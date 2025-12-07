荔枝窝客家村屋亲子staycation 采收时令农作物/农务体验/工作坊/在地农产料理︳亲子好去处

小朋友跟爸妈去staycation，多会入住靓酒店，还会叹自助餐，再到泳池畅泳、playhouse放电……以上种种在位于荔枝窝的客家生活体验村内均不会找到，但却有只此一家、独一无二的乡郊生活体验。即睇亲子staycation活动详情与预约方法。

亲子好去处︳荔枝窝客家村屋亲子staycation

荔枝窝经复育乡村后，保留下来的百年客家村屋已修复完成，并结合现代化设施，每间设计各有特色，房间内除日用家私外，还保留了许多客家原住民生活的痕迹，如放柴间、青砖灶头与铁镬、桩米器等，提供舒适而独特的住宿体验，并有二人及四人住宿给大众入住，一步出客家农屋便被一大片稻田治愈，让一家大小可感受来个不一样的staycation体验，抛开城市忙碌和繁琐的生活。

修复的百年客家村屋，结合现代化设施，每间设计各有特色，提供舒适而独特的住宿体验。（图片授权：FB@WanderWoman in the Wanderland 女•行世界）

荔枝窝村民 / 农组更会提供工作坊及体验活动，让住客体验采收时令农作物、手工制作、夜行、稻米插秧 / 收割及美食制作等，以不同方式体验农村生活，也可参观农田认识有机、永续、环境友善耕作方式，还可在指导下试做农务，如松土、播种、收割。到这里staycation，虽然没有豪华海景客房，但可在村民带领下，由荔枝窝划独木舟去一个渺无人烟的海岛，在水清沙幼的沙滩嬉戏。

房间内除日用家私外，还保留了许多客家原住民生活的痕迹，如放柴间、青砖灶头与铁镬、桩米器等。（图片授权：FB@WanderWoman in the Wanderland 女•行世界）

点击图片浏览亲子好去处详情：

荔枝窝客家生活体验村两日一夜Staycation套餐

价格： 成人 $1,400 / 位起，小童 $800 / 位起

（包1晚客家生活体验村住宿、屋内个人洗涤用品（荔枝窝农产品牌好够姜枧液）、精美在地农产料理（Farm to table）晚餐、精美早餐 （自家制有机面包+果酱+饮品）、荔枝窝导赏 （约60分钟）及住宿期间资料服务）

查询及预约： 9335 3947 （WhatsApp） / https://lcwhakkalife.wixsite.com/hakkalifeprogram/zh

相关文章︳梅子林．蛤塘森活节2025森活嘉年华 森林飞索/小小攀树师/营地射箭练习/艺术工作坊︳亲子好去处