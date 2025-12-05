Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大角嘴天主教小学青花纹样创意再生 传统纹饰与童趣想像交织出瓷艺新境︳创意贴堂区

亲子
更新时间：16:22 2025-12-05 HKT
发布时间：16:22 2025-12-05 HKT

创意贴堂区︳青花瓷，承载千年东方韵味的艺术瑰宝，不仅是中华文化的缩影，更是中西文明对话的见证。一群来自大角嘴天主教小学的学生参加了由古魏博物馆与WeMakeGift合办的「青花茶壶设计大赛」，就为古老的青花瓷注入创新意念。

创意贴堂区︳大角嘴天主教小学青花纹样创意再生

大角嘴天主教小学的学生以画笔探索青花纹样的奥秘，将传统纹饰与童趣想像交织，勾勒出独一无二的美学风景。其中，5E班源乐同学更以细腻笔触与创意布局，荣获小学组优异奖。在他们的笔下，古老的青花瓷不再只是博物馆中的展品，而是于方寸茶壶间，绽放出属于这个时代的盎然生机。

5E 源乐（图片来源：受访者提供）
5E 源乐（图片来源：受访者提供）

点击图片浏览创意贴堂区作品： 

大角嘴天主教小学
地址：九龙大角嘴道148号
电话：2395 2521 / [email protected]
网页：www.tktcps.edu.hk

一起分享好作品！即刻投稿

有好的创作一定要公诸同好，欢迎学校、学生投稿（所有中文作文、平面及立体视艺作品或STEAM作品皆可，题材不限，但请尊重原创，严禁抄袭），传送至[email protected]

