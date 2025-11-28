大埔宏福苑五级火︳UNIQLO提供10,000件衣物/AEON大埔$12店设支援站/书商免费课本

大埔宏福苑五级火灾后支援 ︳大埔宏福苑五级火于11月26日发生，至今造成最少94人死亡，包括1名消防员殉职，逾200人失联，并造成近2000个家庭痛失家园。各大机构除了捐出款项救灾，亦有不少机构提供生活用品上的支援，除了万宁、百佳、屈臣氏等超市百货向灾民伸出援手，今日（28日）UNIQLO将为灾民提供10,000 件基本衣物援助，包括御寒外套、HEATTECH 保暖内衣等，Sasa亦捐出1000份护理包，而位于大埔的AEON $12店外亦特设支援站，同心协力，为身边于危难的灾民送上温暖。

大埔宏福苑五级火灾后支援 ︳UNIQLO提供10,000件衣物

UNIQLO香港今日（28日）于社交平台公布将透过其合作伙伴基督教家庭服务中心及香港红十字会，分阶段派发10,000件基本衣物援助，包括御寒外套、HEATTECH 保暖内衣、内衣裤及袜子给有需要或受影响的居民，希望在气温转凉之际，为居民提供温暖和舒适的衣物，协助应付日常生活所需。

（图片来源：FB@Uniqlo Hong Kong & Macau）

大埔宏福苑五级火灾后支援 ︳莎莎准备1,000份「护肤及个人用品关怀包」

莎莎于昨日（27日）宣布为受影响人士准备1,000份「护肤及个人用品关怀包」，内有暖包、护肤品、日用品、个人护理产品、消毒用品及口罩等物资，并陆续送往临时庇护中心；同时其慈善基金将向 「公益金及时雨大埔火灾援助基金」捐赠100万元，为受灾家庭提供支援。

（图片来源：Threads@Sasa）

大埔宏福苑五级火灾后支援 ︳AEON $12设支援站派发保暖杯

无情火灾使人心寒，但人情却温暖。有大埔广福平台救灾义工知道灾后不少受灾老人家需要热水保温，但因为物资严重短缺并没有足够的保暖杯，故到位于大埔广福道AEON $12店欲购买保温杯，义工指店方知道其来意，二话不说完全信任义工，并将在场所有保暖杯送给他们交予灾民。义工更指店方写字楼文职员工亦「落手落脚」到场帮忙开设街站派发日用品予灾民，绝对抵赞。

（图片来源：fb@12蚊店关注组）

（图片来源：fb@12蚊店关注组）

（图片来源：fb@12蚊店关注组）

大埔宏福苑五级火灾后支援 ︳乐思/联合新零售免费提供课本

不少学生于是次火灾中丧失家园，校包、书包、课本亦全数损毁。乐思教育出版有限公司于社交平台上发帖，指「如有同学因大埔火灾而遗失补充练习，请家长通知学校老师联络乐思，我哋会将课堂所需的练习免费送到学校。」

（图片来源：fb@乐思教育出版有限公司 Pan Lloyds）

而联合新零售亦向大埔区内学校发出通告，指「宏福苑孩子们的书本或许在火中化为灰烬，但他们对知识的渴望、对明天的期待，绝不会因此熄灭。为此，敝司愿尽绵薄之力，为受灾学生免费提供课堂所需课本，希望能让他们的学习生活早日回复正常。」表示有学生因火灾导致课本损毁，老师或校方可联系他们，并尽快配送相关书本到学校予学生。

（图片来源：网上图片）

大埔宏福苑五级火灾后支援 ︳南旋集团送出约100万港元御寒保暖衣物

业务主要为服务品牌提供一站式针织品制造服务的南旋集团，昨日（27日）宣布将调配总值约100万港元的御寒保暖衣物及相关物资送往灾区，包括围巾、冷帽及衣物等，希望可协助受影响的灾居民应对寒冷天气，以及突如其来的生活所需。同时亦会捐出200万港元现金，为死伤者家属提供紧急经济援助、支援前线的救援及善后工作，当中包括生活物资补给、医疗援助及后续支援安排。

（图片来源：南旋集团网站）

大埔宏福苑五级火灾后支援 ︳农夫山泉捐出500万港币物资救援

农夫山泉昨日（27日）宣布为帮助受灾居民渡过难关，将捐赠1000万港币现金及500万港币物资，用作紧急救助及灾后恢复工作。同时于火灾发生后，品牌亦启动紧急响应，将首批饮用水和饮品已第一时间送达庇护中心和受灾现场。

（图片来源：农夫山泉）

相关文章︳大埔宏福苑五级火︱毅行者2025取消 宝矿力水特跑步祭2025/石门10公里赛取消或延期

相关文章︳大埔宏福苑五级火灾后支援︳街坊自发组织「代凑BB」队代凑仔 麦明诗响应愿代照顾孩子

相关文章︳家长4招应对孩子于危机后的初期反应 面对灾难新闻教育心理学家3步情绪支援指南