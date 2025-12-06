生活缺乏意义致沉迷手机游戏？预防孩子手机成瘾2大建议︳儿童心理

在这个数位时代，孩子沉迷手机已成为许多家长关注的问题。无论是过度使用社交媒体，还是无节制地玩手机游戏，都可能对孩子的成长造成负面影响。让我们一起探讨两个有效的方法，帮助孩子建立健康的手机使用习惯。

预防孩子手机成瘾第1点：让孩子多外出

要减少孩子使用手机的时间，我们应该从「增加」而非「限制」的角度思考。关键在于：如何让孩子的生活更充实，从而自然减少对手机的依赖？

（图片来源：PhotoAC）

在我的教学经验中发现，当学生参与丰富的户外活动时，他们对手机的依赖会明显下降。无论是公园散步、露营活动，还是夜间探索、登山等刺激的户外挑战，这些体验都能让孩子重新感受到生活的乐趣。许多学生在参与这类活动后都惊讶地表示：「原来我可以三天都不想碰手机！」这个现象值得深思。当我们试图减少孩子使用手机时，与其一味强调「不要玩手机」，不如思考如何丰富他们的生活。因为孩子沉迷手机的背后，往往反映了更深层的问题 ── 很多学生沉迷游戏或社交媒体，并不止是无聊，而是因为现实生活中缺乏成就感与快乐，可能是课业压力过大，也可能是生活缺乏意义。

（图片来源：PhotoAC）

因此，我们的重点应该放在「替代」与「增加」：

寻找能替代手机的有趣活动

增加生活中的正向体验

创造更多亲子互动的机会

发掘孩子的兴趣与潜能

当孩子的生活充满意义与乐趣，自然就能摆脱对手机的依赖，建立更健康的生活方式。

（图片来源：PhotoAC）

预防孩子手机成瘾第2点：创造力

孩子沉迷手机的另一个重要原因，往往与情绪有关。每天在学校，他们都会经历各种情境，如面对同侪间的摩擦，却未懂得如何清楚地表达自己的感受。因此，我们需要为孩子创造适当的情绪宣泄管道。

（图片来源：PhotoAC）

不同的孩子有不同的情绪表达方式：

有些孩子透过触摸沙子、捏泥胶来释放压力

有些喜欢用画笔在纸上挥洒情感

有些会用米粒、通心粉等简单材料进行创作

男孩子可能偏好运动，例如踢沙包来抒发情绪

有些则透过音乐表达，用旋律倾诉心情

（图片来源：PhotoAC）

关键在于给孩子一段「留白时间」，即在生活中刻意保留不受打扰的空间，让他们能够：

消化当天的经历 认识并理解自己的情绪状态 透过适合自己的方式表达感受

当孩子学会以健康的方式处理情绪，自然就不会过度依赖手机游戏或社交媒体来逃避或麻痺自己。作为孩子身边的大人，我们的任务是细心观察，发掘最适合孩子的情绪表达方式，并给予足够的空间与支持。

（图片来源：PhotoAC）

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube频道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook专页：https://www.facebook.com/drrosakwok/

相关文章︳沉迷手机︳研究：64%幼童每日萤幕时间超过1小时 2招助孩子养出健康使用手机习惯 ︳儿童心理

相关文章︳哈佛大学研究：想孩子成功父母必做的2件事 任务难度平衡点是成功关键︳儿童心理

相关文章︳哈佛大学研究：5类食物令孩子越食越蠢 这个快餐店受欢迎食物有份︳儿童心理

相关文章︳哈佛大学研究：想孩子越来越聪明 父母必做的3件事︳儿童心理