本推介1：《许什么愿望好呢？》

在绘本《许什么愿望好呢？》，我们跟着七岁的卡梅拉，在生日当天踏上了她的冒险之旅。她不是去公园，也不是去乐园，而是跟着哥哥走过拥挤的车站、工厂、老人院，最后抵达洗衣店。

（图片来源：受访者提供）

一场日常愿望的旅程

在这一连串看似平凡的街景中，卡梅拉拿着一朵蒲公英，一边走，一边思考要许甚么愿望。她想要一部糖果机，希望于高级酒店里从早到晚为客人铺床的妈妈可以睡在一张高级的床上，也想爸爸快点回家。每一个愿望都不华丽，却真实得让人心酸。

那不是单纯的幻想，而是一个孩子对生活的渴望。一朵蒲公英，成了一扇在很多家庭现实的窗。作者用简单的日常细节，让我们听见那些孩子心中说不出口的说话和希望。

愿望，在这里不是逃避现实，而是让现实变得可以承受一点点。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《听说这样许愿会成功喔》

另一本风格截然不同的绘本《听说这样许愿会成功喔》，作者吉竹伸介以31则天马行空的小愿望，绘出一个奇幻又亲切的世界。

（图片来源：受访者提供）

听说，把擦胶放在枱面上，事情就会顺利进行；

听说，多看可爱的东西，就会变得更可爱⋯⋯

这些「听说」像是口耳相传的小魔法，读起来有点无厘头，又有点诗意。这些方法，看起来好像没甚么道理。但是，当我们真的在生活里觉得「有一点难」的时候，能不能做一件很小、很小、但由自己决定的事？它们的本质，其实与卡梅拉手握蒲公英时的沉思一样，都是用来对抗焦虑的方式。

一本愿望的百科全书

有时候，大人常说孩子「乱许愿」。当他们害怕考试、担心明天的比赛、心里觉得自己不够好时，有时候并不需要大道理，只需要有一个看起来有点傻，但很好笑，又有一点点可信的小动作。

这些「听说」不一定会真的改变世界，但会默默改变心情。

（图片来源：受访者提供）

（图片来源：受访者提供）

文、图：绘本童乐Kadey Jadey

儿童绘本书店

让绘本成为亲子最美好的回忆

www.kadeyjadeybook.com

相关文章︳2本绘本了解死亡非终结 从终点开始的生命 给在黑暗中等待的孩子与大人︳好书推介

相关文章︳2本绘本教孩子「金钱」课 原来金币会「流转」 金钱教育不止是算钱︳好书推介

相关文章︳学会和自然说一声再见 透过2本绘本 跟大自然与季节对话︳好书推介

相关文章︳猫咪与孩子一起长大的故事 两本与猫主题儿童绘本 让生命在爱里继续︳好书推介

相关文章︳一场孩子眼中的世界旅行 2大绘本展示成长过程中最难忘而真实的部分︳好书推介