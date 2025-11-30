香港导盲犬协会互动体验日「小Qの圣诞约定」 零距离接触导盲犬/认识导盲犬工作︳圣诞好去处

圣诞节是亲子共聚的美好时光，除了到商场打卡、逛圣诞市集，有没有想过与孩子一起参与一场既温馨又具教育意义的活动？今年香港导盲犬协会将举办一场名为「小Qの圣诞约定」的互动体验日，让大、小朋友有机会近距离认识导盲犬的工作与生活，在佳节中学习关爱与共融。快快报名，参与这个寓教于乐的圣诞亲子活动。

圣诞好去处︳与导盲犬小Q零距离互动 寓教于乐

香港导盲犬协会互动体验日「小Qの圣诞约定」活动丰富，小朋友除了可参观及认识香港导盲犬协会，还可了解导盲犬和辅助治疗犬的训练过程。专业训练员会现场示范导盲犬的日常训练，小朋友可从导盲犬如何协助主人辨识障碍、引导主人过马路，视障人士更会亲身分享与导盲犬相处的点滴故事，让大家见识这些「四眼狗狗」的聪明与忠诚！

小朋友也有机会零距离跟小Q互动，学习正确的互动方式，例如轻抚头部、避免突然触碰或惊吓狗狗。也可跟导盲犬合照打卡，留下珍贵圣诞回忆。活动更有圣诞大抽奖和圣诞福袋，满载而归，过个温暖的圣诞！而活动费用收益更会用作狗狗训练之用途，有得玩更可帮助有需要的人，让孩子在玩乐中可明白「助人助己」的大道理。

点击图片浏览圣诞好去处详情：

香港导盲犬协会互动体验日「小Qの圣诞约定」

日期：12月13日（六）

时间：14:30 - 16:00

地点：九龙观塘翠屏道18号翠屏南邨停车场大楼平台1号室

活动及讲座费：每人＄200（任何年龄，2.5岁或以下免费）

报名连结：＞＞按此＜＜

*名额有限，先到先得

*12岁以下儿童必须有家长陪同

*是次筹得款项，主要作为狗狗训练之用途

