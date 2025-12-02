培养孩子好奇心与学习探索身边的美好：从观察蚂蚁的一刻开始︳颜铠铭校长随笔

上星期，学校有一个美丽的片刻。小息时候，一群孩子蹲下来，一起观察一群蚂蚁在搬动食物，他们安静的观察着，或许这就是教育中最美的时刻。当下孩子们的眼睛闪烁着纯真的好奇，他们低声讨论着蚂蚁如何分工合作、如何克服障碍搬运比自己大数倍的食物。没有老师的引导，没有课本的框架，这纯粹是孩子们自发的探索，仿佛大自然本身就是最好的教室，而好奇心便是孩子成长的原动力，它能点燃学习的热情，让教育从被动变成主动。

（图片来源：通德学校）

当孩子们蹲下来观察蚂蚁时，他们不仅在学习生物知识，还在培养观察力和批判性思维。蚂蚁的社会结构、团队合作和适应能力，都成为孩子们无形的教材。其中有一位低年级的孩子，在过程中轻声地提问：「为甚么蚂蚁能抬得起那么重的东西？」、「牠们怎么知道路在哪里？」这些提问正是好奇心的表现，促进问题解决能力和创造力发展。在教育中，这样的时刻远比死记硬背更有价值。它让孩子们尊重户外环境，培养对自然的热爱和责任感。

如何延续孩子的探索美好：从自然观察开始

作为父母或老师，我们该如何延续这样的美好？可试试从简单的户外活动开始。家长可以带孩子到公园或大自然之中，让他们亲手触摸树叶、观察鸟类或追踪昆虫的足迹。这种活动不仅促进手眼协调与身体发展，还能透过对话激发孩子的想像力与自信。例如，全家一起去公园，观察不同季节的变化，或追踪动物的习性，这能让孩子从恐惧转向着迷，并培养对生态的关怀。父母的参与至关重要 —— 当你蹲下来与孩子一同观察时，不仅强化情感纽带，还示范了终身学习的态度 。

延续这份美好并不复杂，从一个简单的户外时刻开始，就能点亮孩子内心的火花。教育的最美不在于考试成绩，而在于点亮孩子内心的火花。让我们多给孩子空间去好奇、去探索，因为正是这些时刻，塑造了他们对世界的热爱。从今天起，试着蹲下来，和孩子一起观察一只蚂蚁吧，你会发现，那不止是教育，更是亲子间宝贵的回忆。

点击图片浏览通德学校校园生活点滴：

通德学校颜铠铭校长（图片来源：受访者提供）

通德学校颜铠铭校长

学生称呼为颜色笔校长，深信教育可让孩子变好，孩子可让世界变好，每个孩子都值得被看见。积极推动「森林课程」及「校园关爱文化」，愿每个孩子在成长旅途上绽放异彩。

