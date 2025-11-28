大埔宏福苑五级火灾后支援︳19间社福机构为受灾家庭儿童/青少年提供暂托服务 附服务内容及地点
发布时间：13:44 2025-11-28 HKT
大埔宏福苑五级火灾后支援︳大火无情，人间有爱，除了有家长在社交平台自发代单亲家庭或有需要的父母代为照顾孩子等义助服务外，区内亦有不少幼稚园、幼儿园、课余托管中心等社福机构，于11月28日至30日（星期五至星期日） 为受灾家庭儿童/青少年提供暂托服务。
大埔宏福苑五级火灾后支援︳19间社福机构为受灾家庭儿童/青少年提供暂托服务
东华三院方丽明幼儿园
提供服务：2至10岁儿童特别暂托服务
开放时间：08:00 - 22:00
地址：大埔乡事会街2号大埔社区中心六楼及天台
联络电话：2653 2393
网址：https://flmns.tungwahcsd.org/tc/home
香港基督教女青年会女青昕儿驻校服务（大埔）
提供服务：2-6岁婴幼儿暂托
开放时间：9:00 - 18:00
地址：大埔广福道33号美德大厦2楼C室
联络电话：3703 9663
网址：https://www.ywca.org.hk/zh-hant/node/5209
香港基督教女青年会隆亨幼儿学校（沙田）
提供服务：2-6岁婴幼儿暂托
开放时间：8:00 - 19:00
地址：沙田隆亨邨隆亨社区中心六楼
电话：3443 1633
网址：https://nslh.ywca.org.hk/tc/index.html
香港基督教女青年会 赵霭华幼儿学校（深水埗）
提供服务：2-6岁婴幼儿暂托
开放时间：8:00 - 19:00
地址： 深水埗元州邨元丰楼地下B及C翼
联络电话：3443 1633
网址：https://nscow.ywca.org.hk/tc/index.html
香港基督教女青年会 宏恩幼稚园（深水埗）
提供服务：2-6岁婴幼儿暂托
开放时间：8:00 - 19:00
地址：深水埗长沙湾道311号怡靖苑闲静阁地下一至八室
联络电话：3443 1633
网址：https://kga.ywca.org.hk/tc/index.html
香港基督教女青年会女青喜越婴幼园（皇后山）
提供服务：0-3岁婴幼儿暂托
开放时间：8:00 - 19:00
地址：粉岭皇后山综合大楼一楼
联络电话：35471440
网址：https://cfsd.ywca.org.hk/services/ykids
香港基督教女青年会女青喜越婴幼园（天水围）
提供服务：0-3岁婴幼儿暂托
开放时间：8:00 - 19:00
地址：天水围天瑞二邨瑞丰楼地下G01室
联络电话：3795 7050
网址：https://cfsd.ywca.org.hk/services/yup
路德会赛马会富善综合服务中心
提供服务：小学及初中课余托管服务
开放时间：9:00-22:00
地址：大埔富善邨善群楼地下
联络电话：2661 3880
网址：https://ngo.hkcss.org.hk/zh/service_units/2516
路德会荟苗发展中心（粉岭）
提供服务：小学及初中课余托管服务
开放时间：9:00-22:00
地址：粉岭马适路3号绿悠轩商场2楼13B铺
联络电话：8490 0667
网址：https://hklss.hk/hk/service-information/pf-division/1517-f02
香港青少年服务处赛马会大埔综合青少年服务中心成长无限
提供服务：儿童暂托服务
开放时间：9:00-22:00
地址：大埔广福邨广仁楼220-229室 / 新界大埔广福邨广崇楼A101-108室
联络电话：2653 8514/2650 7676
网址：https://hkcystpit.org.hk/
香港青少年服务处大元课余托管服务中心
提供服务：儿童暂托服务
开放时间：9:00-22:00
地址：新界大埔大元邨泰乐楼地下24-26号
联络电话：2660 6572
网址：＞＞按此＜＜
香港小童群益会大埔青少年综合服务中心
提供服务：儿童临时托管及家庭支援
开放时间：9:00-22:00
地址：大埔太和邨太和邻里社区中心一及二楼
联络电话：2651 4987
网址：https://fans.bgca.org.hk/section/8
香港小童群益会「乐步」学前儿童课余托管中心（大围）
提供服务：儿童临时托管及家庭支援
开放时间：9:00-22:00
地址：沙田大围美田路1号大围社会服务大楼1楼
联络电话：6921 2895
网址：https://fans.bgca.org.hk/section/8
救世军大埔青少年综合服务
提供服务：儿童托管及支援服务
开放时间：9:00-22:00
地址：大埔大元邨泰民楼3字楼301-316室 / 大埔大元商场地下泰荣楼9-10号舖
联络电话：2667 2913 / 2667 1482
网址：>>按此<<
基督教香港信义会太和青少年综合服务中心
提供服务：临时儿童托管服务
开放时间：9:00-20:00
地址：太和邨丽和楼地下
联络电话：2650 8807 （WhatsApp：6252 7016）
网址：fb@基督教香港信义会太和青少年综合服务中心 / https://service.elchk.org.hk/unit_service1.php?center=20
邻舍辅导会赛马会大埔（北）青少年综合服务中心
提供服务：儿童托管服务
开放时间：9:00-20:00
地址：大埔富亨邨富亨邻里社区中心一、二及四楼
联络电话：2662 1666
网址：fb@邻舍辅导会赛马会大埔（北）青少年综合服务中心
仁爱堂赛马会田家炳综合青少年服务中心
提供服务：儿童托管服务
开放时间：9:00-20:00
地址：大埔运头塘邨邻里社区中心一、二及四楼
联络电话：2654 6188
网址：fb@仁爱堂赛马会田家炳综合青少年服务中心
循道卫理杨震社会服务处 杨震「晴天家庭生活中心」
提供服务：临时/过渡性儿童照顾支援
地址：土瓜湾翔龙湾广场115–118室
联络电话：2435 8500
线上登记：https://forms.office.com/r/K97wpTXCez
循道卫理杨震社会服务处 家爱童行 - 幼稚园驻校社工服务（大埔及北区）
提供服务：临时/过渡性儿童照顾支援
地址：广福道大埔商业中心八楼A室
联络电话：3580 8378
网址：fb@循道卫理杨震社会服务处 家爱童行 - 幼稚园驻校社工服务
资料来源：fb@香港社福界心连心大行动
相关文章︳大埔宏福苑五级火︱毅行者2025取消 宝矿力水特跑步祭2025/石门10公里赛取消或延期
相关文章︳大埔宏福苑五级火灾后支援︳街坊自发组织「代凑BB」队代凑仔 麦明诗响应愿代照顾孩子
相关文章︳家长4招应对孩子于危机后的初期反应 面对灾难新闻教育心理学家3步情绪支援指南
相关文章︳大埔宏福苑五级火︳UNIQLO提供10,000件衣物/AEON大埔$12店设支援站 全城力撑