多间学校取消圣诞活动学生感失望 家长：好似罚班小朋友、灾民：真心觉得冇需要︳大埔宏福苑五级火

大埔宏福苑五级火︳宏福苑五级火灾，对社会造成了深远的影响。随著圣诞临近，多间学校因悼念火灾相继取消或延期圣诞活动，传统名校喇沙书院亦一度取消一年一度的圣诞舞会（Christmas Ball）。不少被取消圣诞活动的学生于社交平台上发帖诉苦，指理解灾民之苦，但对于期待而久的圣诞联欢会被惩罚性取消感到失望，帖文得到不少家长与学生的支持，更有灾民理性回应：「真心觉得冇需要。」

喇沙书院取消Christmas Ball

早前喇沙书院宣布取消原定于12月份举行的Christmas Ball等多项庆祝活动，并将Christmas Mass活动延期。校方指相关决定为尊重大埔火灾受害者，而原定的12月15日学校假期将改为正常上课日。此举引起学生及家长的不满，许多学生在社交平台上表达了失望，他们指出，多个活动的筹划和执行并非完全由校方资助，而是由学生会自负盈亏，取消活动后已支付的表演嘉宾酬劳及器材租赁费用无法追回，将令学生会等面临经济损失。

有疑似学生的网民留言指：「呢几日本人情绪十分低落，本以为有TQ或其他活动作舒缓，但学校唔单止对件事没有作任何帮助，反而取消咗可以舒缓嘅活动。因此本人对学校感到非常失望。」，也有人指：「大家都对大埔嘅火灾好痛心，但如果要走出伤痛，又是否只可规避？」，亦有指现就读中六的同学，于COVID期间已少了跟同学相处的时光，好不容易等到Christmas ball，取消活动会影响学生心理质素；「有没有尊重和学生搞手沟通一下，了解进度，才作出这个决定？否则带嚟嘅就系惊讶和失望⋯⋯万一影响埋佢哋读书心情」。

多所学校取消圣诞活动学生感失望

除了喇沙书院，亦有多所学校因火灾而取消校内圣诞活动、学校旅行等，很多学生对取消圣诞联欢会感到非常失望，不少人于社交平台上发帖表达不满。「究竟今日全港有几多间学校取消咗圣诞联欢会？成个threads都喺度抱怨，Feel到怨气值极高」，留言获不少回应指自己学校或孩子学校的圣诞活动都取消了：「取消左，小朋友的活动都cut」、「圣诞联欢取消+1」、「我今日都收到学校通知，圣诞摊位活动取消。」

有学生失望地指出：「圣诞联欢前两个星期仲要考试又唔见佢取消，而家啲中学生压力咁大，圣诞联欢可以稍为放松吓，学校咁样搞有冇谂过学生感受？」、「中六生最后一年系学校与同学仔开心解下压玩吓都无埋，想开心埋过圣诞都唔得，之后就要考mock、DSE喇，一齐加油喇」。有家长也戥小朋友不值：「11月尾发生，大家沉重咗成星期 果两星期取消任何活动喜庆，好同意。但12月尾都希望学生有个愉快圣诞，细个返学最开心就系圣诞联欢会，学生平时返学都已经好大压力。」、「圣诞节仍在，但老师话冇得好欢欣咁庆祝，同埋小朋友冇游戏玩。我听完觉得好似罚班小朋友咁，大佬岩岩先考完试…，唔系应该要教大家向前看咩，又话要正向教育」。

有网民提议不办「圣诞联欢会」，可以将活动改名及改形式：「叫『圣诞节感恩反思活动』应该唔使取消，入面祝福下他人，写下心意卡，改个形式。」、「其实我觉得唔使取消嘅，无谓要啲学生都要跟啲大人咁心情沉重，最好咪喺个party度加个环节悼念火灾死难者，教会学校就为生还者祈祷」。有灾民留言：「我系灾民，刚收到公司通知下星期Xmas party cancel，我心谂：有冇需要cancel呀？真心觉得冇需要，俾啲开心嘅moment俾灾民唔好咩？正所谓life must go on」。

而一位注册社工则建议：「继续举办这些活动，毋须取消，但主题应由『欢欣喜乐』改为『平安』和『安慰』。」让生活慢慢回复正常。

