圆玄学院陈国超兴德小学机械人走入校园零距离接触AI 学生玩出自信︳AI教学

AI教学︳教育局在优质教育基金预留20亿元支援中小学数字教育，将于2026年发表中小学数字教育蓝图，拟将AI教育纳入核心课程。一切蓄势待发，圆玄学院陈国超兴德小学（下称兴德）赖子文校长觉得与其教这教那，不如买个机械人及机械狗回来。「机械人的存在之于同学与家长是催化剂，让他们知道AI并非遥不可及。」

（由左至右）刘禹钒、梁浩谦两位同学说操作如打机，现在是探索期，看看机械人和机械狗还可以做到甚么？（图：霍楚晖）

本就活在AI世界

踏足兴德的是一个人形机械人，赖校长说高科技也可以像电饭煲一样平常，世界早已运行着机械人负责炒菜、咖啡拉花这些事，我们本就生活在一个充满AI的世界。「学校过往没有很主动引入关于科技的课题，因为一切都不及一个机械人来得突破。」一下子带来想像力突破几何级数的机械人，赖校长常跟学生强调AI是来帮助人，就如机械人是一件工具，所以他不怕学生「玩烂」，最好「玩烂」，代表学生跟机械人有互动。「它肯定不是学校首个机械人，产品永远越出越精良，同学一样能越学越多。」

（中）圆玄学院陈国超兴德小学赖子文校长（图：霍楚晖）

科技带来进步，但人的角色不可改变，赖校长强调同学接触AI时，必须辨明自己的角色，否则会很恐怖。「你先想好要做甚么，然后让AI帮助完成。我们可以将机械人视为外佣，因为我们要上班，没空煮饭做家务，于是请她们来帮忙，但煮甚么餸、衣服怎样折，还是我们定夺。」

赖校长说教育工作者就是社会有何需要，就要和应。（图：霍楚晖）

敢于幻想就有动力

要彻底将机械人、机械狗融入学校，赖校长干脆交给两位小六同学刘禹钒与梁浩谦负责，IT老师只是辅助角色。「谁负责机械狗、机械人就要跟IT老师合作，那一刻他们是同grade，没有谁教谁这回事，反而像partner建立同侪学习的关系。」那么两件「死物」跟同学们起着甚么互动学习作用？「做任何事都不用事先写明该怎么做或期望达到甚么目标，一切自然而然地进行，成果就会出现，因为孩子真的很听明。」赖校长认为处身AI年代，学生具备创造力、思考力，以及幻想力，远比学写甚么程式更见重要。「只要他们敢于幻想，就有动力策划一切，好像你们刚才走进校门时，机械狗会站起来、机械人跳舞欢迎，所有动作都是同学自己编程。」学校还将机械人带出校园，带领长者做早操。「即使面对小朋友做早操，老友记少不免都怕羞，但机械人不会取笑人，他们自然更放得开，概念一如外籍老师，你跟外籍老师讲英文，对方一定不会取笑你，反而是本地的英文老师常说人家英文讲得差（笑）。」

体育科明年纳入呈分试，学校已添置这套AI系统收集运动数据。（图：霍楚晖）

家长勿与时代脱节

迎接AI大时代，赖校长扬言不止学生，连家长也要跟上步伐，不能与时代脱节。「家长不能拒绝接触新科技，要与时代接轨，好像打机不一定是坏事，挑选体感游戏跟孩子一起做运动，又或一些益智游戏也要动脑筋，当然要有节制，不是任由孩子机不离手。」赖校长直指很多事本身无分好坏，关键在于应用，学校都有打机设备，同学「赚到钱」（学校的奖励计划）就可以玩。「我们要玩得专业，做也要做到最好，对老师、同学要求都一样，即使家长也有各种支援。」学校逢星期六有课外活动，家长带孩子回校上活动班后，可以留下等接放学，也可以和赖校长一起去行山，不但有行山专家带队，甚至安排一些专家边行山边倾谈特定话题，让大家在大自然中畅所欲言，就算一些新构思，赖校长也可以借此直接询问家长意见，前阵子还请来网红教家长拍片，毕业功课则找来赖校长做主角。「学校是一个开放的平台，欢迎家长来一起学习、进步，与时并进就不会跟孩子有代沟了。」

猜猜谁是校长！（图片来源：受访学校提供）

知道了吧！（图片来源：受访学校提供）

小露宝校巴由学校斥资自置，让学生外出比赛时有专车接送。（图：霍楚晖）

后记：危难之间总赶到

曾任资助小学校长会主席、并在长洲国民学校服务逾15年的赖校长，今年是他来到兴德的第七年。由最初接手时的烫手山芋到今日焕然一新，赖校长说冥冥中过往下过的所有功夫，都好像为兴德而做准备。当日毅然上场，就似郑伊健首歌：人在危难之间你总赶到。「 过往的人脉，为学校带来过百项课外活动，滑板、西班牙文我们都有，单车由黄金宝任教，篮球队就请来 『邻居』岭南大学篮球队的教练负责训练，大学生也来帮忙。」七年前扬言带领学校「向直资水平出发」，如今赖校长欣慰地说：「完全是直资学校水平了，而且免费。」还有三年便届退休之龄，问及是否如当初所言选择在兴德退休，他笑着回应：「想做的都在这里做到了，但还有很多事情想试，可以一直玩到退休。」

赖校长向有「小露宝校长」之称，小露宝是机械人学校的「蠢学生」，凭着一股劲最终成为村长。（图：霍楚晖）

负责学生：玩出自信

负责操控机械人的刘禹钒坦言最初不知为何被选中，赖校长解释：「唔记得？当日工作人员示范后问哪位同学想试？你是第一个举手，玩得流畅又有天分，于是交畀你啦！」禹钒本来是掌控机械狗，IT老师让他「升呢」操作机械人。「似玩游戏机一样，易上手却要不停探索。」机械人由学走路到上落楼梯，甚至在各种活动跟嘉宾互动，禹钒花了不少心机，而他认为最好玩是可以教同学。「教识同学特别有成功感，家人也称赞我（笑）。」赖校长说禹钒本来有点顽皮，打从照顾机械人后脱胎换骨，极具耐性教导同学、幼稚园生。「不用说教，赋予责任让学生发挥，自然建立自信。」

至于现在照顾机械狗的梁浩谦是由禹钒交托。「 之前跟禹钒学玩机械狗，后来他要负责机械人，于是问我要否接手。」禹钒说浩谦操作得很好所以选他，浩谦说始终是机械，有时会失控，要跟禹钒研究如何完成动作，自己也需不停摸索。「刚才它挥手say hi，试了很多次才成功呢！」控制机械狗不但引起浩谦对机械的兴趣，甚至以此为升学意向，更意外地建立时间观念。「要做妥功课、分配好时间才有更多机会跟机械狗相处，加上要与同学交流，自信心大增。」IT老师也大赞浩谦「依家讲嘢叻咗」。

（图：霍楚晖）

（图：霍楚晖）

我都识跳霹雳舞！（图：霍楚晖）

当上小老师的禹钒。（图：受访学校提供）

下一步：自助交功课



AI世界无边界，赖校长早已有新目标，预计第一学段考试后便可上线，那就是「自助交功课」，灵感是来自时装店的自助结帐服务。「请同事买那个箱回来，再买一些晶片贴在功课上，以后同学上课前可自行交功课，省却每天早上传功课的时间，而且有否欠交，一目了然。」赖校长说晶片才一毫子一张，值得投资。实测后若一切顺利，赖校长想将概念扩展为自助点名。「看可否做一个如过海关时那个箱放在学校门口，学生走过就已点名，以后不用争抝『仲争一分钟无迟到』了。（笑）」

（图：霍楚晖）

文：刘佩桦 图：霍楚晖

