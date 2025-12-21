Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

愿望是孩子给世界的一封信 2本绘本让人知道愿望为期待带来力量︳好书推介

亲子
更新时间：11:21 2025-12-21 HKT
发布时间：11:21 2025-12-21 HKT

好书推介︳生日的时候，我问：「你会怎样许愿？」他说：「闭上眼睛，心里想一件最想要的东西，再吹蜡烛。」我忍不住追问：「为甚么要闭上眼睛？」他想了想：「因为这样愿望才看不见，就不会被别人拿走。」在孩子眼中，愿望不是说出来的愿景，而是一份藏在心里的珍贵信件。

儿童绘本推介1：《许什么愿望好呢？》

在绘本《许什么愿望好呢？》，我们跟着七岁的卡梅拉，在生日当天踏上了她的冒险之旅。她不是去公园，也不是去乐园，而是跟着哥哥走过拥挤的车站、工厂、老人院，最后抵达洗衣店。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

一场日常愿望的旅程

在这一连串看似平凡的街景中，卡梅拉拿着一朵蒲公英，一边走，一边思考要许甚么愿望。她想要一部糖果机，希望于高级酒店里从早到晚为客人铺床的妈妈可以睡在一张高级的床上，也想爸爸快点回家。每一个愿望都不华丽，却真实得让人心酸。

那不是单纯的幻想，而是一个孩子对生活的渴望。一朵蒲公英，成了一扇在很多家庭现实的窗。作者用简单的日常细节，让我们听见那些孩子心中说不出口的说话和希望。

愿望，在这里不是逃避现实，而是让现实变得可以承受一点点。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

儿童绘本推介2：《听说这样许愿会成功喔》

另一本风格截然不同的绘本《听说这样许愿会成功喔》，作者吉竹伸介以31则天马行空的小愿望，绘出一个奇幻又亲切的世界。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

听说，把擦胶放在枱面上，事情就会顺利进行；

听说，多看可爱的东西，就会变得更可爱⋯⋯

这些「听说」像是口耳相传的小魔法，读起来有点无厘头，又有点诗意。这些方法，看起来好像没甚么道理。但是，当我们真的在生活里觉得「有一点难」的时候，能不能做一件很小、很小、但由自己决定的事？它们的本质，其实与卡梅拉手握蒲公英时的沉思一样，都是用来对抗焦虑的方式。

一本愿望的百科全书

有时候，大人常说孩子「乱许愿」。当他们害怕考试、担心明天的比赛、心里觉得自己不够好时，有时候并不需要大道理，只需要有一个看起来有点傻，但很好笑，又有一点点可信的小动作。

这些「听说」不一定会真的改变世界，但会默默改变心情。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

 文、图：绘本童乐Kadey Jadey

儿童绘本书店
让绘本成为亲子最美好的回忆

www.kadeyjadeybook.com
www.kadeyjadeybook.com

相关文章︳2本绘本了解死亡非终结 从终点开始的生命 给在黑暗中等待的孩子与大人︳好书推介

相关文章︳2本绘本教孩子「金钱」课 原来金币会「流转」 金钱教育不止是算钱︳好书推介

相关文章︳学会和自然说一声再见 透过2本绘本 跟大自然与季节对话︳好书推介

相关文章︳猫咪与孩子一起长大的故事 两本与猫主题儿童绘本 让生命在爱里继续︳好书推介

相关文章︳一场孩子眼中的世界旅行 2大绘本展示成长过程中最难忘而真实的部分︳好书推介

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
16小时前
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
18小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
20小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
15小时前
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
6小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
8小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
3小时前