大埔浸信会公立学校首日「重聚」复课展开「心灵疗愈周」 获多所学校、教大支援︳大埔宏福苑五级火

大埔宏福苑五级火︳受严重火灾影响的大埔浸信会公立学校邻近灾区宏福苑，自上周四（11月27日）停课后，昨日（1日）首日复课。学校于昨晚在社交平台发帖，在「埔小重聚日」感恩孩子「回家了」，并会即时展开 「心灵疗愈周」活动，同时感谢各方支援，包括香港教育大学、大埔旧墟公立学校（宝湖道）、大埔崇德黄建常纪念学校及新界妇孺福利会基督教铭恩小学等。于危难中与同学们聚首的孩子展露欢颜，翼学校与学生能早日重回正轨学习，健康平安。

大埔浸信会公立学校师生首日「重聚」 展开「心灵疗愈周」

与大埔宏福苑相邻的大埔浸信会公立学校，因受火灾影响，校舍于有机会于短期内未能回能开放。家长于11月30日星期日已接获通知，学校已努力安排不同的学习场地，家长们均信任学校的安排。昨晚（1日）大埔浸信会公立学校于其社交平台中发贴文，见学生们于区内不同的学习场地学习，由老师、辅导导师等展开 「心灵疗愈周」活动。学校指首天活所有上课安排都非常顺畅，场地亦很合适，同学们都能安心参与各项活动。

（图片来源：FB@大埔浸信会公立学校）

顺利复课感谢区内学校及各方机构协助

于帖文中学校亦感谢家长的信任与配合，也感谢香港教育大学、香港城市大学、大埔旧墟公立学校（宝湖道）、大埔崇德黄建常纪念学校、新界妇孺福利会基督教铭恩小学、浸信会欣悦社会服务处、大埔浸信会社会服务处、浸信会爱群社会服务处、基督教协基会社会服务部、宣明会、伯特利辅导中心、复和中心、同在坊、协基会、救世军大埔青少年综合服务中心、伤健协会、和谐之家，以及所有热心机构与善心人士。见小朋友们重展愉快笑容，相信孩子可于未来日子安稳地学习。

（图片来源：FB@大埔浸信会公立学校）

点击图片浏览大埔浸信会公立学校首日复课点滴：

香港教育大学提供临时学习空间

而于灾后快速伸出援手的香港教育大学，特别为大埔浸信会公立学校近300名受影响的师生提供临时学习空间，并安排情绪支援、交通及膳食服务。枚长李子建教授表示，作为大埔社区一分子，教大会发挥教育及心理学的专业优势，与教育界一同支援受影响家庭。

点击图片浏览香港教育大学临时学习空间：

资料来源：FB@大埔浸信会公立学校、FB@The Education University of Hong Kong

相关文章︳大埔灾区各校复课安排 阮郑梦芹小学网上特别活动/大埔浸信会公立学校获暂到教大上课︳大埔宏福苑五级火