3招提升孩子情绪智商 理解孩子的情绪世界：宜建开放包容沟通环境︳儿童心理

常常听到「我个仔成日发脾气，好难教」。其实，大部分时候孩子并非故意闹事，而是他们未懂得如何表达内心的想法。常见孩子情绪不稳定、易发脾气，从而影响学习及日常生活，父母往往难以理解这些情绪反应的真正意义，并可能以责备或惩罚的方式处理，导致亲子关系疏离。实际上，孩子的情绪爆发隐藏着未被表达的困惑和压力，需要家长以同理心和耐心来理解与陪伴。

情绪「爆发」必有因

孩子的情绪爆发，例如频繁发脾气，很多时是一种求助讯号。英国心理学家John Bowlby的Attachment Theory（依附理论）指出，婴幼儿与主要照顾者之间形成的情感联结，对其日后情绪调节与心理健康发展具有关键影响。孩子在幼年与主要照顾者形成的依附关系，是长大后情绪及社交能力发展的基础。稳定的安全依附关系使孩子感受到信任与安全，这种内在安全感有助于他们面对外界压力时能有效管理情绪。反之，若依附关系不稳定，孩子容易对外界威胁产生过度焦虑，进而以情绪爆发来表达内心的恐惧与不安。此外，不少研究指出，情绪调节能力的缺乏与大脑前额叶功能发育不足有关，使孩子难以有效抑制冲动行为。

家庭关系是稳定情绪的基本

家庭是孩子情绪发展的根基。家长以同理心倾听及尊重他们的感受，能促进孩子情绪识别与自我调节能力的养成。父母应提供一个稳定包容的环境，避免过度批评及高压教养，减少家庭矛盾与争吵，营造温暖且安全的家庭氛围。此外，父母自身的情绪管理与压力处理方式，对孩子具深远影响。透过示范健康的情绪调节与正面沟通，他们能学习、模仿并内化这些技能。建立开放包容的沟通环境亦非常重要，父母可以用同理心去聆听孩子的「心声」，避免急于责备，而是尝试了解其情绪背后原因，例如学业压力、人际矛盾或生理变化对情绪的影响。

精神压力源于学业和社交挑战

在香港严峻的教育环境中，孩子承受极大学业压力及同侪竞争，这常成为低EQ孩子情绪不稳的触发因子。社会学习理论指出，孩子通过观察和模仿父母的处理方式，学习解决问题和情绪表达，若家长以正面态度和合理期待支持孩子，他们更能从错误中学习，建立自信心与抗逆力，减少情绪困扰。父母面对孩子的情绪波动，应转变观念，将焦点从「管教」转为「支持」。培养同理心倾听，了解孩子情绪和背后需求，避免责骂与否定；协助孩子用语言表达感受而非透过行为发泄，建立规律作息与清晰家庭规范，为孩子创造安全感与可预见性。透过情绪教育和正向强化，帮助他们逐渐掌握自我调节的技巧。

家长提升孩子情绪智商的3个小贴士：

与孩子建立开放沟通，尊重他们的情绪反应； 避免以批评或惩罚回应情绪爆发； 日常多给予肯定与支持，协助孩子建立自信。

临床心理学博士郑颖珩Profile

．婚姻及家庭治疗师

．亚洲家庭治疗学院院士

．美国婚姻及家庭治疗学会会员

临床心理学博士郑颖珩

