大角咀Super Sports Park快闪优惠$101玩足3小时 6大圣诞节活动/室内单车游戏/踩格仔挑战︳圣诞好去处

终于等到12月的圣诞新年长假期，爸妈为孩子安排了哪些节目？想找个地方让小朋友尽情放电，可到占地约50,000平方呎的大角咀室内游乐场Super Sports Park，这里不但集15项有趣游戏运动，如弹床乐园、滚轴溜冰场 、攀石墙等等，更引入全新互动游戏「Pixel Runner」超动感踩格仔挑战、全港唯一超体感运动 「Iwall」等新玩意，还会于圣诞节打造成《幻彩冬日圣诞》主题乐园，更有6大圣诞节活动，近日更有快闪优惠第2位加$12，人均低至$101即可畅玩3小时，更可任选早、中、晚时段，即刻抢购！

室内游乐场︳大角咀Super Sports Park 6大圣诞节活动

由12月20日起，大角咀Super Sports Park将会化身成充满奇幻气氛的圣诞节主题乐园，与大家一齐庆祝圣诞！场内更有特别打造的《幻彩冬日圣诞》打卡场景，还有6大全新限定圣诞活动，让大、小朋友尽情狂欢！

1. DJ Christmas Nightzh：现场 DJ Live 音乐狂欢

日期：12月20日（星期六）

时间：19:00 - 22:00

2. Saxophone Show 音乐表演：shirleyp_music的团队将为大家带黎精彩既音乐表演

日期：2月21日（星期日）

时间：15:00-17:00

3. Christmas Dating Night：圣诞不许你注定一人！一齐去认识新朋友一齐开party！

日期：12月24日（星期三）

时间：19:30 - 22:30

名额有限，记得留意post报名！

4. 圣诞魔术表演：魔术师将为大家一齐大玩游戏与魔术表演！

日期：12月25日（星期四 | 圣诞节正日）

时间：17:00-18:00

5. Face Painting 彩绘区：圣诞节当然要靓靓去庆祝喇！就由专业彩绘师帮你变靓靓！

日期：12月25、26、27、28日

时间：14:00-17:00

6. DJ Cantopop Night：现场 DJ Live为大家带来特别的广东话歌之夜

日期：12月26日（星期五）

时间：20:00 - 22:00

$150畅玩大角咀室内游乐场Super Sports Park 3小时

大角咀室内游乐场Super Sports Park有15项好玩游戏运动，近日更引入全新互动游戏「Pixel Runner」超动感踩格仔挑战，每关游戏设定不同，需要踩中相应格仔颜色取分，同时避开会移动的红黄色格仔障碍，，非常适合一家大细或者三五知己一齐参与，挑战反应及默契。

另外亦有全港唯一超体感运动 「Iwall」，由欧洲引入的超体感运动游戏 IWall，有超过15种游戏，如射足球、滑雪场、忍者障碍阵、滑板场等，零遥控工具，全体感操作，绝对好玩过瘾！

最近更新加多款游戏，如室内单车游戏Super Bike，更可多人竞赛；还有结合3大挑战：废墟探险家、宝石连线、泡泡拼图的全新投球游戏New Super Ball，也有室内多元球类运动 Multi-Ball，结合大屏幕的互动、模拟多款球类运动，训练手眼协调、专注力。

点击图片浏览室内游乐场详情：

Super Sports Park 15项游戏运动

Super Sports Park亦有多项有趣、健康及激发体能的运动设施，让小朋友边玩边锻炼，大人亦可在旁打气，或落场齐齐玩！弹床乐园特设多个不同大小及难度的弹床，亦有分为小朋友及专业人士区域，小朋友可安心放电玩耍，专业人士也可于专业级弹床练习同时创造新招式，也有满布软绵绵海绵砖的海绵池，让年龄较小一点的小朋友玩；喜欢刺激感的小朋友，就必玩空中滑索，感受空中滑行的快感，也可玩车軚滑梯，坐在大车軚上由滑梯最高点高速滑行，体验跟普通滑梯截然不同的速度及离心力。

点击图片浏览Super Sports Park各项游戏运动：

这里更设有不同难度运动小游戏，让家长们与小朋友挑战，如劲力投球、投篮挑战、保龄球、弹珠足球，还有滚轴溜冰场，可免费借用双排轮滚轴溜冰鞋，享受高速行走的感觉，亦能训练小朋友的平衡力及专注力。小朋友想一展身手，就可挑战忍者障碍阵，通过重重困难的障碍阵，锻炼小朋友脑力和体力；亦可跟好朋友到设有4 条攀石赛道的攀石墙比赛， 一起挑战最高点达 8 米高的攀石墙！喜欢滑板的小朋友，可到滑板场试玩，场内设有多个街式障碍物如斜台、栏杆、杠台等不同难度，既能安全地学习正确滑板知识，也可体验滑板带来的刺激。儿童历奇有楼高两层的攀爬架，不同长度及高度的滑梯，好玩又刺激，适合不同年龄的小朋友尽情放电。

【圣诞抵DEAL - 第2位加$12】Super Sports Park入场门票（可选早/午/晚时段)

优惠价：只需HK$202起（人均：HK$111；原价：HK$420起）

适用日期：2025年12月6日至2026年1月1日

