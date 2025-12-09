Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

首创AI幼稚园课程将抽象概念变实在互动 由学英文推行至品德教育装备孩子︳AI教学

AI教育︳AI科技发展一日三万里，用「千」来形容早不够。记得今年三月采访AI（人工智能）于教学上的应用时，当时技术主力集中在批改作文，已经惊叹不已，才短短半年，本地小学进化到把AI「立体化」，将「活生生」机械人带入校园，跟小学生零距离互动，连幼稚园也将AI运用到品德教育，完全突破想像。科技始于想像，天马行空的意念如叶落开花，在生活与学习中实现。孩子要在瞬息万变的未来站稳脚步，就要掌握有AI的未来，但请谨记「一键生成」的「键」，必须由人类按下，精密而独特的脑袋，才是真正的主宰。

（图片来源：PhotoAC）
首创AI幼稚园课程  推行品德教育

最初听保良局李树福幼稚园（下称李树福）林佩仪校长谈及学校将「科技与品德并进」为核心教育理念，脑袋一下子当机。林校长直言在AI堀起的时代，培育下一代主动掌控科技已是必须，故与人工智能企业合作，成为本港首间联同AI公司共编课程的幼稚园。

（图片来源：受访学校提供）
将抽象概念转为实在

跟大部分学校一样，李树福最初将AI应用于英语学习，透过自然的语音互动，让幼儿勇于开口表达，于是林校长便大胆构思将AI扩展至品德教育。「现实生活中，幼儿虽然理解一些品德概念，在真实情境却未必懂得灵活应用，举例当被问到『喜不喜欢这份礼物』，有些会直接回答『不喜欢』，因而造成尴尬场面。」这种教育与生活的落差，正好以AI所模拟的日常生活各种情境来填补，帮助幼儿从具体互动中，学习将抽象的道德概念转化为实在体验。

保良局李树福幼稚园林佩仪校长（图片来源：受访者提供）
「老师与科技团队设计了多种情境和多重结局、设定反思节点，锁定品德目标。AI系统会根据孩子的选择，自动生成角色表情、情绪与语音回馈。」幼儿在模拟情境中，经历「选择 —> 行为 —> 结果 —> 感受 —> 后果」的完整过程，因应不同的抉择发展出不同结果，有助于他们在现实生活中，理解行为对自己与他人的影响。老师在学生抉择后引导讨论，让幼儿学懂责任与同理心，亦减轻老师过去一人分饰多角、独力演绎的负担，同时突破场地与人手局限。「最重要是孩子从『寻找标准答案』的思维，进化为『开放式思考』。」

由学生自行「choose his ending.」，选择没有对或错。（图片来源：受访学校提供）
超越规则 理解品德意义

林校长以「害怕后果不是撒谎的理由」为例，分享一位同学的真实故事。同学不慎打破饭碗，此情此境，大部分孩子会「收拾碎片以免被骂」，或「坦诚道出请人帮忙」，反映传统的隐瞒免受责与诚实面对的二分法。「在AI互动下，有位学生提议先收拾碎片，然后尝试修补器皿，最后向家人坦白。这个新建议不仅跳出回避与承认的两难，重点是从『避免责骂』转为『主动补救与承担后果』，令人惊喜。」

（图片来源：受访学校提供）
过往幼儿对这类「人生交叉点」的道理一知半解，如今依据个人选择，老师顺势作出没批判性的引导：「打烂碗有咩感受？」孩子一般会表达害怕、怕妈妈伤心等。「如再问『妈妈发现唔见咗只碗会点？』，他们便想像到妈妈会担心或误会，继而体会情感共感。」有学生直言「如果妈妈知道我隐瞒，会比打烂碗更难过」，说明小人儿能超越规则而理解「诚实」的真正意义：源于对关系的珍惜。

（图片来源：受访学校提供）
不可忽视的AI素养

将AI融入品德情境课，孩子对新科技的领悟远超预期，很快上手，促使学校更着意教导科技与品德并重的「AI素养」。「在科技世界更要懂得思考，理解AI只是学习伙伴。」AI的引入不仅改变幼儿的学习模式，也改变了老师的角色，老师不再是单一的知识传递者，而是与学生共学。「老师自行钻研科技，设计更贴近幼儿的生活情境，将品德教育由知识输入推展至情感内化与实践经验，更让我们深刻体会孩子纯真的想法与创造力。」

以AI学英语可说已是学界常态。（图片来源：受访学校提供）
文：刘佩桦     图：受访学校提供

相关文章︳学中文︳中华传道会吕明才小学朗读经典培养语感 校长锦囊：善用AI学习工具增学习趣味

相关文章︳浸信会沙田围吕明才小学开学礼AI机械人惊喜登场 与学生互动打卡展开探究式STEAM学习︳开学

 

