救助儿童会向每名受灾儿童支援$10,000买校服书籍/Dr.Kong捐3,100对鞋子书包︳大埔宏福苑五级火

大埔宏福苑五级火︳受大埔火灾影响，区内多所学校于上周一度需要停课，本周相继复课，大部分举办「特别学习周」为孩子提供情绪支援，而与受灾屋苑最为相近的大埔浸信会公立学校则需安排孩子到不同的学校上课。不少学生的书包、校服、课本等于火灾中尽数烧毁。除了上周即时伸出援手的多间书商，免费送上新的书本到学校，救助儿童会、Dr.Kong亦为孩子送暖，提供现金及鞋子等急需用品。

大埔宏福苑五级火︳救助儿童会提供$10,000支援受灾儿童购校服书籍

为协助受大埔火灾影响的儿童恢复日常生活，救助儿童于昨日（2日）推出因应儿童学习需求展开紧急支援，包括已主动联络区内11间受影响的中、小学，整合各校的紧急需求，陆续向校内每位受灾学生提供港币$10,000现金，用以支援校服、书籍、书包及其他学习必需品补给。支援金将经学校安排分发予有需要的学生，希望没有学生因火灾而错失接受教育的机会，亦可减轻受灾家庭的经济负担。

大埔宏福苑五级火︳Dr.Kong捐3,100对鞋子书包

于大埔火灾后即时为灾民伸出援手的Dr.Kong，除了于上周捐出港币100万元援助金，亦捐出一批援助物资，包括超过1,000件鞋子、书包及上学袜子；于昨日（2日）表示收到不少前线以及市民转达的实际需求，了解到仍有大埔灾民急需鞋履的支援，故再捐赠超过2,100对鞋子，包括儿童鞋及成人鞋，并已送往物资收集点，希望帮助灾民解决急时之需，提供多一份舒适与稳定。

大埔宏福苑五级火︳酒店义送孩子上学 提供玩具文具

于火灾中痛失家园的灾民，部分获安排于不同地区酒店的房间暂居。有灾民于facebook大埔专页中发帖感谢皇家太平洋酒店酒店员工、管理层与经理，为徬徨的一家人带来温暖。「首先，衷心多谢皇家太平洋酒店嘅各位员工、管理层同经理！喺我哋宏福苑居民遇到困难嘅呢段时间，你哋嘅关怀同帮忙，令我哋觉得好温暖。多谢你哋为我哋安排好每日三餐，帮手洗衫，仲专登安排车接送小朋友番学放学，又特登送玩具上房畀我嘅小朋友，令佢喺呢段时间都可以好开心。你哋咁细心同周到，我真系好感激！」除了有玩具文具，贴心的员工更代家长送小朋友上学！

网民亦多谢义工：「要特别多谢喺东昌街识到嘅义工阿Yen！当时我喺东昌街门口，你主动行埋嚟问我系咪需要车，唔单止免费车我上酒店，仲帮手拎物资，搬埋上酒店。更加难得嘅系，你跟住仲想帮埋其他宏福苑嘅居民，由你联络义工、我联络居民，一齐协助我哋安排需要嘅物资同埋免费接送。你真系好有心，好帮得手！」网民感谢各界帮忙，解决宏褔苑居民实际需要，让他们感受到香港人的爱与！

大埔宏福苑五级火︳代灾民征米妮公仔 网民热心响应全球搜罗

早前有网民于Threads代宏福苑受灾小女孩征心爱米妮公仔，帖文指家长表示Minnie公仔为期间限定未能补购，当年亦是「揾匀全世界，网购自台湾嘅唯一一只，网民得知后，代向大家征同款米妮公仔，希望可以补购一只送给小朋友。而征收公仔行动迅即获全网支持，竟被网友于日本网站中找到更即时订购回港！也有网民指有同系列其他公仔，「我有呢两只可以做妹妹嘅朋友仔呀，睇吓妹妹想唔想储多两只呀」一呼百应。

而代征公仔的网民回应表示：「感谢你哋帮手，好快已经有网友帮手揾到二手网，再好快有不同网友帮手买。多谢你哋。虽然我问佢妈妈时，其实我哋都唔肯定囡囡收到会系点样嘅心情，系会勾起咩嘅情绪。哩样都系我两个都唔肯定的。但系我因为听过佢妈妈话，个女表达过最唔开心系冇咗两只公仔同埋由细到大玩嘅公园冇咗。（今日问大家嘅美妮系其中一只，另一只我见一间卖毕业公仔嘅网店好似仲有卖紧所以我whatsapp留言问咗希望佢会真系有。）多谢大家嘅帮忙，希望到时公仔畀到阿女手上，佢会开心番少少。」尽显人间有爱。

